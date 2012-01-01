Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|25 февраля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|20 тур
|18 февраля, суббота
|17:00
|Градец-Кралове
|0:1
|Млада Болеслав
|19 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Пардубице
|18 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:00
|Спарта
|4:1
|Млада Болеслав
|17 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|0:0
|Зброевка
|16 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Теплице
|14 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Баник
|3:1
|Млада Болеслав
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|4:3
|Богемианс 1905
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|2:1
|Млада Болеслав
|11 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Виктория
|2:0
|Млада Болеслав
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Сигма
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|1:3
|Млада Болеслав
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Словацко
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Динамо
|0:2
|Млада Болеслав
|6 тур
|31 августа, среда
|18:30
|Млада Болеслав
|1:2
|Градец-Кралове
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Пардубице
|0:3
|Млада Болеслав
|4 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|1:3
|Спарта
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Зброевка
|3:1
|Млада Болеслав
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Яблонец
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Фастав
|0:0
|Млада Болеслав