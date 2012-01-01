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    Млада Болеслав - результаты

    Город Млада-Болеслав
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.fkmb.cz/
    Стадион Местски стадион
    Тренер Йозеф Вебер
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		25 февраля, суббота 17:00 Млада Болеслав 2:2 Динамо
    20 тур
    		18 февраля, суббота 17:00 Градец-Кралове 0:1 Млада Болеслав
    19 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 0:1 Пардубице
    18 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:00 Спарта 4:1 Млада Болеслав
    17 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 0:0 Зброевка
    16 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 3:0 Теплице
    14 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Баник 3:1 Млада Болеслав
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 4:3 Богемианс 1905
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Млада Болеслав
    11 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
    10 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Сигма
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Слован 1:3 Млада Болеслав
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 1:1 Словацко
    7 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Динамо 0:2 Млада Болеслав
    6 тур
    		31 августа, среда 18:30 Млада Болеслав 1:2 Градец-Кралове
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Пардубице 0:3 Млада Болеслав
    4 тур
    		20 августа, суббота 20:00 Млада Болеслав 1:3 Спарта
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Зброевка 3:1 Млада Болеслав
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 2:2 Яблонец
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Фастав 0:0 Млада Болеслав
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