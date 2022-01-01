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Чехия. Шанс Лига
Команды
Млада Болеслав
Состав
€ 3 млн
Млада Болеслав - состав команды
Млада-Болеслав
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски стадион
Сайт:
http://www.fkmb.cz/
Тренер:
Марек Кулик
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
42
Ворел Войтех
Вра
30
€ 0.2 млн
83
Йованоски Стефан
Вра
20
€ 0.025 млн
27
Кадлец Адам
Защ
23
€ 0.9 млн
44
Карафиат Ондржей
Защ
31
€ 0.4 млн
11
Хибс Матей
Защ
33
€ 0.1 млн
13
Denis Donát
Защ
-
16
Jetmir Haliti
Защ
-
32
Filip Matousek
Защ
-
22
Шевчик Михал
Пол
24
€ 0.8 млн
31
Костка Доминик
Пол
30
€ 0.275 млн
15
Пеннер Николас
Пол
25
€ 0.175 млн
21
Martin Šubert
Пол
-
24
Dominik Mares
Пол
-
14
Samuel Grygar
Пол
-
26
Matej Zachoval
Пол
-
28
Daniel Langhamer
Пол
-
76
Jan Zika
Пол
-
9
Летенай Лукаш
Нап
25
€ 0.375 млн
23
Клима Иржи
Нап
29
€ 0.2 млн
17
Filip Spatenka
Нап
-
18
Marek Havran
Нап
-
70
Jan Buryán
Нап
-
37
Matous Krulich
Нап
-
20
Solomon John
Нап
-
6
Vojtech Hora
Нап
-
77
David Pech
Нап
-
59
Jiri Floder
Нап
-
3
Martin Králik
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 11
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