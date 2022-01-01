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Чехия. Шанс Лига
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Млада Болеслав
Расписание
€ 3 млн
Млада Болеслав - расписание матчей
Млада-Болеслав
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски стадион
Сайт:
http://www.fkmb.cz/
Тренер:
Марек Кулик
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 16:00
Млада Болеслав
- : -
Зброевка
10.10 | 16:00
Виктория
- : -
Млада Болеслав
14.10 | 19:00
Богемианс 1905
- : -
Млада Болеслав
17.10 | 16:00
Млада Болеслав
- : -
Теплице
24.10 | 16:00
Славия
- : -
Млада Болеслав
31.10 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Градец-Кралове
07.11 | 17:00
Яблонец
- : -
Млада Болеслав
21.11 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Фастав
28.11 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Сигма
05.12 | 17:00
Спарта
- : -
Млада Болеслав
12.12 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Пардубице
30.01 | 17:00
Словацко
- : -
Млада Болеслав
06.02 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Богемианс 1905
13.02 | 17:00
Баник
- : -
Млада Болеслав
20.02 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Слован
27.02 | 17:00
Зброевка
- : -
Млада Болеслав
06.03 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Виктория
13.03 | 17:00
Теплице
- : -
Млада Болеслав
20.03 | 17:00
Млада Болеслав
- : -
Славия
03.04 | 16:00
Градец-Кралове
- : -
Млада Болеслав
10.04 | 16:00
Млада Болеслав
- : -
Яблонец
17.04 | 16:00
Фастав
- : -
Млада Болеслав
24.04 | 16:00
Млада Болеслав
- : -
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