Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко

Похоже Чалова и Нисимуру все-таки продадут в это ТО. Ибо с Комличенко получается уже 3 потенциальных нападающих на вход.
ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу нападающего Николая Комличенко.
По информации источника, новый раунд переговоров руководства ЦСКА с чешской стороной запланирован на январь 2020 года. ЦСКА попытается договориться с «Младой» о полугодичной аренде Комличенко с опцией необязательного выкупа.
Отмечается, что руководство «Млады» на текущий момент не считает приоритетным вариант с арендой форварда и попытается настоять на полноценном трансфере в зимнее трансферное окно.
- В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
- ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров команда Виктора Гончаренко набрала 34 очка.
Комличенко может перейти в «Славию»
Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1
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