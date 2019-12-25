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  • Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко

Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко

25 декабря 2019, 09:20
5

ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу нападающего Николая Комличенко.

По информации источника, новый раунд переговоров руководства ЦСКА с чешской стороной запланирован на январь 2020 года. ЦСКА попытается договориться с «Младой» о полугодичной аренде Комличенко с опцией необязательного выкупа.

Отмечается, что руководство «Млады» на текущий момент не считает приоритетным вариант с арендой форварда и попытается настоять на полноценном трансфере в зимнее трансферное окно.

  • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
  • ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров команда Виктора Гончаренко набрала 34 очка.

Комличенко может перейти в «Славию»

Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (5)
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Lester84
1577257150
Похоже Чалова и Нисимуру все-таки продадут в это ТО. Ибо с Комличенко получается уже 3 потенциальных нападающих на вход.
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bset
1577263517
Надеюсь, возьмем и Комличенко, и Шкурина. А Чалов пусть доказывает и уезжает в Европу играть.
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УхоГорлоНос
1577272384
Это ор, с таким отношением, Гинера скоро будут вежливо посылать на 3 буквы
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vladimir-7
1577284818
Нужно заканчивать эти переговоры по Комличенко, ЦСКА нужно свои предложения выставить и если Млада не согласна, то и закончить разговор.
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