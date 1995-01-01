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    Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко

    ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу нападающего Николая Комличенко.

    По информации источника, новый раунд переговоров руководства ЦСКА с чешской стороной запланирован на январь 2020 года. ЦСКА попытается договориться с «Младой» о полугодичной аренде Комличенко с опцией необязательного выкупа.

    Отмечается, что руководство «Млады» на текущий момент не считает приоритетным вариант с арендой форварда и попытается настоять на полноценном трансфере в зимнее трансферное окно.

    • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
    • ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров команда Виктора Гончаренко набрала 34 очка.

    Комличенко может перейти в «Славию»

    Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1

    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4605

      Lester84 23 минуты назад

      Похоже Чалова и Нисимуру все-таки продадут в это ТО. Ибо с Комличенко получается уже 3 потенциальных нападающих на вход.

      0
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      Рейтинг: +626

      OBOLEV > Lester84 13 минут назад

      Нисимура вообще будущий фланговый защитник ) Так что все нормально

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