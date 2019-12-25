Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко

ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу нападающего Николая Комличенко.

По информации источника, новый раунд переговоров руководства ЦСКА с чешской стороной запланирован на январь 2020 года. ЦСКА попытается договориться с «Младой» о полугодичной аренде Комличенко с опцией необязательного выкупа.

Отмечается, что руководство «Млады» на текущий момент не считает приоритетным вариант с арендой форварда и попытается настоять на полноценном трансфере в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.

ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров команда Виктора Гончаренко набрала 34 очка.

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