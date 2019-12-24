Комличенко может перейти в «Славию»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о слухах, согласно которым нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может оказаться в другом чешском клубе.

– Вы с Комличенко были двумя молодыми игроками в Европе. Один уже вернулся в Россию, второй скоро может это сделать.

– Может быть, и нет. В Чехии пишут, что им уже «Славия» интересуется.