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Комличенко может перейти в «Славию»

24 декабря 2019, 12:29
6

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о слухах, согласно которым нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может оказаться в другом чешском клубе.

– Вы с Комличенко были двумя молодыми игроками в Европе. Один уже вернулся в Россию, второй скоро может это сделать.

– Может быть, и нет. В Чехии пишут, что им уже «Славия» интересуется.

  • 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
  • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
  • Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».

Источник: «Чемпионат»
Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Славия Караваев Вячеслав Комличенко Николай
Комментарии (6)
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Ковастер
1577183670
То в Краснодар , то в Локо, то в Германию, то во Францию . похоже никуда он не перейдет
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серега кашин
1577184124
его уровень как раз чехия пусть там играет и не рыпается никуда, а то на лавке будет штаны протирать. и какой он молодое если ему 24
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bset
1577191700
А недавно писали, что он уехать из Чехии хочет. Короче у журналюх всегда будет работа. И до трансферного окна, и во время, и после. Можно штамповать статейки интересующихся им клубов по кругу. Все равно за фейки им ничего не будет. Не в адрес же правительства фейк.
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Риш
1577192028
Давай в Локо к Палочу Коля
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1999biovedsa
1577199643
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RUBINTATAR
1577208154
Сколько разговоров о нем?Понты да и только!!!
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