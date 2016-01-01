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    Комличенко может перейти в «Славию»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о слухах, согласно которым нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может оказаться в другом чешском клубе.

    – Вы с Комличенко были двумя молодыми игроками в Европе. Один уже вернулся в Россию, второй скоро может это сделать.

    – Может быть, и нет. В Чехии пишут, что им уже «Славия» интересуется.

    • 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
    • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
    • Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2381

      Ковастер 1 минуту назад

      То в Краснодар , то в Локо, то в Германию, то во Францию . похоже никуда он не перейдет

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