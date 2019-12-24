Комличенко может перейти в «Славию»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о слухах, согласно которым нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может оказаться в другом чешском клубе.
– Вы с Комличенко были двумя молодыми игроками в Европе. Один уже вернулся в Россию, второй скоро может это сделать.
– Может быть, и нет. В Чехии пишут, что им уже «Славия» интересуется.
- 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
- По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
- Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».
Источник: «Чемпионат»