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    Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1

    У российского форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко есть варианты продолжения карьеры в другой стране. Такой информацией располагает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «ЦСКА, возможно, вернется к кандидатуре Комличенко, но Николай может переехать, насколько я понимаю, в Германию или во Францию», – сказал обозреватель.

    • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года.
    • В активе нападающего 45 голов и 13 результативных пасов.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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