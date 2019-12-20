Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1

У российского форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко есть варианты продолжения карьеры в другой стране. Такой информацией располагает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«ЦСКА, возможно, вернется к кандидатуре Комличенко, но Николай может переехать, насколько я понимаю, в Германию или во Францию», – сказал обозреватель.
- Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года.
- В активе нападающего 45 голов и 13 результативных пасов.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.