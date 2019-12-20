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Комличенко может перейти в Бундеслигу или Лигу 1

20 декабря 2019, 19:44
6

У российского форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко есть варианты продолжения карьеры в другой стране. Такой информацией располагает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«ЦСКА, возможно, вернется к кандидатуре Комличенко, но Николай может переехать, насколько я понимаю, в Германию или во Францию», – сказал обозреватель.

  • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года.
  • В активе нападающего 45 голов и 13 результативных пасов.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (6)
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evgevg13
1576865696
может да, а может нет... вообще- "супер" новость, затмила все остальные
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Mister_Tomsk
1576867341
не вздумай в рпл ехать
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Lilipyt
1576869438
сколько людей язвило по перспективам в карьере из Чехии. Бундеслига сейчас побаще Английской будет.
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Пельш 1
1576870461
Конечно надо ехать в Европу. В РПЛ тебя ждёт деградация!
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Niko
1576904713
Вэб поможет, надо брать. Соболев вообще не вариант на фоне
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Снег
1576922951
ой...вы хоть знаете уровень фортуна Лиги? Очень слабый по сравнению с Россией. парень быстрый - вот и наколотил. В другом чемпе не пойдёт так.
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