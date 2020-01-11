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Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

11 января 2020, 00:23
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел от ответа на вопрос об интересе казанского клуба к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

«Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением», – сказал Слуцкий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Млада Болеслав Комличенко Николай Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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житель СПб
1578692387
Ну Слуцкий гонит! Сколько человек уже взяли или собираются взять в состав?! По сути, почти новую команду делают. И откуда столько денег у клуба? Руководство республики поделилось?
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моэм
1578732211
Будь Слуцкий условным "арустамяном-уткиным" он бы выдал бы 20 "достоверных " комментов о том что не было , не происходит ныне и не будет никогда...но у него уважаемая профессия - Главный тренер , потому молчит.
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