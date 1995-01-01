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    Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел от ответа на вопрос об интересе казанского клуба к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

    «Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением», – сказал Слуцкий.

    Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

    Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +579

      житель СПб 32 минуты назад

      Ну Слуцкий гонит! Сколько человек уже взяли или собираются взять в состав?! По сути, почти новую команду делают. И откуда столько денег у клуба? Руководство республики поделилось?

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