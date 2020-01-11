Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел от ответа на вопрос об интересе казанского клуба к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

«Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением», – сказал Слуцкий.

По информации журналиста Сергея Егорова , «Рубин» уведомил «Младу» о готовности к переговорам о трансфере Комличенко.

, «Рубин» уведомил «Младу» о готовности к переговорам о трансфере Комличенко. За 24-летнего нападающего также ведут борьбу «Динамо» и «Локомотив».

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»