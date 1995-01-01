Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

Ну Слуцкий гонит! Сколько человек уже взяли или собираются взять в состав?! По сути, почти новую команду делают. И откуда столько денег у клуба? Руководство республики поделилось?
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел от ответа на вопрос об интересе казанского клуба к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.
«Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением», – сказал Слуцкий.
- По информации журналиста Сергея Егорова, «Рубин» уведомил «Младу» о готовности к переговорам о трансфере Комличенко.
- За 24-летнего нападающего также ведут борьбу «Динамо» и «Локомотив».
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