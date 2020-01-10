Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.

– Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?

– Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив».

С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

Журналист Карпов: «До «Рубина» у Тарасова был вариант с «Сочи», но теперь он отошел на второй план»