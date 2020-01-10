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Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

10 января 2020, 19:55
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.

– Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?

– Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде.

  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
  • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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De_Frenki
1578676303
и БУЗОВУ ВОЗЬМИТЕ ...ДЛЯ ПОЛНОГО УГАРА
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Давид59
1578677071
Так Дима вроде в Думу собирался, головой работать, а тут мячик, по голове может попасть, думать нечем будет.
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Путник 13
1578677590
Этого чмошника позорно брать в команду. Как футболист никакущий . Как человек говно.
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DOCTOR PENALTY
1578685768
Только бы он там БУЗИТЬ не начал.
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моэм
1578688902
Думаю Слуцкий примеряет на Тарасова роль "дядьки" в своём пионеротряде вроде того что делал Горлукович в Спартаке...в любом случае Тарасов боец , ноги не уберёт , да и за молодёжь может "вписаться" жёстко...повторюсь , такой , немного лютый дед пионеротряду просто необходим....и здесь неважно какая у него фамилия.
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Fan Loko mik
1578731412
Это ПОЛЕНО зря берут в Рубин, абсолютно бесполезный игрок! На сборах может рисануться........хотя ЧЕМ?? В любом случае Слуцкий просто потратит с ним время....
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yorgenbarenz
1578732747
Выбор хороший.Чувствуется,Рубин покажет всем где раком зимуют.Слуцкий,между прочим,уже давно оправился от былой травмы.Пора в рамку,вновь блистать на мировом уровне...,гм.
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