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    Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.

    – Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?

    – Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде.

    • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
    • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

    Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

    Журналист Карпов: «До «Рубина» у Тарасова был вариант с «Сочи», но теперь он отошел на второй план»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +327

      ZENIT****** 2 минуты назад

      Слуцкий молодец,как и любой тренер в такой ситуации поступает абсолютно правильно. Ему строить новую команду,подбирать игроков на определённые позиции...Так возьму же я всех и вся, определюсь по составу,определюсь со скамейкой.Все на пользу.

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      Рейтинг: +272

      De_Frenki 9 минут назад

      и БУЗОВУ ВОЗЬМИТЕ ...ДЛЯ ПОЛНОГО УГАРА

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