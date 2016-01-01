Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Слуцкий молодец,как и любой тренер в такой ситуации поступает абсолютно правильно. Ему строить новую команду,подбирать игроков на определённые позиции...Так возьму же я всех и вся, определюсь по составу,определюсь со скамейкой.Все на пользу.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.
– Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?
– Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде.
- Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
- С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.
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