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  • Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

9 января 2020, 14:32
5

Блогер Василий Уткин прокомментировал возможный переход полузащитника Дмитрия Тарасова в «Рубин».

«О Тарасове в «Рубине». Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции – тут вряд ли есть непоправимые проблемы – а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость не очень похоже, чтоб был на это способен.

Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, «Рубин», тем не менее, на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника – одного из трех.

Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира. Снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы «Рубина», – написал Уткин в телеграме.

  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
  • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Уткин Василий
Комментарии (5)
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АКС-74У
1578574341
Не того тренера пригласил Рубин, не того. Фамилия того начинается на У.
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bset
1578579706
Ну так схема известная. С первых минут навал, гол, а дальше автобус имени Леонида Викторовича. Вот там и пригодится.
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DOCTOR PENALTY
1578581177
Тарасов может пригодиться Рубину не в игре от глубокой обороны, а только от глубокой нужды.
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Рубинище
1578584734
Наигрался уже Слуцкий в атаку видимо, на предыдущем месте.
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sergeevnikitabak
1578587814
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