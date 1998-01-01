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    Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал возможный переход полузащитника Дмитрия Тарасова в «Рубин».

    «О Тарасове в «Рубине». Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции – тут вряд ли есть непоправимые проблемы – а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость не очень похоже, чтоб был на это способен.

    Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, «Рубин», тем не менее, на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника – одного из трех.

    Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира. Снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы «Рубина», – написал Уткин в телеграме.

    • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
    • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

    Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +328

      АКМ-74У 33 минуты назад

      Не того тренера пригласил Рубин, не того. Фамилия того начинается на У.

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