Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов проведет зимние подготовительные сборы с «Рубином».
По информации источника, по их итогам тренерский штаб Леонида Слуцкого примет решение о дальнейшей судьбе футболиста в казанском клубе.
- Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
- С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.
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Источник: Metaratings
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