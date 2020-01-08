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Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином»

8 января 2020, 20:04
18

Полузащитник Дмитрий Тарасов проведет зимние подготовительные сборы с «Рубином».

По информации источника, по их итогам тренерский штаб Леонида Слуцкого примет решение о дальнейшей судьбе футболиста в казанском клубе.

  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
  • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (18)
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derrik2000
1578503681
А что? Хороший игрок, а 32 не 39. Хотя... В нашей "черепашьей" по скоростям РФЛ и в 39 при должном соблюдении режима (как Горлукович, например) можно очень и очень достойно играть.
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житель СПб
1578504780
А меня все равно удивило! У него желание не в футбол играть, а заниматься чем угодно - кроме футбола. Впрочем, м.б. Слуцкий с его мотивацией справится?
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Черкизовский Кот
1578505864
Желаю фанатам Рубина, чтобы этого чудика не было в их команде.
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Brabus71
1578506660
Каким местом он хороший игрок?
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Рубинище
1578508617
Слуцкому видней конечно. Видимо решил молодёжь опытом разбавить. время покажет.
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portero
1578508826
для устрашения соперников? надеюсь его не возьмут.....
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САДЫЧОК
1578511869
Нет ! ....Как , можно это недоразумение брать на сборы !???
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Spinorr
1578512696
Все ли в порядке у руководства Рубина с мозгами?
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Hektor 84
1578518206
По ходу в рубине опять отмывалка бабла началась. В свое время славный клуб был. Сейчас опять наберут пенсионеров хромоногих и второсортных легов. Не пойму зачем Слуцкий сунулся в это болото? Не зря пункт прописан об уходе в любой день.
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zigbert
1578597635
Проверить конечно можно. Но Семин зря не стал бы расставаться с игроком.
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