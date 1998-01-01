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    Metaratings: Тарасов поедет на зимние сборы с «Рубином»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов проведет зимние подготовительные сборы с «Рубином».

    По информации источника, по их итогам тренерский штаб Леонида Слуцкого примет решение о дальнейшей судьбе футболиста в казанском клубе.

    • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
    • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

    Тарасов поздравил молодежную хоккейную сборную России с победой над Канадой

    Тарасов: «Офигел от количества комментариев. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +570

      житель СПб 15 минут назад

      А меня все равно удивило! У него желание не в футбол играть, а заниматься чем угодно - кроме футбола. Впрочем, м.б. Слуцкий с его мотивацией справится?

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      Рейтинг: +808

      FENIX-SL 17 минут назад

      бедняга
      придется дальше бегать
      в госдуму пока не позвали
      мало хвалил Россию - мало!

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      Рейтинг: +6973

      derrik2000 33 минуты назад

      А что?
      Хороший игрок, а 32 не 39.
      Хотя... В нашей "черепашьей" по скоростям РФЛ и в 39 при должном соблюдении режима (как Горлукович, например) можно очень и очень достойно играть.

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