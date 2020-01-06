Тарасов: «Офигел от количества комментариев. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов еще раз объяснил, зачем поздравил хоккеистов молодежной сборной России с победой над Канадой в финале МЧМ.

«Друзья, доброе утро. Проснулся, посмотрел в телефон и офигел от количества комментариев, которые сейчас приходят. Разъясню ситуацию, не хочу даже об этом больше говорить. Во-первых, все знают, что я не такой большой любитель хоккея. Но когда проходят такие матчи, вчера был финал МЧМ-2020 с Канадой. Я знал об этом, безусловно. Смотрел эту игру по приложению, но не по прямому эфиру.

Нашей большой семьей мы вчера играли в настольные игры, были хоккеисты и знали, возмущались, что показывают финал-2020 и повторяют другой финал 2011-го, они это обсудили. Когда я проиграл в игру, они загадали такое желание. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов. Знаю, что они проигрывали, оставалось время. Запись шла с опережением», – сказал Тарасов в видео, опубликованном в сториз его инстаграма.

В воскресенье Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.

В это время «Матч ТВ» показал игру финала МЧМ-2011 Россия – Канада, в которой россияне победили со счетом 5:3.

Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ