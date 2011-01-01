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    Тарасов: «Офигел от количества комментариев. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов еще раз объяснил, зачем поздравил хоккеистов молодежной сборной России с победой над Канадой в финале МЧМ.

    «Друзья, доброе утро. Проснулся, посмотрел в телефон и офигел от количества комментариев, которые сейчас приходят. Разъясню ситуацию, не хочу даже об этом больше говорить. Во-первых, все знают, что я не такой большой любитель хоккея. Но когда проходят такие матчи, вчера был финал МЧМ-2020 с Канадой. Я знал об этом, безусловно. Смотрел эту игру по приложению, но не по прямому эфиру.

    Нашей большой семьей мы вчера играли в настольные игры, были хоккеисты и знали, возмущались, что показывают финал-2020 и повторяют другой финал 2011-го, они это обсудили. Когда я проиграл в игру, они загадали такое желание. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов. Знаю, что они проигрывали, оставалось время. Запись шла с опережением», – сказал Тарасов в видео, опубликованном в сториз его инстаграма.

    • В воскресенье Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
    • В это время «Матч ТВ» показал игру финала МЧМ-2011 Россия – Канада, в которой россияне победили со счетом 5:3.

    Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1129

      Niko 7 минут назад

      Протупил, теперь оправдывается))

      0
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      Рейтинг: +731

      dimag 39 минут назад

      Я ваобще этого не знал- че там по Матчу т.к.уже давно пользуюсь токо Инетом с разных источников. 1-0, 2-1, 3-1... И так обидно 3-4 профукали(((

      0
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      Рейтинг: +1132

      alarm 55 минут назад

      на самом деле, матч поступил очень подло, но это не отменяет того, что тарасов тупой, как спартачи)

      1
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      Рейтинг: +1683

      giluxa1963 1 час назад

      Бузова желание заказала

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