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  • Тарасов: «Офигел от количества комментариев. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов»

Тарасов: «Офигел от количества комментариев. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов»

6 января 2020, 16:56
9

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов еще раз объяснил, зачем поздравил хоккеистов молодежной сборной России с победой над Канадой в финале МЧМ.

«Друзья, доброе утро. Проснулся, посмотрел в телефон и офигел от количества комментариев, которые сейчас приходят. Разъясню ситуацию, не хочу даже об этом больше говорить. Во-первых, все знают, что я не такой большой любитель хоккея. Но когда проходят такие матчи, вчера был финал МЧМ-2020 с Канадой. Я знал об этом, безусловно. Смотрел эту игру по приложению, но не по прямому эфиру.

Нашей большой семьей мы вчера играли в настольные игры, были хоккеисты и знали, возмущались, что показывают финал-2020 и повторяют другой финал 2011-го, они это обсудили. Когда я проиграл в игру, они загадали такое желание. Это была шутка, я ни в коем случае не хотел обидеть хоккеистов. Знаю, что они проигрывали, оставалось время. Запись шла с опережением», – сказал Тарасов в видео, опубликованном в сториз его инстаграма.

  • В воскресенье Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
  • В это время «Матч ТВ» показал игру финала МЧМ-2011 Россия – Канада, в которой россияне победили со счетом 5:3.

Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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giluxa1963
1578321085
Бузова желание заказала
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dimag
1578323236
Я ваобще этого не знал- че там по Матчу т.к.уже давно пользуюсь токо Инетом с разных источников. 1-0, 2-1, 3-1... И так обидно 3-4 профукали(((
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Niko
1578325164
Протупил, теперь оправдывается))
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diego delgado
1578326540
Господи да что он чёрт возьми такое несёт?!?!?
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Hektor 84
1578331937
Просто отошел от синьки или похмелился
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Hektor 84
1578332085
Или пригрозили будешь обижать хоккеистов в Гос думу не примут))))
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Kollljan
1578334908
количество мозгов крайне мало, хотя, для Думы сойдет.
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biber.ru
1578336824
Лан, Диман, не кипишуйся. Не ты один по Матчу смотрел.
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Авек плезир
1578339300
Завтра ещё одно объяснение придумает. Как будто уже давно люди не поняли, что он тупой
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