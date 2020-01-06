Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, почему поздравил с победой на чемпионате мира по хоккею молодежную сборную России, которая на самом деле проиграла Канаде
«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – написал Тарасов.
- Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
- «Элиас» – интеллектуальная игра, в которой игрок должен объяснить как можно больше слов, чтобы его партнер их отгадал.
Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова