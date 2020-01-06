Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, почему поздравил с победой на чемпионате мира по хоккею молодежную сборную России, которая на самом деле проиграла Канаде

«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – написал Тарасов.