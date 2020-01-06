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  • Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

6 января 2020, 10:23
11

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, почему поздравил с победой на чемпионате мира по хоккею молодежную сборную России, которая на самом деле проиграла Канаде

«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – написал Тарасов.

  • Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
  • «Элиас» – интеллектуальная игра, в которой игрок должен объяснить как можно больше слов, чтобы его партнер их отгадал.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1578297177
Идиот !
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david17
1578297861
Может бузов просто на матч тв трансляцию смотрел
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Чермындыр
1578301044
Такая тухлая отмаза)))) Вполне в духе дурачка Бузова
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portero
1578301956
Нормальный уровень, 12 летнего подростка, и уже паренёк вряд ли повзрослеет..... хотя всякое бывает.
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Retiremen_VMF
1578303062
Просто нет слов. Палыч не ошибся.
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diego delgado
1578310894
Пачку Чаппи этому недоумку
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РМЗ
1578311000
Жопу проиграй
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zigbert
1578338163
Что называется "заигрался". Ему бы лучше сейчас подумать о своем будущем.
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