Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Тарасов объяснил пост с поздравлением молодeжной сборной России по хоккею с победой на ЧМ

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, почему поздравил с победой на чемпионате мира по хоккею молодежную сборную России, которая на самом деле проиграла Канаде

    «Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – написал Тарасов.

    • Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
    • «Элиас» – интеллектуальная игра, в которой игрок должен объяснить как можно больше слов, чтобы его партнер их отгадал.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79493
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75013
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru