Тарасов – о будущем поле ребенка: «У всех крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант, Уиллис»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о поле будущего ребенка.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена.

Продолжаю идти к своей цели – многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Борис Николаевич Ельцин, Владимир Владимирович Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе.

P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу», – подписал Тарасов пост.