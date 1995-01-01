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    Тарасов – о будущем поле ребенка: «У всех крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант, Уиллис»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о поле будущего ребенка.

    «В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена.

    Продолжаю идти к своей цели – многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Борис Николаевич Ельцин, Владимир Владимирович Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе.

    P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу», – подписал Тарасов пост.

    • В 2009 у Тарасова родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.
    • От третьего брака с Анастасией Костенко 10 июля 2018 года у футболиста родилась еще одна дочь Милана.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Локотоко 3 минуты назад

      Ну надо же такой тупой пост написать. Компания крутых мужиков: Ельцин, Путин, Меладзе)))) В одной компании)) Глава государства и шуты в одной компании быть не могут априори! Тарасов ты туп как пробка. Может и к лучшему, что у тебя не пацан родится и род прервётся.

      0
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      Рейтинг: +4738

      subbotaspartak 18 минут назад

      У крутого Урганта ребёнок - сын,
      А любование собой вечернего Урганта - не для мужчин.

      0
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      Рейтинг: +657

      talgatnurzhanov2006 44 минуты назад

      Молодец, надеюсь семья будет счастливой.

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      Рейтинг: +4100

      Viper for CSKA 57 минут назад

      Господи, что же такого страшного должен был совершить Уиллис, чтобы в этой компании "крутых мужиков" оказаться? Младенцев ел, не иначе. И даже в этом случае, быть упомянутым в одном ряду с Ельциным - чудовищное наказание.

      1
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      Рейтинг: +1135

      Niko 1 час назад

      Не только тупой, но и жуткий подхолим. Вообщем один негатив вокруг этого персонажа. С учетом того что к футболу он не имеет никакого отношения, вообще не понятно нафига о этом колуне писать по 10 раз на дню.

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