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  • Тарасов – о будущем поле ребенка: «У всех крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант, Уиллис»

Тарасов – о будущем поле ребенка: «У всех крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Ургант, Уиллис»

7 января 2020, 08:27
26

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о поле будущего ребенка.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю, как жена.

Продолжаю идти к своей цели – многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Борис Николаевич Ельцин, Владимир Владимирович Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе.

P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу», – подписал Тарасов пост.

  • В 2009 у Тарасова родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.
  • От третьего брака с Анастасией Костенко 10 июля 2018 года у футболиста родилась еще одна дочь Милана.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (26)
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Niko
1578375578
Не только тупой, но и жуткий подхолим. Вообщем один негатив вокруг этого персонажа. С учетом того что к футболу он не имеет никакого отношения, вообще не понятно нафига о этом колуне писать по 10 раз на дню.
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Viper for CSKA
1578376146
Господи, что же такого страшного должен был совершить Уиллис, чтобы в этой компании "крутых мужиков" оказаться? Младенцев ел, не иначе. И даже в этом случае, быть упомянутым в одном ряду с Ельциным - чудовищное наказание.
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Локотоко
1578379384
Ну надо же такой тупой пост написать. Компания крутых мужиков: Ельцин, Путин, Меладзе)))) В одной компании)) Глава государства и шуты в одной компании быть не могут априори! Тарасов ты туп как пробка. Может и к лучшему, что у тебя не пацан родится и род прервётся.
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Mazai-NN
1578379884
Я бы этого "крутого мужика" в компанию к Джигурде отправил.
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yorgenbarenz
1578380223
Мозг,как у колибри.Бракодел хренов.
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САДЫЧОК
1578381732
Идиот !
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Олег1204
1578382291
Таких крутых мужиков, за редким исключением, в ад надо отправить, хотя один уже точно там
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Миша13
1578382482
Идиот
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portero
1578382616
это уже не излечить....
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mihail200606
1578384297
Ой, дебил...
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