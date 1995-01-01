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    Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о дисциплинарных проблемах новичка команды Ивана Игнатьева.

    – Почему дали шанс Ивану Игнатьеву, у которого были проблемы с дисциплиной в «Краснодаре»?

    – В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране.

    Много раз это он доказывал. Об этом говорит и его статистика в «Краснодаре», молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.

    • «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
    • По информации «Мутко против», южане продали своего воспитанника из-за проблем с наркотиками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3599

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Слуцкий: «У меня нет информации..... А то , что Тарасов отмороженный-есть , такая информация у тебя ?

      0
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      Рейтинг: +15381

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Ваня как ёжик в тумане.

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