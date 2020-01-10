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  • Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»

Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»

10 января 2020, 22:23
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о дисциплинарных проблемах новичка команды Ивана Игнатьева.

– Почему дали шанс Ивану Игнатьеву, у которого были проблемы с дисциплиной в «Краснодаре»?

– В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране.

Много раз это он доказывал. Об этом говорит и его статистика в «Краснодаре», молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.

  • «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • По информации «Мутко против», южане продали своего воспитанника из-за проблем с наркотиками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1578685176
Ваня как ёжик в тумане.
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САДЫЧОК
1578686486
Слуцкий: «У меня нет информации..... А то , что Тарасов отмороженный-есть , такая информация у тебя ?
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нейтральныйкакникто
1578713156
Слуцкий , а была ли у тебя информация , что у Ерёменко были проблемы кое с чем?Не хотел быть информированным или не считал это проблемой?
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