Слуцкий: «У меня нет информации, что Игнатьев – проблемный игрок»

Слуцкий: «У меня нет информации..... А то , что Тарасов отмороженный-есть , такая информация у тебя ?
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о дисциплинарных проблемах новичка команды Ивана Игнатьева.
– Почему дали шанс Ивану Игнатьеву, у которого были проблемы с дисциплиной в «Краснодаре»?
– В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране.
Много раз это он доказывал. Об этом говорит и его статистика в «Краснодаре», молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался. Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что этого не произойдет.
- «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- По информации «Мутко против», южане продали своего воспитанника из-за проблем с наркотиками.