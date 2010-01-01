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    «Мутко против»: «Краснодар» попрощался с Игнатьевым из-за проблем с наркотиками»

    Названа причина продажи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

    «Краснодар» попрощался с Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками. При этом, Игнатьеву давалось много шансов, но он сам виноват.

    О первом залете Игнатьева мы уже рассказывали (и нас, конечно же, опровергали). Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.

    Все было хорошо до осени 2019 – у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена – в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

    Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»


    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1227

      solodealer 4 минуты назад

      Проблемы с наркотиками? В КРАСНОДАРЕ??!!
      Ни в жизнь не поверю!))))))

      -1
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      Рейтинг: +1040

      Romantic2010 16 минут назад

      Ой, любят у нас желтуху писать....Исландец в Ростове выпивал, Игнатьев в Краснодаре кололся...)))

      1
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      Рейтинг: +2340

      mutabor0992 > Romantic2010 15 минут назад

      Кокаин нюхают.Ты хоть кино про Эскобара посмотри.Чтобы в лужу не пукать!

      2
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      Рейтинг: +1217

      altezzik 21 минуту назад

      Тогда в Ростов к Еременко и Мамаеву надо

      3
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      Рейтинг: +2340

      mutabor0992 > altezzik 16 минут назад

      Была такая старая песенка "Веселая компания за печкою сидит.Веселая компания усами шевелит..."

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