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  • «Мутко против»: «Краснодар» попрощался с Игнатьевым из-за проблем с наркотиками»

«Мутко против»: «Краснодар» попрощался с Игнатьевым из-за проблем с наркотиками»

10 января 2020, 14:43
37

Названа причина продажи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

«Краснодар» попрощался с Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками. При этом, Игнатьеву давалось много шансов, но он сам виноват.

О первом залете Игнатьева мы уже рассказывали (и нас, конечно же, опровергали). Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.

Все было хорошо до осени 2019 – у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена – в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»


Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (37)
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altezzik
1578656758
Тогда в Ростов к Еременко и Мамаеву надо
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Romantic2010
1578657062
Ой, любят у нас желтуху писать....Исландец в Ростове выпивал, Игнатьев в Краснодаре кололся...)))
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Mazai-NN
1578659307
Я вообще не удивлюсь если выяснится что против Краснодара специально такая компания начата. ( Вброс всякой дичи)
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Рубинище
1578662575
После Голландии Слуцкого этим не удивить. Ерёменко ещё к нам
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ivanthebest
1578662923
По нему видно что вечно какой-то угашенный ходит... А ведь он ещё даже и ах..ллиарды денег не стал получать....
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portero
1578667394
Могло быть что угодно и подставы и глурость....
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alp
1578668198
ппц татар обули..
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zigbert
1578681834
Очень серьезное обвинение. Если это неправда то Игнатьев должен подать в суд на этот источник.
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Hektor 84
1578684172
Где факты? Они что рядом с ним употребляли? Лишь бы ляпнуть. Нас и так по всему миру гнобят за допинг.
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zaichkin777@gmail.com
1578824353
Марадона блать....
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