«Мутко против»: «Краснодар» попрощался с Игнатьевым из-за проблем с наркотиками»

Названа причина продажи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

«Краснодар» попрощался с Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками. При этом, Игнатьеву давалось много шансов, но он сам виноват.

О первом залете Игнатьева мы уже рассказывали (и нас, конечно же, опровергали). Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.

Все было хорошо до осени 2019 – у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена – в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»



