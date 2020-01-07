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  • Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

7 января 2020, 14:59
31

Журналист Sport24 Максим Алланазаров назвал причину, по которой «Краснодар» продал форварда Ивана Игнатьева.

«Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.

Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским», – написал Алланазаров в телеграме.

  • «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Мамаев Павел Кокорин Александр Игнатьев Иван
Комментарии (31)
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Garrincha58
1578398824
вот она избалованная золотая молодёжь
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JTherry
1578399857
Краснодар избавился от двух "хулиганов" - Мамаева и Игнатьева, подрывающих дисциплину в команде, удачный ход руководства
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Retiremen_VMF
1578404134
Что там творится внутри, это нам в большей степени не известно. Но то, что и Игнатьев и Шапи парни с пулей в башке уже понятно. То они кинули клуб и Галицкого продав себя с потрохами агентам, потом подавай им золотые контракты, в общем проблемки то были... А там за спиной целая орава детей, которые смотрят чем это все кончится. Или ты в начале пути потеряешь, или тебя будут кидать всю дорогу. Спору нет, он парень талантливый но таланту надо где то раскрываться. Жалко, но это больше его решение, пускай пробует, Рубин не Краснодар, но тоже клуб не плохой.
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DOCTOR PENALTY
1578405868
"Пустое поколение", - как сказал недавно известный питерский мэн.
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MaxRnD
1578406138
Видать мало "самый гуманный суд" Кокоше с Мамаев впаял, раз для других это не оказалось уроком
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Черкизовский Кот
1578408023
Его ровесник Мбаппе уже два года - один из лучших форвардов планеты. А чего добился этот парень. Даже Шапи видится более перспективным игроком. Но в любом случае пожелаем удачи.
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латунный
1578408793
вот вам итоги лимита
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СвинкаСправедливости
1578412032
То есть, ничего особенного.
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bset
1578434853
Стать вторым Милевским - это взять чемпионат своей страны? Неплохая перспектива.
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zigbert
1578503262
Не просчитался ли Рубин? Все будет зависеть от его игры и дисциплины тоже.
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