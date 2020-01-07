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    Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров назвал причину, по которой «Краснодар» продал форварда Ивана Игнатьева.

    «Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.

    Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским», – написал Алланазаров в телеграме.

    • «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    07.01.2020 14:59
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 января 2020, 20:07

      Не просчитался ли Рубин? Все будет зависеть от его игры и дисциплины тоже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 января 2020, 01:07

      Стать вторым Милевским - это взять чемпионат своей страны? Неплохая перспектива.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 7 января 2020, 22:29

      Вполне возможно, но 7 миллионов - не верю. Не за что. Молодой талантливый игрок. И? Пробегала мимо информация где-то здесь, что за четверых Рубин заплатил 7 с половиной. Это как-то более вероятно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Томик 8 января 2020, 15:02

      Распил, понимаешь? В Рубине пилорама отлажена, иначе зачем клуп чиновникам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 7 января 2020, 21:05

      Ну вот зачем писать то о чём нет подтверждённых данных. Зачем писать о том , о чём говорят? А кто говорит?? Одна бабушка про Мамаева прочитала , а про Игнатьева рассказала? Выносить сор из избы некрасиво. Краснодар никаких заявлений не делал. А додумать и я могу прямо сейчас.
      Сразу предупреждаю , что додумал находу.:"Как только назначили ГлТр Мусаева, Гранквист свалил. Смолов и Мамаев пошли в разнос и оба крупно залетели, одного успели отмазать, а второй попал по полной. Куэва взвыл и сбежал. Перейра не захотел продлять контракт. Молодёжь не желает играть с Мусаевым и смотрит куда угодно, только подальше от Краснодара". Убедительно прошу не принимать в серьёз , то что я написал. Это сарказм в адрес автора статьи про то "О чём говорят".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 7 января 2020, 19:13

      7 лямов евро??? ипать в какое время живем...

      0
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 7 января 2020, 18:47

      То есть, ничего особенного.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1905

      латунный 7 января 2020, 17:53

      вот вам итоги лимита

      6
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > латунный 7 января 2020, 18:39

      к чему ты это ляпнул?

      1
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      Рейтинг: +1905

      латунный > sochi-2013 8 января 2020, 13:30

      к тому что золотая молодёж немного прихуела играть не хотят только баблосы нужны им

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > латунный 8 января 2020, 17:26

      Да нихрена отмена лимита не поможет! Будут завозить тот же шлак, только за бОльшие деньги, для большИх откатов. Наши "подающие надежды" будут полировать скамейки за деньги, несравнимые с зарплатами основной части населения страны. Сборная опустится до уровня условной Монголии (не в обиду будь им сказано), а в Еврокубках будет еще смешнее.

      0
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      Рейтинг: +1905

      латунный > sochi-2013 8 января 2020, 17:41

      а щас где сборна не в жопе чтоле а клубы показали класс в еврокубках сборная играла с инвалидами а щас посмотрим как будут плакатся змс

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 января 2020, 17:40

      Его ровесник Мбаппе уже два года - один из лучших форвардов планеты. А чего добился этот парень. Даже Шапи видится более перспективным игроком. Но в любом случае пожелаем удачи.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Черкизовский Кот 7 января 2020, 19:56

      Но Мбапе один, а игруль куча!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 7 января 2020, 17:08

      Видать мало "самый гуманный суд" Кокоше с Мамаев впаял, раз для других это не оказалось уроком

      5
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой > MaxRnD 7 января 2020, 20:52

      Намахнул , по молодости лет, маловато. Пак под руку не попался. Вот Игнатьева и смогли отмазать. Ничего, парень молодой, всё ещё впереди.

      2
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 7 января 2020, 17:04

      "Пустое поколение", - как сказал недавно известный питерский мэн.

      4
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