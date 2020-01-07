Алланазаров: «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров назвал причину, по которой «Краснодар» продал форварда Ивана Игнатьева.

«Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.

Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским», – написал Алланазаров в телеграме.

«Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки