Хороший переход с негативными элементами.

Иван Игнатьев переходит из «Краснодара» в «Рубин» – об этом сообщили два авторитетных источника. Сергей Егоров первым рассказал эту новость, Нобель Арустамян дополнил ее деталями. Трансфер Игнатьева оценивают в 7 миллионов евро, к ним добавят 20% от следующей продажи Игнатьева. Официально клубы пока не подтвердили эту информацию.

Мы считаем, что переход Игнатьева реально пойдет на пользу всем участникам сделки, пусть и имеет несколько негативных сторон.

«Краснодар» избавляется от ненужной конкуренции

Если Магомед-Шапи Сулейманов уже взял «Первую пятерку» и почти безальтернативно заиграл в основе «Краснодара», то у Игнатьева с этим проблемы. Даже в этом сезоне он лечился от травмы, выпадал даже из заявки «Краснодара» и регулярно входил в игры со скамейки. В 13 матчах РПЛ Игнатьев забил четыре гола и отдал один ассист. В среднем он проводил на поле 41 минуту.

Ари – основной форвард «Краснодара». Он не попадает под лимит, в среднем выходит на 85 минут (= почти всегда в основе) и проявляет себя универсалом. Статистика Ари: четыре гола, один реализованный пенальти и пять ассистов. Маркус Берг почти копирует Игнатьева по игровому времени и голам (четыре мяча, в среднем 47 минут). Шведский новичок и спорил с Игнатьевым за выход на поле.

У Игнатьева уже был скандал с контрактом, который ударил по репутации «Краснодара». Игнатьева реально могут заменить – он не всегда стабилен и забивает не так часто, чтобы быть первым номером даже в ротации. Весной у «Краснодара» не будет еврокубков, а для внутреннего чемпионата хватит оставшихся игроков. Поэтому Игнатьева и продают уже зимой.

Что смущает: «Краснодар» мог заработать с продажи Игнатьева намного больше. В январе Игнатьеву исполнится 21 год – к этому возрасту он уже превратился в ценный и перспективный актив с опытом игры в РПЛ и в еврокубках. Отказ от собственного воспитанника плохо сочетается с политикой Галицкого. Он обещал однажды создать целый состав из учеников академии.

«Рубин» получает первого форварда на несколько лет (возможно)

Леонид Слуцкий только пришел в «Рубин», а уже получает талантливого форварда. «Рубин» оправдывает обещание, что теперь финансы идут не на погашение внутренних долгов. Трансфер Игнатьева наверняка поможет «Рубину» избежать вылета – это основная задача на оставшуюся часть сезона. Журналист Андрей Панков утверждает, что Игнатьев получает контракт на 4,5 года.

Логика «Рубина» понятна. За первые 19 матчей сезона клуб забил только 11 голов – это с запасом худший результат в РПЛ. Даже у идущего последним «Сочи» сразу на пять мячей больше. «Краснодар» вообще забил 33 гола. Из всех игроков «Рубина» адекватный результат по голам только у Евгения Маркова (4 гола), два раза отличился Хвича Кварацхелия.

«СЭ» пишет, что «Рубин» рассматривает и других игроков атаки. Клуб интересуется Соболевым («Крылья Советов») и Шатовым («Зенит»). Переходы обоих зимой вряд ли реальны, поэтому у Игнатьева прямо сейчас не будет никакой конкуренции. Слуцкий еще в «Витессе» показал, что умеет развивать молодых игроков. Для него такой трансфер – идеальное начало в «Рубине».

Что смущает: Доступность Игнатьева на зимнем трансферном рынке и его талант еще не означают реальную пользу для атаки «Рубина». До этого Игнатьев играл в атакующем «Краснодаре», сейчас приходит в проблемный «Рубин». Опыта игры не в «Краснодаре» у Игнатьева просто не было. Если не заиграет в Казани, то может вообще упасть на уровень ниже.

Такой трансфер – новая возможность для Игнатьева

Ивана Игнатьева много знают по юношескому уровню. В сезоне-2017/18 он становился лучшим бомбардиром юношеской Лиги чемпионов. Пока это остается главным карьерным достижением Игнатьева. На взрослом уровне он адекватно и взросло показал себя в «Краснодаре»: за три сезона в РПЛ Игнатьев забил 13 голов, хотя не всегда начинал матчи в старте.

Для «Краснодара» Игнатьев был скорее талисманом. Все с тем же «Рубином» он забил курьезный гол, характеризующий всю карьеру самого Игнатьева в «Краснодаре». Юрий Дюпин выкинул мяч игрокам «Краснодара», а те быстро разыграли и забили. Команда выиграла матч, где точно не играла лучше соперника. Игнатьев вышел на эту игру на фоне непопадания в заявку на матч с «Порту».

В этом сезоне Игнатьев так и пользовался шансами: выходил, забивал, помогал команде, но сам не имел твердого места в старте. Переход в проблемный «Рубин» – отличный шанс наконец-то забыть о бесконечной конкуренции. В «Рубине» Игнатьеву дадут десяток матчей в старте – за это время остается просто доказать уровень.

Что смущает: Точно ли «Рубин» лучше «Динамо»? Еще до сообщений Нобеля Арустамяна были слухи об интересе к Игнатьеву именно со стороны «Динамо». Точно ли Игнатьев способен на высокую результативность не в «Краснодаре»? Точно ли Игнатьев потянет роль полноценного первого номера? Ответы на эти вопросы будут минимум через полгода.

Такой была ситуация Игнатьева в «Краснодаре»:

Гол Игнатьева – максимальный курьез: его провожали из «Краснодара», а он вернулся и забил после привоза

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту