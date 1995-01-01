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    Арустамян: «Галицкий решил расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона»

    Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали перехода форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

    «По некоторым этическим соображениям, я не мог написать о ходе этих переговоров, хотя первые контакты и идея приглашения Игнатьева в «Рубин» возникла буквально за пару дней до официального назначения Леонида Слуцкого. И отметим, что переговоры прошли достаточно оперативно.

    Сергей Галицкий лично принял решение расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона. Так что на рынке весь декабрь понимали, что Игнатьев теперь доступен.
    Что важно знать? К сделке не причастен Алан Агузаров и агентство Golden Toys. Учитывая скандал прошлой зимы-весны это был принципиальный момент для Галицкого. «Краснодар» сотрудничает в этой сделки с ProSportsManagment Германа Ткаченко.

    Игнатьева давно хотел «Зенит». Но с рядом условий. Во-первых — аренда на полгода с последующим выкупом. Во-вторых, все это только летом, а не сейчас. Плюс многие руководители «Зенита» сейчас в отпуске, поэтому клуб был не так оперативен.

    «Динамо» тоже было в теме, показывало свою заинтересованность. Но клуб был, как часто бывает в последнее время, неповоротлив в переговорах, поэтому сделка ушла. Сергей Галицкий изначально хотел от покупателя за Игнатьева 8 миллионов + 2 миллиона бонусами. В «Рубине» нашли компромисс, и в итоге сторговались до 7 миллионов + 20 процентов от последующей продажи.

    Поздравляем «Рубин» с первой знаковой сделкой в эпоху Слуцкого. И отдельно поздравляем «Краснодар» с отличной продажей футболиста из академии. «Краснодар» начинает зарабатывать на своей академии и это очень круто!» – написал Арустамян в телеграме.

    Ранее бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

    • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
    • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

    «Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1193

      altezzik 34 минуты назад

      Крутой инсайд задним числом.

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      Рейтинг: +6869

      derrik2000 43 минуты назад

      Смотрю, между Галицким и Федуном серьёзные разногласия, потому что "куда угодно, но только не в Спартак".

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