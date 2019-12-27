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  • Арустамян: «Галицкий решил расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона»

Арустамян: «Галицкий решил расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона»

27 декабря 2019, 18:52
11

Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали перехода форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

«По некоторым этическим соображениям, я не мог написать о ходе этих переговоров, хотя первые контакты и идея приглашения Игнатьева в «Рубин» возникла буквально за пару дней до официального назначения Леонида Слуцкого. И отметим, что переговоры прошли достаточно оперативно.

Сергей Галицкий лично принял решение расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона. Так что на рынке весь декабрь понимали, что Игнатьев теперь доступен.
Что важно знать? К сделке не причастен Алан Агузаров и агентство Golden Toys. Учитывая скандал прошлой зимы-весны это был принципиальный момент для Галицкого. «Краснодар» сотрудничает в этой сделки с ProSportsManagment Германа Ткаченко.

Игнатьева давно хотел «Зенит». Но с рядом условий. Во-первых — аренда на полгода с последующим выкупом. Во-вторых, все это только летом, а не сейчас. Плюс многие руководители «Зенита» сейчас в отпуске, поэтому клуб был не так оперативен.

«Динамо» тоже было в теме, показывало свою заинтересованность. Но клуб был, как часто бывает в последнее время, неповоротлив в переговорах, поэтому сделка ушла. Сергей Галицкий изначально хотел от покупателя за Игнатьева 8 миллионов + 2 миллиона бонусами. В «Рубине» нашли компромисс, и в итоге сторговались до 7 миллионов + 20 процентов от последующей продажи.

Поздравляем «Рубин» с первой знаковой сделкой в эпоху Слуцкого. И отдельно поздравляем «Краснодар» с отличной продажей футболиста из академии. «Краснодар» начинает зарабатывать на своей академии и это очень круто!» – написал Арустамян в телеграме.

Ранее бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

  • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
  • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид Галицкий Сергей Арустамян Нобель
Комментарии (11)
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derrik2000
1577463545
Смотрю, между Галицким и Федуном серьёзные разногласия, потому что "куда угодно, но только не в Спартак".
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altezzik
1577464074
Крутой инсайд задним числом.
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ufos73
1577470548
20% от 50тр это 10тр. На пиво хватит ))
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ivanthebest
1577471490
Ответственного таланта, который всего себя посвящает футболу, в 20 лет за 7 лямов не продают... Походу не тем голова у паренька забита, ох не тем...
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paracetamol
1577478286
Игнатьева давно хотел «Зенит»? Это что, шутка? На лавке места нет от таких молодых, да ранних лентяев.
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Юрий Крутько
1577480008
Большая доля вероятности,что Игнатьев у Слуцкого заиграет...Успехов тренеру и игроку!
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Отчаянный Пердун
1577483036
Если его Зенит хотел, то и ПОПАдёт в Зенит. Транзитом через Рубин, сколько уже игроков Зенит у Рубина перекупил и не счесть. Главное что бы не пропал с футбольных радаров.
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Рубинище
1577520501
Молодой конечно ещё, на "вырост" самое то. Потом в Зенит за 15-20 улетит.
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