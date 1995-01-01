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    «Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева

    «Краснодар» намерен расстаться со своим воспитанником форвардом Иваном Игнатьевым.

    Изначально руководство быков рассчитывало продать Игнатьева не дешевле чем за 20 миллионов евро, потому что в клубе надеялись, что воспитанник сможет закрепиться в стартовом составе команды.

    По словам источника, теперь в «Краснодаре» готовы отпустить игрока за 8 миллионов евро.

    • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
    • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

    Источник: «Чемпионат»

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