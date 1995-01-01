«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева

«Краснодар» намерен расстаться со своим воспитанником форвардом Иваном Игнатьевым.

Изначально руководство быков рассчитывало продать Игнатьева не дешевле чем за 20 миллионов евро, потому что в клубе надеялись, что воспитанник сможет закрепиться в стартовом составе команды.

По словам источника, теперь в «Краснодаре» готовы отпустить игрока за 8 миллионов евро.