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Журналист Егоров: Игнатьев переходит в «Рубин»

27 декабря 2019, 16:10
19

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

«Близка к завершению история с трансфером Ивана Игнатьева. Форвард «Краснодара» покидает клуб, в котором стал играть на профессиональном уровне и воспитанником которого он является. 20-летний нападающий близок к переходу в казанский «Рубин». Сегодня игрок в Казани проходит медосмотр, и если все ок, подпишет долгосрочный контракт», – написал Егоров в телеграме.

  • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
  • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (19)
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Dgad
1577453218
Вот это поворот)
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vladimir-7
1577454461
Может быть И.Игнатьев заболел?
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Бухбух
1577455353
А не получится ли как с Суторминым ?
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MaxRnD
1577459666
Годный нап. Непонятно почему в Краснодаре в основе почти не выходил
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VVM1964
1577461491
Похоже Рубин не хочет в ФНЛ , судя по последним решениям )))))
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ufos73
1577461949
По моему фейк. Откуда у Рубина бабки на игрока, которого бомжи не смогли купить? Скорее аренда, но тогда какой на фиг долгосрочный контракт?? Егорову верить себя не уважать!
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Кузьмич на трибуне
1577465886
Похоже на фейк. Бред. Поменять Краснодар на Рубин?? Не вижу логики. Хотя как вариант- может произойти следующее:" Галицкий не хотел продавать его в условный Зенит или ЦСКА, а в Рубин -пожалуйста. Сегодня Рубин покупает его за 8, а завтра продаёт в ЦСКА или Спартак за 10. Ничего личного-бизнес".
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Кузьмич на трибуне
1577466033
Если это правда ждем через пару недель трансфер Игнатьева в Локо или ЦСКА.
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DOCTOR PENALTY
1577469487
Там грузины неплохо впереди играют, может осесть на лавке.
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zigbert
1577519143
Обычный тактический ход для перехода в другую команду.
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