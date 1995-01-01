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    Журналист Егоров: Игнатьев переходит в «Рубин»

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

    «Близка к завершению история с трансфером Ивана Игнатьева. Форвард «Краснодара» покидает клуб, в котором стал играть на профессиональном уровне и воспитанником которого он является. 20-летний нападающий близок к переходу в казанский «Рубин». Сегодня игрок в Казани проходит медосмотр, и если все ок, подпишет долгосрочный контракт», – написал Егоров в телеграме.

    • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
    • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

    «Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2351

      Dgad 10 минут назад

      Вот это поворот)

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