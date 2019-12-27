Журналист Егоров: Игнатьев переходит в «Рубин»

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

«Близка к завершению история с трансфером Ивана Игнатьева. Форвард «Краснодара» покидает клуб, в котором стал играть на профессиональном уровне и воспитанником которого он является. 20-летний нападающий близок к переходу в казанский «Рубин». Сегодня игрок в Казани проходит медосмотр, и если все ок, подпишет долгосрочный контракт», – написал Егоров в телеграме.

Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.

В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева



