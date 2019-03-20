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    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин


    4
    Голосов: 4
    20.03.2019 19:55
    Он агент Черчесова.

    Впервые имя Алана Агузарова появилась в самом начале конфликта «Краснодара» и Ивана Игнатьева. Тогда СМИ предполагали, что Агузаров подарил нападающему автомобиль, из-за него Игнатьев разорвал отношения с известным агентом Германом Ткаченко и поссорился с командой (подробнее о разборках страйкера и клуба – по ссылке). Вчера Василий Уткин порвал рунет информационной бомбой. В эфире своего канала на ютубе Уткин рассказал о связи российских молодых игроков с Агузаровым. Вот – краткие выводы из той программы.

    1. Магомед-Шапи Сулейманов отказался от сотрудничества с Агузаровым. Еще один факт, связанный с Шапи: он до сих пор не подписал контракт с «Краснодаром».

    2. Агузаров схантил 20-летнего голкипера команды Матвея Сафонова. Теперь он – агент игрока.

    3. Уткин еще раз вспомнил, что часто при упоминании конфликта Ивана Игнатьева возникает фамилия Агузарова. По данным «Чемпионата», Агузаров встретился с Игнатьевым в расположении молодежной сборной России.

    4. Уткин намекнул на то, что Черчесов может влиять на некоторых футболистов с помощью Алана Агузарова.

    Что известно про Алана Агузарова

    Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России:

    • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Кроме того, он был агентом главы министерства физической культуры и спорта региона Владимира Габулова.

    • Агузаров создавал самое яркое «Динамо» в этом веке. При нем в команду пришли Ванкер, Вальбуэна и Бюттнер.

    • Алан работает представителем Станислава Черчесова. Василий Уткин предположил, что через Агузарова главный тренер сборной России может влиять на талантов «Краснодара».

    Кстати, Черчесов ответил на вопросы о влиянии на игроков через Агузарова: «Я об этом просто не знаю, потому что я только заголовки вот эти читаю. Ну что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут, пишут. Ну пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, я спокойно отвечу. Я не читал и не смотрел. Говорю как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал. А он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник, поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?».

    • Василий Уткин рассказал о сотрудничестве Агузарова и Черчесова: «Агузаров просто очень давно ведет дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Не знаю, с какого времени, но контракт с «Динамо» Черчесов подписывал – сложный, большой, внушительный – уже при содействии Алана Агузарова. В российской деловой лексике прижилось понятие «номинант». То есть человек, который занимается теми или иными делами для публики и даже играет какую-то роль, но появляется в них лишь для того, чтобы скрыть другую фигуру, которая на самом деле стоит за ним».

    • Агузаров одно время был советником президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Агент стал одним из тех, кто помог «Арсеналу» не вылететь из РПЛ в сезоне-2016/17. По этому поводу, кстати, высказался бывший полузащитник туляков Илья Максимов: «Как только «Арсенал» остался, Аджоев посчитал, что это он в одиночку спас тульский клуб. Хотя если бы не футболисты и не Алан Агузаров, работавший в то время у нас, ничего бы и не случилось. Мы бы вылетели из РФПЛ – 100 процентов».

    • Агузаров ведет дела Александра Ташаева и, судя по его высказываниям, немного давит на «Спартак» из-за того, что его клиент получает недостаточно игровой практики. «Если Саша не будет играть, могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в «Спартаке». Не на скамейке, а в принципе, в команде», – сказал агент в начале зимы.

    • Агузаров ведет дела полузащитника «Локомотива» Алана Касаева (на данный момент он играет в аренде в «Сочи»).

    • Агузаров работает с Александром Прудниковым. Последние комментарии, которые агент давал по поводу нападающего, были в 2015-м. После этого не было никакой информации о его сотрудничестве с Прудниковым. Более того, слухи о разрыве договора тоже не появлялись. Так что, кажется, контакты между сторонами продолжаются.

    Материалы по теме:

    Что случилось с «Краснодаром»: вылет из турниров, скандалы, поражения

    Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Страница Алана Агузарова на фейсбуке, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8

      Всеволод24 1 час назад

      Осетин Сталин - ПО ФАКТУ ТРИЖДЫ СПАС РУССКИЙ НАРОД И ВСЕ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ...
      https://www.youtube.com/watch?v=dwFScqC97Ko

      Сталин. Разгром пятой колонны (Полная версия)
      https://www.youtube.com/watch?v=O2us1564cD4

      "Я встаю рано утром и молюсь, что бы Сталин был жив и здоров. Только Сталин может спасти мир." Уинстон Черчилль. 1943 год

      Источник: https://justpaste.it/17lbn

      Источник: https://www.greatstalin.ru

      -1
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      Рейтинг: +8

      Всеволод24 > Всеволод24 1 час назад

      Сталин осетин???
      https://www.youtube.com/watch?v=8KigK0ntYHw

      Д. Пучков. "Сталин грузин, на самом деле осетин"
      https://www.youtube.com/watch?v=C9qPE_XVngI

      У Cталина были осетинские корни. Вести Недели. https://www.youtube.com/watch?v=8twVkpBdlvs

      Сергей Данилов. Кем был Сталин?
      https://www.youtube.com/watch?v=wy3Bty68EJY

      Источник: https://justpaste.it/17lbn

      -1
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      Рейтинг: +553

      MU-fanatic 2 часа назад

      одни черные пастухи))

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      Рейтинг: +779

      Вот оно чё Михалыч > MU-fanatic 2 часа назад

      У черных пастухов белые овцы ---ты это хотелл сказать ?

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      Рейтинг: +1052

      владимир миронов 2 часа назад

      Ну прямо дон Корлеоне, времена такие.

      0
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      Рейтинг: -100

      Вальдемар IV 3 часа назад

      уткин и так много чего говорит, только надо на ноль умножать это

      0
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      Рейтинг: +974

      exreporter 3 часа назад

      Мы все живем в реальной жизни.
      Видим разные ее сферы.
      И вот, читая все это на фоне опыта реальной жизни, есть ли у нас шансы считать все это выдумкой... Логика есть. И поверить в это не очень сложно. Ну а то, что агентский бизнес не менее мутный, чем многие другие, тоже факт.

      0
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      Рейтинг: +3629

      vka1970 4 часа назад

      Раздувать из мухи слона, наша национальная забава.

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      Рейтинг: +779

      Вот оно чё Михалыч > vka1970 4 часа назад

      Ну там вроде бы говорят что поц занял должность потому как он из элиты.Типа выше всех.Чо не так ?

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      Рейтинг: +553

      MU-fanatic > vka1970 2 часа назад

      полностью солидарен!!!у нашего стада это в крови,увы...

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      Рейтинг: +779

      Вот оно чё Михалыч > MU-fanatic 1 час назад

      у нашего стада это в крови,увы.============Чо за стадо ваше такое ? Вашим стадом кто погоняет ?

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      Рейтинг: +1064

      InterMilLano1908 5 часов назад

      Теперь понятно почему Чалов не играет

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