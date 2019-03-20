Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

Он агент Черчесова.

Впервые имя Алана Агузарова появилась в самом начале конфликта «Краснодара» и Ивана Игнатьева. Тогда СМИ предполагали, что Агузаров подарил нападающему автомобиль, из-за него Игнатьев разорвал отношения с известным агентом Германом Ткаченко и поссорился с командой (подробнее о разборках страйкера и клуба – по ссылке). Вчера Василий Уткин порвал рунет информационной бомбой. В эфире своего канала на ютубе Уткин рассказал о связи российских молодых игроков с Агузаровым. Вот – краткие выводы из той программы.

1. Магомед-Шапи Сулейманов отказался от сотрудничества с Агузаровым. Еще один факт, связанный с Шапи: он до сих пор не подписал контракт с «Краснодаром».

2. Агузаров схантил 20-летнего голкипера команды Матвея Сафонова. Теперь он – агент игрока.

3. Уткин еще раз вспомнил, что часто при упоминании конфликта Ивана Игнатьева возникает фамилия Агузарова. По данным «Чемпионата», Агузаров встретился с Игнатьевым в расположении молодежной сборной России.

4. Уткин намекнул на то, что Черчесов может влиять на некоторых футболистов с помощью Алана Агузарова.

Что известно про Алана Агузарова

Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России:

• По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Кроме того, он был агентом главы министерства физической культуры и спорта региона Владимира Габулова.

• Агузаров создавал самое яркое «Динамо» в этом веке. При нем в команду пришли Ванкер, Вальбуэна и Бюттнер.

• Алан работает представителем Станислава Черчесова. Василий Уткин предположил, что через Агузарова главный тренер сборной России может влиять на талантов «Краснодара».

Кстати, Черчесов ответил на вопросы о влиянии на игроков через Агузарова: «Я об этом просто не знаю, потому что я только заголовки вот эти читаю. Ну что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут, пишут. Ну пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, я спокойно отвечу. Я не читал и не смотрел. Говорю как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал. А он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник, поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?».

• Василий Уткин рассказал о сотрудничестве Агузарова и Черчесова: «Агузаров просто очень давно ведет дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Не знаю, с какого времени, но контракт с «Динамо» Черчесов подписывал – сложный, большой, внушительный – уже при содействии Алана Агузарова. В российской деловой лексике прижилось понятие «номинант». То есть человек, который занимается теми или иными делами для публики и даже играет какую-то роль, но появляется в них лишь для того, чтобы скрыть другую фигуру, которая на самом деле стоит за ним».

• Агузаров одно время был советником президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Агент стал одним из тех, кто помог «Арсеналу» не вылететь из РПЛ в сезоне-2016/17. По этому поводу, кстати, высказался бывший полузащитник туляков Илья Максимов: «Как только «Арсенал» остался, Аджоев посчитал, что это он в одиночку спас тульский клуб. Хотя если бы не футболисты и не Алан Агузаров, работавший в то время у нас, ничего бы и не случилось. Мы бы вылетели из РФПЛ – 100 процентов».

• Агузаров ведет дела Александра Ташаева и, судя по его высказываниям, немного давит на «Спартак» из-за того, что его клиент получает недостаточно игровой практики. «Если Саша не будет играть, могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в «Спартаке». Не на скамейке, а в принципе, в команде», – сказал агент в начале зимы.

• Агузаров ведет дела полузащитника «Локомотива» Алана Касаева (на данный момент он играет в аренде в «Сочи»).

• Агузаров работает с Александром Прудниковым. Последние комментарии, которые агент давал по поводу нападающего, были в 2015-м. После этого не было никакой информации о его сотрудничестве с Прудниковым. Более того, слухи о разрыве договора тоже не появлялись. Так что, кажется, контакты между сторонами продолжаются.

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