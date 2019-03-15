Что случилось с «Краснодаром»: вылет из турниров, скандалы, поражения

Уже установили клубный антирекорд.

Такого плохого «Краснодара» мы еще не видели. Серия без побед во всех турнирах растянулась на десять матчей. Последний раз «Краснодар» выигрывал в официальном матче 2 декабря, когда обыграл «Урал» в РПЛ. После этого случился кошмар, который тяжело понимается даже на фактах:

Всего 9 забитых голов при 14 пропущенных.

Три поражения, вылет из Кубка России и из Лиги Европы.

Отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» увеличилось до пяти очков.

До зимнего перерыва все было нормально. В заключительном матче года «Краснодар» разгромно уступил «Севилье» (0:3), но еще сохранял шансы на победу во всех турнирах. В кубковом противостоянии с «Ростовом» все решил красивый гол Попова, а тяжелый результат встреч с «Валенсией» сложился сразу из двух матчей.

РПЛ – отдельная тема. Тут не прет вообще во всем, а показателем проблем стала игра с «Оренбургом» (2:2). На 10-й минуте Ари не реализовал пенальти, а «Оренбург» сравнял счет за минуту до конца основного времени. По статистике «Краснодар» играл сильнее (удары в створ: 8-3), но снова чего-то не хватило.

Временно меняли стиль

Мы привыкли видеть «Краснодар» доминирующим в каждой игре, но в Лиге Европы Мусаев отходил от атакующей манеры. Обе встречи с «Байером» команда провела в игре от обороны. В первой игре не пропустили, но соперник владел мячом 67% времени и нанес 15 ударов. Потом у «Байера» похожая картина (64% владения и 19 ударов), но ничья была уже результативной.

Гостевой матч с «Севильей» еще перед уходом на каникулы тоже подходит под эту тенденцию, но в остальных встречах «Краснодар» играл с соперниками на равных или их превосходил. Здесь сказался уже фактор невезения, хотя по моментам «Краснодар» наиграл на победу в половине матчей этой серии.

Усилили не те позиции

Покупка Ольссона – топовый трансфер. Швед не только полноценно заменяет Мамаева, но и добавляет полузащите вариативности. По переходу из «Ростова» Дмитрия Скопинцева мы уже задавались актуальными вопросами. «Краснодар» подписал хорошего игрока для будущего прогресса команды, но прямо сейчас точно ее не усилил.

«Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят», – говорил Мусаев. Кажется, философия «Краснодара» играет против турнирных перспектив. На одной результативности Шапи всегда выезжать не получится.

Контракты для молодых

Положительное настроение вокруг «Краснодара» убивается событиями вокруг контракта Ивана Игнатьева. Клуб предложил Игнатьеву подписать новый пятилетний контракт. Нападающий отказался, а потом оказался в «Краснодаре-2». Вокруг этой истории постоянно появляются новые подробности: там фигурируют пьянки, деньги и машины, но страдает именно клуб.

История с баном для Игнатьева повлияла и на противостояние с «Валенсией». Когда в середине первого тайма из-за травмы вылетел Ари, на замену появился крайний латераль Стоцкий. Еще 45 минут «Краснодар» играл без номинального нападающего, на место которого временно выдвигался Классон.

Сулейманов и Ари – единственные форварды в команде прямо сейчас. Из-за наличия у «Краснодара» второй команды ситуация выглядит еще забавнее. На официальном сайте «Краснодара» нападающими первой команды значатся Ари и Игнатьев. Сулейманов выходил на замену и забил уже восемь голов в этом сезоне, но номинально все еще в «Краснодаре-2».

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.

Ужаса нет

Серия – провал, но ужасен здесь только вылет из кубковых турниров. Игра «Краснодара» с поправкой на уровень соперников никак не соответствует рекордному количеству матчей без побед. «Краснодар» дважды играл с «Байером» и «Валенсией», по разу встречался с «Севильей» и «Спартаком». Минимум в шести матчах клуб не был фаворитом даже номинально.

В четырех встречах «Краснодар» вел в счете и пропускал мячи в самом конце. Забить не удалось только в трех играх. Впереди у «Краснодара» тяжелый матч с «Локомотивом», а дальше проходимая серия из игр с «Анжи», «Крыльями» и «Динамо». Все еще можно поправить, но делать это придется только в одном соревновании.

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