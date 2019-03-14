«Краснодару» не хватило 30 секунд до исторического выхода в 1/4 Лиги Европы

Пост грусти с хорошим оттенком.

«Краснодар» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1. Такого результата не хватило российскому клубу для первого в истории выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

Матч развивался по прогнозируемому сценарию: «Краснодар» пытался атаковать, «Валенсия» оборонялась и огрызалась контратаками.

На игру во многом повлияла травма Ари. Его заменили еще в середине первого тайма. Вышедший Стоцкий ушел на фланг, а Классон занял место центрфорварда. Вся острота из игры «Краснодара» куда-то ушла.

На 75-й минуте на замену все-таки выпустили Сулейманова. Магомед-Шапи взбодрил игру, а потом вколотил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом.

«Краснодар» оборонялся, а на поле появился даже Иван Таранов. За 30 секунд до конца матча «Валенсия» неожиданно сравняла счет. Вышедший на замену Гедеш забил с паса Гамейро.

При таком результате порадуемся хотя бы за Дениса Черышева. Он отбегал весь матч, а теперь сохраняет шансы на победу в Лиге Европы.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.

«Краснодар» вылетел, но за него не стыдно

Выступление команды Мусаева в Лиге Европы все равно получилось интересным. Дальше в этом материале останется только хорошее (почти).

• Красивый гол Окриашвили. Грузинский полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили зимой ушел из «Краснодара», но перед этим запомнился сумасшедшим ударом в Лиге Европы. Он забил победный гол в ворота «Севильи» (2:1) красивым ударом через себя. Что-то подобное Торнике ранее исполнял в матче с «Зенитом».

• Камбэк со «Стандардом». «Краснодар» играл с бельгийцами спаренные матчи в группе. Сначала проиграли в Бельгии, когда пропустили гол уже в добавленное время. Дома все получилось лучше. «Краснодар» проигрывал, но за три минуты перевернул игру. Победная комбинация – отдельная история про красоту.

• Магомед-Шапи Сулейманов. Ему выражаем респект за все матчи. Тому же «Стандарду» Шапи тоже забивал. В матче с «Байером» именно его гол со штрафного вывел «Краснодар» на «Валенсию». Мяч в ворота испанцев тоже получился красивым и мог вывести «Краснодар» в следующий раунд. Не получилось, но Сулейманов все равно герой.

На игру с «Валенсией» пришли 35074 болельщика. Посещаемость – еще один респектовый момент для «Краснодара». Жаль, что именно по итогам такой игры клуб установил собственный антирекорд. «Краснодар» не выигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах.

Тут немного о плохом:

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