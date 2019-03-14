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    «Краснодару» не хватило 30 секунд до исторического выхода в 1/4 Лиги Европы


    3.3
    Голосов: 4
    14.03.2019 23:15
    Пост грусти с хорошим оттенком.

    «Краснодар» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1. Такого результата не хватило российскому клубу для первого в истории выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

    Матч развивался по прогнозируемому сценарию: «Краснодар» пытался атаковать, «Валенсия» оборонялась и огрызалась контратаками.

    На игру во многом повлияла травма Ари. Его заменили еще в середине первого тайма. Вышедший Стоцкий ушел на фланг, а Классон занял место центрфорварда. Вся острота из игры «Краснодара» куда-то ушла.

    На 75-й минуте на замену все-таки выпустили Сулейманова. Магомед-Шапи взбодрил игру, а потом вколотил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом.

    «Краснодар» оборонялся, а на поле появился даже Иван Таранов. За 30 секунд до конца матча «Валенсия» неожиданно сравняла счет. Вышедший на замену Гедеш забил с паса Гамейро.

    При таком результате порадуемся хотя бы за Дениса Черышева. Он отбегал весь матч, а теперь сохраняет шансы на победу в Лиге Европы.

    «Краснодар» вылетел, но за него не стыдно

    Выступление команды Мусаева в Лиге Европы все равно получилось интересным. Дальше в этом материале останется только хорошее (почти).

    Красивый гол Окриашвили. Грузинский полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили зимой ушел из «Краснодара», но перед этим запомнился сумасшедшим ударом в Лиге Европы. Он забил победный гол в ворота «Севильи» (2:1) красивым ударом через себя. Что-то подобное Торнике ранее исполнял в матче с «Зенитом».

    Камбэк со «Стандардом». «Краснодар» играл с бельгийцами спаренные матчи в группе. Сначала проиграли в Бельгии, когда пропустили гол уже в добавленное время. Дома все получилось лучше. «Краснодар» проигрывал, но за три минуты перевернул игру. Победная комбинация – отдельная история про красоту.

    Магомед-Шапи Сулейманов. Ему выражаем респект за все матчи. Тому же «Стандарду» Шапи тоже забивал. В матче с «Байером» именно его гол со штрафного вывел «Краснодар» на «Валенсию». Мяч в ворота испанцев тоже получился красивым и мог вывести «Краснодар» в следующий раунд. Не получилось, но Сулейманов все равно герой.

    На игру с «Валенсией» пришли 35074 болельщика. Посещаемость – еще один респектовый момент для «Краснодара». Жаль, что именно по итогам такой игры клуб установил собственный антирекорд. «Краснодар» не выигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах.

    Тут немного о плохом:

    «Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту

    К трансферу Скопинцева в «Краснодар» есть вопросы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии11
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      Рейтинг: +447

      Бестолковый 4 часа назад

      Выход Валенсии в следующий раунд выглядит справедливей, команда играла с запасом. Выбей Краснодар Валенсию, это выглядело бы чудом и везением молодой команды. Бесконечно с фартом Шапи везти не может, требуется еще командное мастерство, чего пока у Краснодара в отличии от Валенсии не хватает. Валенсия показала что даже в оставшиеся пять минут матча она может решить исход встречи в свою пользу. Испанские клубы показали нам как нужно умело контролировать мяч, не зависимо от того какой это клуб чемпионата Испании, шестая или семнадцатая команда. Выдохлись быки в концовке, устав за хаотичным перемещением игроков Валенсии, такого в нашем чемпионате не встретишь. Если уж лидер Зенит по полю пешком ходит, что уж говорить про весь чемпионат. В развитии игровой мысли РПЛ находится в состоянии застоя. Был интересный клуб Бердыевский Ростов, но и тот развалили. Такое впечатление что сознательно развалили. Потому как претендентов на призовые места становится слишком много, это все московские клубы плюс Зенит, а систематично нагибавший москвичей да и питерцев бердыевский Ростов российскому чемпионату не нужен.

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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 14 часов назад

      игнатьев,посмотри на шапи,покрасней и одумайся.... ну и чабан тоже...

      0
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      Рейтинг: +30

      Евгеша777 15 марта, 11:11

      Как всегда не хватило везения...

      2
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      Рейтинг: +820

      Рубинище 15 марта, 11:03

      Одно удовольствие смотреть, как играет Краснодар. Желаю им чемпионства. Команда у нас растёт отличная, жду их в ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +307

      Дима Цэ 15 марта, 10:44

      Ребята - МОЛОДЦЫ! Приятно смотреть на их футбол. Бегают, борятся! На правильном пути !!!

      3
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      Рейтинг: +1297

      WhiteEgon 15 марта, 09:49

      Думаю, Краснодару не хватает опытного тренера, способного работать с молодежью

      1
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 15 марта, 09:02

      Спасибо команде за праздник,за великолепное зрелище,за положительные эмоции. А победы еще придут, опыт-дело наживное.

      2
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      Рейтинг: +1784

      Кинстифа 15 марта, 07:26

      Краснодар молодцы, кто бы что не говорил.. а проиграть последней команде Испании дважды... это зашкварище и оскорбление нашей ПЛ

      4
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      Рейтинг: +254

      fhnv 15 марта, 00:02

      очень жаль ((( ...а так были близки к выходу в следующий раунд

      5
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      Рейтинг: +1215

      Александ1982 14 марта, 23:38

      ребятам респект, владельцу спасибо за новый суперклуб в стране!!!обидно , очень обидно, но это футбол в таких играх и есть красота!!!

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