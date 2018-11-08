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    Победный гол «Краснодара» – кайф


    3
    Голосов: 7
    08.11.2018 23:35
    Вы долго будете пересматривать этот момент.

    «Краснодар» отыгрался и выиграл матч против «Стандарда» (2:1) за три минуты. Снова забил вышедший на замену Сулейманов, а в воротах неплохо смотрелся молодой Сафонов. Но главная эстетика – момент со вторым голом от Вандерсона. Просто пересмотрите этот гол еще раз:

    Видео взято с официального аккаунта «Матч Премьер» в твиттере.

    Перепасовка Ари и Вандерсона выглядит просто удивительно. Реакция болельщиков «Краснодара» – отдельное и правильное явление.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5443

      SPACE TRUCKIN 10 ноября 2018, 06:42

      Краснодар - красавцы...продажя супернапа Феди пошла только на пользу...

      1
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      Рейтинг: +17

      Ю. Ильин 9 ноября 2018, 23:14

      Ребрендинг, ну просто просится: ФК "ВОЛЕВОЙ КРАСНОДАР"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 ноября 2018, 22:19

      ДоСихПор не пойму ------ почему снятие майки- ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА?!?!?!?!?¿
      В ЧЁМ ТО ВИНОВАТ ? за то что ЗАБИЛ????

      0
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      Рейтинг: +17

      Ю. Ильин > Юрэс 9 ноября 2018, 23:15

      Из-за женщин в игровых видах. Неравенство!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2438

      docndoc > Юрэс 10 ноября 2018, 05:19

      Это рефлекторно.. Судья сразу резко возбуждается)))

      3
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 9 ноября 2018, 21:44

      Сафонову опыта не хватает. А вообще очень даже хорошо вчера сыграл. Выход Сулейманова просто перевернул игру и о да Победа!!!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 ноября 2018, 20:07

      сулейманов неплохой кадр растет в краснодаре..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 9 ноября 2018, 11:13

      Отдельный минус Классону: времени хватало,чтобы остановится,обработать и закатить в ворота.Ну да ладно,все мы грешны,а так молодцы ребята,порадовали.

      3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 ноября 2018, 10:27

      Сафронов молодчина! Действительно потащил несколько жестких рикошетов и атак.
      А Вандерсон, до того, как его перевели на левый фланг, запорол штук 5-7 перспективных атак. То обработать не мог, то с пасом тянул. Хорошо, что забил, реабилитировался.

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 ноября 2018, 05:45

      Красавцы, но нервомоты...

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 > Нас Много 9 ноября 2018, 09:04

      Нервомоты, жесть какие. Уже, наверное, шестую игру подряд пропускают первыми, а потом в четырех побеждают... при 1 ничье и 1 поражении...

      2
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Нас Много 10 ноября 2018, 11:02

      Нервомоты.Да ладно,до Спартака им ещё далеко!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 9 ноября 2018, 00:58

      Молодцы!

      0
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