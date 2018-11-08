Победный гол «Краснодара» – кайф

Вы долго будете пересматривать этот момент.

«Краснодар» отыгрался и выиграл матч против «Стандарда» (2:1) за три минуты. Снова забил вышедший на замену Сулейманов, а в воротах неплохо смотрелся молодой Сафонов. Но главная эстетика – момент со вторым голом от Вандерсона. Просто пересмотрите этот гол еще раз:

Видео взято с официального аккаунта «Матч Премьер» в твиттере.

Перепасовка Ари и Вандерсона выглядит просто удивительно. Реакция болельщиков «Краснодара» – отдельное и правильное явление.

twit text — юркóвскийюра (@tiredsince1996) 8 ноября 2018 г.

twit text — Pavel Nesterov (@Pavel_Nesterov1) 8 ноября 2018 г.