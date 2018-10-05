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    Какой вы футболист?

    Окриашвили принес «Краснодару» победу в концовке ударом через себя. В 2016-м он сделал то же самое

    «Краснодар» обыграл «Севилью» со счетом 2:1 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    Решающий мяч на 88-й минуте встречи забил полузащитник «быков» Торнике Окриашвили. 26-летний грузин поразил ворота соперника ударом через себя после розыгрыша штрафного.

    Окриашвили забил похожий гол 27-го ноября 2016 года в матче против «Зенита» (90+4 минута, чемпионат России). Заключительная встреча первого круга сезона-2016/17 также завершилась со счетом 2:1.

    Примечательно, что за основной состав краснодарского клуба у Окриашвили суммарно три гола.

    Источник: Twitter

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    05.10.2018 01:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:14

      Гол действительно красив.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 12:42

      Красивый гол.

      1
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 5 октября 2018, 11:56

      Аплодирую стоя!

      4
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 октября 2018, 10:10

      Молодцы, красавчики, бились до конца. А гол просто отличный получился. Так держать

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 10:04

      Шикарный гол. Прибили Севилью, респект.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 октября 2018, 09:37

      Отличный гол! Поздравляю наши клубы с хорошим выступлением в Лиге Европы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Bronholm 5 октября 2018, 09:33

      А Мусаев хорошо справляется

      1
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      Рейтинг: +701

      Хведя 5 октября 2018, 07:16

      То, что "Севилью" грохнули - молодцы, вопросов нет!
      Для меня главное, чтобы по молодости тренера не получилось, как с московским "Динамо" при Силкине. Те до зимы тоже всех рвали и раскатывали, а весной - еле ползали. Так что, по весне посчитаем "Краснодар".

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 октября 2018, 05:29

      Почаще бы так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 октября 2018, 04:39

      Краусаувчик!!!

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