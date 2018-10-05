Окриашвили принес «Краснодару» победу в концовке ударом через себя. В 2016-м он сделал то же самое

«Краснодар» обыграл «Севилью» со счетом 2:1 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Решающий мяч на 88-й минуте встречи забил полузащитник «быков» Торнике Окриашвили. 26-летний грузин поразил ворота соперника ударом через себя после розыгрыша штрафного.

Окриашвили забил похожий гол 27-го ноября 2016 года в матче против «Зенита» (90+4 минута, чемпионат России). Заключительная встреча первого круга сезона-2016/17 также завершилась со счетом 2:1.

Примечательно, что за основной состав краснодарского клуба у Окриашвили суммарно три гола.