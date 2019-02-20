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    К трансферу Скопинцева в «Краснодар» есть вопросы


    3.7
    Голосов: 10
    20.02.2019 16:20
    Разбираемся по фактам.

    «Ростов» продал защитника Дмитрия Скопинцева в «Краснодар» за 4,4 миллиона евро и возможными бонусами еще на миллион. При этом клуб сохранил приоритетное право на выкуп Скопинцева, если «Краснодару» игрок не понравится. Такой пункт в соглашении оправдан, потому что в сделке выделяются сразу несколько странностей. Объясняем.

    Как «Краснодар» будет его использовать?

    На левом фланге обороны у «Краснодара» уже есть Рамирес и Стоцкий (если его туда ставят). Оба способны сыграть при любой схеме, но переучены на построение с четырьмя защитниками. В «Ростове» Скопинцев всегда играл латераля, а за спиной была тройка центральных. Он регулярно ошибался в обороне, но компенсировал это помощью в атаке. «Краснодар» играет по-другому и ничего менять не будет, поэтому ждем изменений от самого Скопинцева.

    Об этом в интервью Sport24 уже сказал Мурад Мусаев: «Скопинцев способен сыграть как защитника, так и левого нападающего. Из минусов: в последних сезонах не играл в четыре защитника. Поэтому считаю, что ему потребуется определенное время для адаптации и понимания всех наших требований».

    Будет сложно, потому что с этим не всегда справляются даже топовые защитники. Например, когда изменилась схема «Челси», сильно сбавил Маркос Алонсо. Теперь из его зоны прилетает большинство голов.

    Видео взято с официального канала «Краснодара» на YouTube

    Скопинцев точно сильнее конкурентов?

    Основным защитником «Краснодара» до зимнего перерыва был Кристиан Рамирес. За 14 матчей он отдал всего одну голевую передачу (у Скопинцева – 2), но это не главный показатель в их сравнении. Среди всех левых защитников РПЛ Рамирес – лучший по ключевым пасам (7). У Скопинцева их пока всего три, а здесь он проигрывает даже Стоцкому (4).

    Когда Рамирес выходит на поле, он сильно вовлечен в игру «Краснодара» (572 передачи). Скопинцев в «Ростове» так не играл (338), хотя при другой схеме больше открывался и чаще запрашивал мяч. Дмитрий делает всего 73% точных передач и выигрывает только 0,5 верховых единоборств за игру. Во всем этом он уступает Рамиресу и Стоцкому.

    Дальше – важное дополнение. При всем статистическом поражении Скопинцев лучше остальных подходит «Краснодару» на будущее. Потеря Мамаева бьет по «Краснодару» со стороны лимита, а Стоцкому даже сейчас привычнее играть в полузащите. 21-летний Скопинцев обучаем, поможет «Краснодару» хотя бы в ротации, а потом сможет стать лучше. Но его трансфер – приобретение на будущее, а не усиление текущего состава.

    Почему его не купили раньше?

    Эту тему спорным высказыванием про «Краснодар» уже поднял Дмитрий Селюк, но и по фактам все выглядит странно. Скопинцев впечатлил еще в «Балтике», когда забил 10 голов за половину сезона в ФНЛ. Тогда «Ростов» вернул его из аренды, а Карпин постепенно встраивал защитника в игру «Ростова». Летом «Краснодар» искал игрока на левый фланг и выбрал универсала Стоцкого из «Уфы». Тогда на Скопинцева не посмотрели.

    Из-за того летнего выбора сейчас сильно переплатили. «Спартак» и «Зенит» тоже думали о его трансфере и даже общались с «Ростовом». Сам Дмитрий провел лучший сезон в карьере и поднял трансферную стоимость. Платить 4 миллиона за Скопинцева прямо сейчас можно, но еще летом он стоил бы гораздо меньше.

    Из-за чего не взяли другие?

    Вместо Скопинцева «Спартак» купил бразильца Айртона. Здесь история о том, что клуб взял легионера, который просто надежнее играет в обороне. По «Зениту» такая же ситуация: возвращать своего воспитанника и встраивать его в другую схему в клубе посчитали бессмысленным. Мгновенные результаты или возможность приобрести другого качественного защитника оказались для топ-клубов важнее.

    Политика «Краснодара» отличается от «Зенита» и «Спартака», хотя они решают одинаковые задачи. Не факт, что такой выбор окажется удачным решением, а за 4 миллиона «Краснодар» точно мог взять футболиста другого уровня.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 10
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 февраля 2019, 10:31

      Однозначно усиление Краснодара и ослабление Ростова. Надо Ростову вернуть Мирзова.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 февраля 2019, 20:57

      "По «Зениту» такая же ситуация: возвращать своего воспитанника..." - когда это Скопинцев стал воспитанником Зенита?!
      До 13 лет занимался в СДЮСШОР в Воронеже, затем оказался в московском Динамо, где пробыл 4 года и только в 17 лет перешел в молодежку Зенита. В Питере он пробыл всего лишь год, после чего уехал в Лейпциг...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 февраля 2019, 20:12

      Краснодар выиграл в любом случае! Не подойдет-вернет обратно, но Ростову "подлянку" подкинул! Тем более перед ответным матчем в кубке!

      0
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 20 февраля 2019, 18:03

      Сергей Николаевич Галицкий просто так деньги не выкидывает! Он с умом вкладывает деньги. Так что будем посмотреть!!!)

      4
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      Рейтинг: +100745

      zigbert 20 февраля 2019, 17:14

      Стиль игры Краснодара значительно отличается от Ростова. Все будет зависеть от его взаимодействия с новыми игроками.

      9
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 февраля 2019, 16:40

      Думаю раз взяли, значит нужен. У Быков немного другая стратегия развития команды. По большому счету и в академии можно найти своего Скопинцева, однако предпочли заплатить довольно не малые деньги именно за этого. Будем посмотреть в кого вырастет парень...

      6
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