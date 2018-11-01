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    «Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России


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    Голосов: 10
    01.11.2018 22:30
    Скопинцев – один из важнейших игроков «Ростова» Карпина.

    Дмитрий Скопинцев едва не забил самый красивый гол 1/8 финала Кубка России. Все испортил Андрей Лунев, но игрок «Ростова» был хорош и без этого удара. Он играл на месте левого защитника, часто подключался в атаку и выиграл всю борьбу на фланге у соперников из «Зенита». Скопинцев – один из тех, кто помог «Ростову» победить в важной кубковой встрече.

    Болельщики «Зенита» теперь хотят его трансфера, а мы рассказываем то, что необходимо знать о Скопинцеве.

    • На молодежном уровне Дмитрий Скопинцев сменил сразу несколько клубов. В их числе были воронежская СДЮСШОР, «Динамо», «Зенит» и даже немецкий «РБ Лейпциг». Transfermarkt пишет, что за Скопинцева «Лейпциг» отдал «Зениту» 600 тысяч евро. Там у Дмитрия все получилось как-то не очень: через год его отправили в австрийский «Лиферинг», а потом уже случился «Ростов». Карьера Скопинцева богата на изменения, но ему всего 21 год. Вся успешная карьера еще впереди.

    • В «РБ Лейпциг» Скопинцев переходил по совету Анатолия Тимощука. Там он почти сразу застал Йозуа Киммиха, который потом ушел в «Баварию». Ребята пообщались на равных и пожелали друг другу успехов. Теперь Киммих – один из лучших игроков мира, а Скопинцев находит себя в «Ростове».

    • За «Ростов» Скопинцев дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2016/17, но вышел всего на четыре минуты. Он раскрылся окончательно только в аренде в «Балтике», где провел полтора сезона. Ударным получился предыдущий год, когда Дмитрий забил 10 голов в ФНЛ и полюбился болельщикам. В «Балтике» его использовали латералем или крайним полузащитником, хотя родное место Дмитрия на левом фланге обороны.

    • В интервью «Чемпионату» Скопинцев рассказывал интересное про свою маму. Например, она помогает ему распоряжаться деньгами на банковском счете. Кстати, в «Балтике» мама часто встречала Скопинцева после матчей, а потом они вместе шли домой.

    • У Дмитрия Скопинцева есть страницы в социальных сетях, по которым можно узнать несколько интересных вещей. Например, игроку нравятся песни певицы МакSим. На поле у него все еще веселее. По этому сезону Скопинцев пятый в «Ростове» по ударам (13), пятый по отборам (19), шестой по перехватам (15) и лидер клуба по ключевым передачам (14).

    • Портал Transfermarkt оценивает Скопинцева в 2,5 миллиона евро. Интересно, что Скопинцев чуть не перешел в «Спартак» за сумму, которая в два раза больше превышает его номинальную стоимость. Sport24 писал о том, как летом «Спартак» отказался платить за Скопинцева 5 миллионов евро. Там посчитали этот запрос слишком завышенным, но теперь, возможно, об этом жалеют.

    • В этом сезоне у Скопинцева есть две голевые передачи в 12-ти матчах РПЛ. Зато в матче с «Анжи» Дмитрий удалился за две желтые карточки, вторую из которых вообще получил за симуляцию. Кубковая игра с «Зенитом» – исправление всех ошибок. Теперь он сыграет за «Ростов» в 1/4 финала Кубка России, а его бывший клуб так и не пойдет дальше этой стадии. Такое с «Зенитом» в последнее время происходит часто.

    Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 ноября 2018, 17:52

      Статья - очередной пиар-ход...
      Да и хрен с ним, пусть играет хоть за кого, только на Родине.
      И пусть не бухает и стульями не машет.
      Удачи в Ростсельмаше - хорошая команда с отличной перспективой.!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:49

      Повесить всю селекционную службу клуба на Дворцовой площади за ноги! Бнздельники, зажравшиеся на газпромовских харчах!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 ноября 2018, 00:05

      Положа руку на сердце ничего толкового у Скопинцева не увидел. Нет ничего такого за что его можно пригласить, разве только что игрок с российским паспортом и молодой. У нас в дубле Дмитрий Богаев лучше играет, не думаю что Скопинцев усилит Зенит.

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 ноября 2018, 00:03

      Судья подсуживал Ростову. Игроков Зенита откровенно часто валили с ног, а свисток судьи молчал. Судья Галимов принимал странные решения, зато в сторону Зенита свистел с охоткой, такое впечатление что ему хорошо карман позолотили перед матчем или всю жизнь за Ростов болел.

      -3
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      Рейтинг: +34

      MasterAlPh 2 ноября 2018, 20:53

      В игре Ростова и ЗЕНИТА не обошлось без судейских ошибок! ЗЕНИТ должен подать протест! На 83 минуте игры грубо ошибся боковой судья и не зафиксировал оффсайд у игрока Ростова! На повторе очень хорошо всё видно! И даже диктор матча это озвучил!!! После этого эпизода и был забит 2 й гол в ворота ЗЕНИТА. Позор боковому судье! Но молчат и все чиновники РФС....Позор!

      -3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > MasterAlPh 2 ноября 2018, 21:37

      Судьи тоже люди. у которых есть свои предпочтения. Будьте снисходительны. Семак не выставил свой сильнейший состав и тем показал отношение к кубку. Минск и Ростов показали, что у Зенита нет боеспособного резерва, а потому игра в трёх турнирах верный путь загнать своих ключевых игроков. Если Зенит освободил бы себя раньше от Европы. то я был бы уверен, что Зенит станет чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +24993

      bset 2 ноября 2018, 15:46

      Да там такие американские горки, вечно полная смена состава, либо скупка всего подряд. Я не знаю, как игроки в Зенит переходят и зачем. Столько игроков там уже стухло. Приходишь под тренера одного, а потом руководство решает более именитого тренера позвать. А именитый тренер такой "хочу звезд в команду" и остаешься ты у разбитого корыта. И либо реанимировать карьеру нужно уезжать, либо стухаешь себе на скамейке постепенно. А реанимировать получается у единиц.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > bset 2 ноября 2018, 21:21

      Зато те, кто закрепляется, попадают в сборную. Это спорт, а не богодельня.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 2 ноября 2018, 12:55

      Скопинцев в Ростове зарабатывает предупреждения в каждом матче, а в Зените и подавно его удалять будут.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2018, 10:57

      Талантливый парнишка, если не сломают, то будет отличная карьера.

      3
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 2 ноября 2018, 08:02

      Только не в Зенит.

      1
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      Рейтинг: +54422

      MaxRnD 2 ноября 2018, 05:28

      Только очень увлекается парень индивидуальной игрой, поэтому зачастую красивый дриблинг и обыгрыш нескольких соперников подряд не находит дальнейшего продолжения...

      3
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