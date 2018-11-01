«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России

Скопинцев – один из важнейших игроков «Ростова» Карпина.

Дмитрий Скопинцев едва не забил самый красивый гол 1/8 финала Кубка России. Все испортил Андрей Лунев, но игрок «Ростова» был хорош и без этого удара. Он играл на месте левого защитника, часто подключался в атаку и выиграл всю борьбу на фланге у соперников из «Зенита». Скопинцев – один из тех, кто помог «Ростову» победить в важной кубковой встрече.

Болельщики «Зенита» теперь хотят его трансфера, а мы рассказываем то, что необходимо знать о Скопинцеве.

• На молодежном уровне Дмитрий Скопинцев сменил сразу несколько клубов. В их числе были воронежская СДЮСШОР, «Динамо», «Зенит» и даже немецкий «РБ Лейпциг». Transfermarkt пишет, что за Скопинцева «Лейпциг» отдал «Зениту» 600 тысяч евро. Там у Дмитрия все получилось как-то не очень: через год его отправили в австрийский «Лиферинг», а потом уже случился «Ростов». Карьера Скопинцева богата на изменения, но ему всего 21 год. Вся успешная карьера еще впереди.

• В «РБ Лейпциг» Скопинцев переходил по совету Анатолия Тимощука. Там он почти сразу застал Йозуа Киммиха, который потом ушел в «Баварию». Ребята пообщались на равных и пожелали друг другу успехов. Теперь Киммих – один из лучших игроков мира, а Скопинцев находит себя в «Ростове».

• За «Ростов» Скопинцев дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2016/17, но вышел всего на четыре минуты. Он раскрылся окончательно только в аренде в «Балтике», где провел полтора сезона. Ударным получился предыдущий год, когда Дмитрий забил 10 голов в ФНЛ и полюбился болельщикам. В «Балтике» его использовали латералем или крайним полузащитником, хотя родное место Дмитрия на левом фланге обороны.

• В интервью «Чемпионату» Скопинцев рассказывал интересное про свою маму. Например, она помогает ему распоряжаться деньгами на банковском счете. Кстати, в «Балтике» мама часто встречала Скопинцева после матчей, а потом они вместе шли домой.

• У Дмитрия Скопинцева есть страницы в социальных сетях, по которым можно узнать несколько интересных вещей. Например, игроку нравятся песни певицы МакSим. На поле у него все еще веселее. По этому сезону Скопинцев пятый в «Ростове» по ударам (13), пятый по отборам (19), шестой по перехватам (15) и лидер клуба по ключевым передачам (14).

• Портал Transfermarkt оценивает Скопинцева в 2,5 миллиона евро. Интересно, что Скопинцев чуть не перешел в «Спартак» за сумму, которая в два раза больше превышает его номинальную стоимость. Sport24 писал о том, как летом «Спартак» отказался платить за Скопинцева 5 миллионов евро. Там посчитали этот запрос слишком завышенным, но теперь, возможно, об этом жалеют.

• В этом сезоне у Скопинцева есть две голевые передачи в 12-ти матчах РПЛ. Зато в матче с «Анжи» Дмитрий удалился за две желтые карточки, вторую из которых вообще получил за симуляцию. Кубковая игра с «Зенитом» – исправление всех ошибок. Теперь он сыграет за «Ростов» в 1/4 финала Кубка России, а его бывший клуб так и не пойдет дальше этой стадии. Такое с «Зенитом» в последнее время происходит часто.

Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл