Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл

«Ростов» и «Зенит» долго удерживали результативную ничью, но выдали взрывную концовку матча. «Ростов» захватил мяч и под контроль и нашел возможность для результативной атаки. Скопинцев и Юсупов организовали гол, который должен был стать самым красивым во всем Кубке России. Дмитрий вырезал мяч ударом внешней стороной стопы, но Лунев потащил удар.
Юсупов сыграл на добивании и закончил то, что было так красиво начато. «Зенит» подозревал офсайд в этом моменте, но он был у игрока «Ростова» еще во время первого заброса в штрафную. Потом Артур добивал уже из чистого положения, но отдельного внимания заслуживает именно удар Скопинцева.
Любуйтесь!
Потом у «Ростова» забил Хаджикадунич. Команда Карпина выиграла у «Зенита» со счетом 3:1, а события матча описаны в нашем подробном текстовом онлайне.
Дмитрий Скопинцев – главный герой этого матча. Его трансфера теперь хотят даже болельщики «Зенита».
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— Pavel Nesterov (@Pavel_Nesterov1) 1 ноября 2018 г.
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— ForzaZSP (@ForzaZSP) 1 ноября 2018 г.
«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России