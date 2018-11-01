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    Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл


    5
    Голосов: 3
    01.11.2018 21:05
    Ненужное касание мяча, которое никого не спасло.

    «Ростов» и «Зенит» долго удерживали результативную ничью, но выдали взрывную концовку матча. «Ростов» захватил мяч и под контроль и нашел возможность для результативной атаки. Скопинцев и Юсупов организовали гол, который должен был стать самым красивым во всем Кубке России. Дмитрий вырезал мяч ударом внешней стороной стопы, но Лунев потащил удар.

    Юсупов сыграл на добивании и закончил то, что было так красиво начато. «Зенит» подозревал офсайд в этом моменте, но он был у игрока «Ростова» еще во время первого заброса в штрафную. Потом Артур добивал уже из чистого положения, но отдельного внимания заслуживает именно удар Скопинцева.

    Любуйтесь!

    Потом у «Ростова» забил Хаджикадунич. Команда Карпина выиграла у «Зенита» со счетом 3:1, а события матча описаны в нашем подробном текстовом онлайне.

    Дмитрий Скопинцев – главный герой этого матча. Его трансфера теперь хотят даже болельщики «Зенита».

    «Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +718

      ДВС 3 ноября 2018, 00:50

      Ладно успокойтесь. Семак напомнил начальству ещё раз после Минска, что резерв не боеспособен.С такой ограниченной обоймой в трёх турнирах играть бесперспективно. Кубок максимум даёт ЛЕ, а через первенство велики шансы пробиться в ЛЧ. Там деньги на порядок больше и хороший повод заставить клубных боссов сделать, наконец, приличные трансферы на проблемные позиции. Не век же Семаку с этим наследством смутных времён строить команду.

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 ноября 2018, 00:24

      Чего то аж захлёбываются, хотя Ростов совсем не намного лучше Зенита играл, к тому же играл дома.

      0
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      Рейтинг: +31

      Zorghe 2 ноября 2018, 15:00

      Прав Червиченко. Зенит начинают топить. Судья был конкретно заряжен. Гацкан прямой нагой шипами в голень Дриуси, даже без карточки. Как Лунев жив остался непонятно, опять все по правилам. Второй гол Ростова с офсайдом тоже верно. Сколько зацепов у штрафной Ростова, ни одного свистка. Любое падение ростовчан - нарушение со стороны Зенита. Особенно в этом плане рефери рассатрался во втором тайме. Все стало окончательно понятно, когда после перехвата Шатов убегал в контратаку и его снесли. Что характерно снова "по правилам"!!! В конце даже Иванович перекрестился, что это представление одного актера окончилось!!!

      -2
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > Zorghe 2 ноября 2018, 16:47

      Да кому дался твой Зенит,сам потонет.

      -2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Zorghe 2 ноября 2018, 19:08

      ага заряжен-у ростова денег как у бомжар вот и заряжают судей-ну ты больной!!!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Zorghe 2 ноября 2018, 20:24

      можно даже не слушать человека, который прислушивается к Червиченко. после первой строчки даже дочитывать не стал

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Zorghe 3 ноября 2018, 00:19

      Согласен. Галимов как будто с повязкой на глазах судил)). Зато в сторону Зенита при малейшем касании свистел. Интересно сам догадался так пакостить на поле или кто попросил?

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > dik_fransis 3 ноября 2018, 00:38

      Ростов это только одноразовое средство утопить Зенит, чтобы расчистить место для нужных мажоров. Неужели думаешь, что Ростову дадут возможность выиграть кубок? Потом также будут топить Ростов. И не деньгами судей заряжают, чай, не первенство района. Слишком примитивно мыслишь.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 ноября 2018, 10:24

      так я не понял -Лунева ругают за то что он мяч отбил

      0
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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > giluxa1963 2 ноября 2018, 10:38

      Его ругают, за то что он не дал забить Скопинцеву красивый гол)

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset > giluxa1963 2 ноября 2018, 15:44

      И "ругают" тут в кавычках

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 2 ноября 2018, 08:40

      Становится страшно за Зенит, игра была равна, свои моменты не реализовали и провалились в концовке... опять нехватка стабильности.... Ростов молодцы, так держать, удачи в следующих матчах!!!

      1
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 2 ноября 2018, 06:41

      Ну ахринеть теперь, вратари спасая ворота оказываются портят голы соперника... Во дела... Бомбардир не перестаёт удивлять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Чукча дурак 2 ноября 2018, 04:39

      ЗЕНИТ РАСИСТСКАЯ КОМАНДА А РОСТОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ КРАЙ.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Чукча дурак 2 ноября 2018, 08:06

      Сам то понял, что сказал?))) Да, а какие у нас Ростовские горы, закачаешся как тополь на ветру.)))

      -1
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 1 ноября 2018, 22:12

      Ростов!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 ноября 2018, 21:56

      Почему Валеру ни кто не вспоминает? Или про него вспомнят когда все плохо будет?

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 ноября 2018, 21:30

      Ростов показывает игру и это самое главное.

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