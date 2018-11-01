Лунев испортил удивительный гол «Ростова». Но «Зенит» проиграл

Ненужное касание мяча, которое никого не спасло.

«Ростов» и «Зенит» долго удерживали результативную ничью, но выдали взрывную концовку матча. «Ростов» захватил мяч и под контроль и нашел возможность для результативной атаки. Скопинцев и Юсупов организовали гол, который должен был стать самым красивым во всем Кубке России. Дмитрий вырезал мяч ударом внешней стороной стопы, но Лунев потащил удар.

Юсупов сыграл на добивании и закончил то, что было так красиво начато. «Зенит» подозревал офсайд в этом моменте, но он был у игрока «Ростова» еще во время первого заброса в штрафную. Потом Артур добивал уже из чистого положения, но отдельного внимания заслуживает именно удар Скопинцева.

Любуйтесь!

Потом у «Ростова» забил Хаджикадунич. Команда Карпина выиграла у «Зенита» со счетом 3:1, а события матча описаны в нашем подробном текстовом онлайне.

Дмитрий Скопинцев – главный герой этого матча. Его трансфера теперь хотят даже болельщики «Зенита».

twit text — Pavel Nesterov (@Pavel_Nesterov1) 1 ноября 2018 г.

twit text — ForzaZSP (@ForzaZSP) 1 ноября 2018 г.

«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России