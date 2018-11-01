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    Кубок России. «Зенит» проиграл «Ростову» и вылетел из турнира

    «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России обыграл «Зенит» со счетом 3:1.

    В составе гостей забил нападающий Себастьян Дриусси. За хозяев отличились защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, хавбек Артур Юсупов.

    Юсупов, прежде выступавший за сине-бело-голубых, забил спустя 13 минут после выхода на замену.

    Кубок России. 1/8 финала

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачев (Сигурдссон, 86), Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос (Юсупов, 70), Кьяртассон (Шомуродов, 89).

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев (Дзюба, 85), Ерохин, Краневиттер (Эрнани, 62), Заболотный, Дриусси (Кузяев, 87).

    Голы: 1:0 – Логашов, 4; 1:1 – Дриусси, 29 (с пенальти); 2:1 – Юсупов, 83; 3:1 – Хаджикадунич, 90+1.

    Предупреждения: Ионов, 13; Ингасон, 28; Скопинцев, 90+3 – Заболотный, 68; Нету, 63.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир

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    01.11.2018 20:54
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    Комментарии147
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 14:06

      Очень мощно провел Ростов этот матч. Победа заслуженная.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 2 ноября 2018, 12:36

      Ростов молодцы!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2018, 09:25

      Остаются достойные участники игр за кубок России и это пока Спартак, Ростов, ЛОКО
      и команды из подвала турнирной таблицы и это те, кто не надеется попасть 5-ку
      лидеров РФПЛ в конце чемпионата. Борьба за гнилой кубок продолжается

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 2 ноября 2018, 10:05

      Почему в Англии разыгрывают два кубка,и рубятся так что искры летят?Потому что там футбол для зрителей,и очень успешный бизнес.А у нас он для чего?Деньги бюджетные пилить?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 2 ноября 2018, 13:04

      Какие там деньги, так для проезда на трамвае.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 2 ноября 2018, 13:34

      Без бюджетных денег и на трамвай не хватит.

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 ноября 2018, 08:58

      Топам рпл нах не нужен этот кубок а вот для средняков и команд с фнл самое то

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > все_будет_AUDI 2 ноября 2018, 09:35

      Абсолютно верно. Между этими командами и нужно устроить эти
      игры за кубок, а ведущих 5-6 команд освободить от этих игр, а
      сосредоточиться на играх РПЛ, ЛЧ, ЛЕ и в сборной.

      1
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha > все_будет_AUDI 2 ноября 2018, 10:38

      А я считаю нужно сделать президентский кубок. Может тогда, у руководителей клубов и игроков появиться заинтересованность. Не хочешь играть в кубке, значит не уважаешь президента, со всеми вытекающими последствиями. Хотя бы так заинтересовать, если уж болельщиков не во что не ставят.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neveldomha 2 ноября 2018, 13:08

      Напугал президентом. И какие могут быть вытекающие последствия? Страну обворовывают, а президент молчит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > vladimir-7 4 ноября 2018, 08:53

      Так потому что сам президент и обваровывает)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 08:29

      Зенит не вылетел, а помахал ручкой неудачникам-участникам утешительного шоу.

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > prezent2017 2 ноября 2018, 08:46

      По сути так оно и есть. Кубок сейчас полностью себя дескредитировал, если команлы ФНЛ доходят до финала. Заинтересованности в таком турнире у команд РФПЛ просто нет!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > ZENIT-59 2 ноября 2018, 08:48

      Так все,благодаря таким клубам,как Зенит...

      2
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      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > ZENIT-59 2 ноября 2018, 09:43

      Вспомнился обладатель кубка СССР 1969 года - Карпаты (Львов) из 1-й лиги. В финале выиграли у Ростова (СКА Ростов-на-Дону).

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 2 ноября 2018, 10:08

      И команду тогда на вокзале встречал весь Львов.Кстати Карпаты были весьма приличной командой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis > prezent2017 2 ноября 2018, 19:12

      так же он ручкой помахает и в лиге европы!!!

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 ноября 2018, 08:27

      Мои искренние поздравления ростовчанам!! Достойная команда с огромной волей к победе! Характер чемпионов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 2 ноября 2018, 08:26

      Ничего страшного не случилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 2 ноября 2018, 08:18

      извиняюсь опечатка была играли с анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha 2 ноября 2018, 08:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пора признать, Сергей Богданович, что сегодняшний Зенит гафно и тренер вы так себе. Ну просто руки опускаются, глядя на все это.

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neveldomha 2 ноября 2018, 09:13

      Зачем тебе, чтобы руки поднимались, нужно, чтобы "дружок" поднимался.

      -1
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha > vladimir-7 2 ноября 2018, 09:32

      Кто о чем, а импотент........

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neveldomha 2 ноября 2018, 09:39

      Что ты все про себя и про себя.

      -1
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha > vladimir-7 2 ноября 2018, 10:29

      Я то как раз "кто о чем",, а вот ты все остальное. Просто твоей пустой башке, как бы думающей на уровне ниже пояса, до этого ну никак не допетрить.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neveldomha 2 ноября 2018, 12:49

      Ну, ты настоящий гомик.

      0
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 2 ноября 2018, 08:16

      с победой болел Ростова . счет по игре. Ростов победил у великого клуба у лидера чемпионата. обоим клубам побед дальше . по моему вне игры было и счет по игре. был на игре с анимацией в прошлом туре . стадион впечатлил игра хозяев нет. считаю РОСТОВ катится по накатанной от Бердыева и Карин ничего не внес

      0
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 > Серёга Краснодарский 2 ноября 2018, 08:19

      Ты не прав

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Серёга Краснодарский 2 ноября 2018, 08:26

      Не смеши народ , Бердыевский Ростов растащили Зенит и сам Бердыев , сейчас вообще новая команда с новым тренером , от той команды остались два ветерана ,Калачев и Гацкан !

      5
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      ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Серёга Краснодарский 2 ноября 2018, 19:14

      серёга потерпи-4 встретимся и померяемся писюнами!!!

      0
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