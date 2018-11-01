Кубок России. «Зенит» проиграл «Ростову» и вылетел из турнира

Очень мощно провел Ростов этот матч. Победа заслуженная.
«Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России обыграл «Зенит» со счетом 3:1.
В составе гостей забил нападающий Себастьян Дриусси. За хозяев отличились защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, хавбек Артур Юсупов.
Юсупов, прежде выступавший за сине-бело-голубых, забил спустя 13 минут после выхода на замену.
Кубок России. 1/8 финала
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачев (Сигурдссон, 86), Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос (Юсупов, 70), Кьяртассон (Шомуродов, 89).
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев (Дзюба, 85), Ерохин, Краневиттер (Эрнани, 62), Заболотный, Дриусси (Кузяев, 87).
Голы: 1:0 – Логашов, 4; 1:1 – Дриусси, 29 (с пенальти); 2:1 – Юсупов, 83; 3:1 – Хаджикадунич, 90+1.
Предупреждения: Ионов, 13; Ингасон, 28; Скопинцев, 90+3 – Заболотный, 68; Нету, 63.