Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Еще один молодой русский теперь в Чехии. Кто он?


    4.2
    Голосов: 6
    18.02.2019 22:00
    Тоже из «Краснодара».

    Этой зимой «Краснодар» отдал в аренду в команду «Млада Болеслав» защитника Алексея Татаева, но хорошие отношения между клубами установились после перехода Николая Комличенко. Сначала чешский клуб брал нападающего в аренду, а сейчас выкупил его контракт. В этом сезоне Комличенко забил уже 20 голов и возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Чехии. О его неожиданных успехах можно почитать здесь.

    Команду для Татаева точно выбирали осознанно, хотя по его дальнейшим перспективам в России появились вопросы. «Млада Болеслав» уступает по уровню лидерам чемпионата, но может быть хорошим местом для прогресса. Татаева уже сейчас оценивают в 500 тысяч евро, что делает его одним из самых дорогих игроков в новом клубе. Самый-самый – Комличенко (1,8 млн).

    Здесь важно, что Татаева одолжили чехам минимум до декабря 2019-го. В «Краснодар» 20-летний игрок в ближайшее время не вернется, зато может закрепиться в высшем дивизионе не самого плохого чемпионата. С Комличенко все развивалось примерно по тому же сценарию: еще до выкупа контракта он провел в Чехии полтора года, но в основе «Краснодара» так и не заиграл.

    Игнашевич, Коэльо, голы

    Только за последнее время по арендам в Чехии у россиян есть несколько примеров неудачного опыта. Например, «Спартак» тоже отдавал Дениса Давыдова в «Младу Болеслав», но все закончилось травмой и возвращением без игровой практики. Либерецкий «Слован» подготовил для ЦСКА Дмитрия Ефремова, но Караваева и Базелюка здесь обкатали для отдачи в другие команды. Комличенко – единственный игрок, у которого тут по-настоящему пошло.

    Татаев уже дебютировал за «Младу Болеслав» в чемпионате Чехии. Он дважды выходил на замену, но по игровому времени наиграл на целый матч (91 минута). В двух встречах с участием Татаева «Млада Болеслав» набрала четыре очка. Дебют получился успешным, а в адаптации и с переводом непонятных указаний пока помогает Комличенко. С партнерами Татаев общается на английском языке, но выучил несколько фраз и на чешском.

    Алексея давно считают перспективным, а ЕВРО-2015 для игроков не старше 17 лет стало турниром, где его заметили. Россияне дошли до полуфинала, где уступили Германии. Зато в четвертьфинале Татаев забил единственной гол в ворота сборной Англии.

    Во время стандартов и фланговых подач Татаев отлично играет на опережение и пользуется собственным корпусом. Вот так он забивал за «Краснодар» в ПФЛ:

    После хорошей игры на турнире со сборной Алексей дал интервью порталу FootballHD.ru. Вот самые интересные факты о Татаеве из этого материала:

    • Обыгрывал в шахматы Сергея Галицкого.
    • Любимое произведение – «Алхимик» Пауло Коэльо.
    • С детства восхищается Игнашевичем.
    • Считает большие зарплаты у молодых игроков проблемой российского футбола.

    Поиграл за все команды

    «Хочу взять все самое лучшее из чемпионата Чехии и набраться нужного опыта для дальнейшего развития. Я еще не готов для основного состава «Краснодара», поэтому я здесь, еще раз повторюсь, чтобы прогрессировать и набираться опыта», – рассказал Татаев на официальном сайте «Краснодара».

    Важно, что этим он намекнул на будущее возвращение в команду, а сама аренда – неожиданность абсолютно для всех. В этом сезоне Алексей был основным игроком «Краснодара-2» в ФНЛ (16 матчей, среднее время – 75 минут). Параллельно с этим Татаев дважды сыграл за третью команду «Краснодара» в ПФЛ и один раз помог молодежке.

    Защитник использовался в ротации второстепенных команд, но так и не сыграл в РПЛ. Хотя в основной команде Татаев дебютировал еще в сентябре 2016-го, когда отыграл весь матч против нальчикского «Спартака» в Кубке России. Сейчас в первую команду не пробиться, а капитан Мартынович еще и лишится статуса легионера. Для Татаева все станет только сложнее, но «Млада Болеслав» всегда будет актуальным вариантом. Комличенко его уже использовал.

    Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

    Видео взяты с канала РФС и с официального канала «Краснодара» на YouTube

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 20 февраля 2019, 18:44

      Академия в действии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 19 февраля 2019, 21:09

      Хоть я и родился в СССР, и не люблю буржуев (мягко говоря), но Галицкий пример для подражания, Он не только сыграл значительную роль в развитии российского футбола, но и "пристроил" более 10000 пацанов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 19:42

      Аплодисменты Галицкому! Хороший пример того, как правильно организовать бизнес и продвинуть молодёжь. """""""

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11