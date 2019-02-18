Еще один молодой русский теперь в Чехии. Кто он?

Тоже из «Краснодара».

Этой зимой «Краснодар» отдал в аренду в команду «Млада Болеслав» защитника Алексея Татаева, но хорошие отношения между клубами установились после перехода Николая Комличенко. Сначала чешский клуб брал нападающего в аренду, а сейчас выкупил его контракт. В этом сезоне Комличенко забил уже 20 голов и возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Чехии. О его неожиданных успехах можно почитать здесь.

Команду для Татаева точно выбирали осознанно, хотя по его дальнейшим перспективам в России появились вопросы. «Млада Болеслав» уступает по уровню лидерам чемпионата, но может быть хорошим местом для прогресса. Татаева уже сейчас оценивают в 500 тысяч евро, что делает его одним из самых дорогих игроков в новом клубе. Самый-самый – Комличенко (1,8 млн).

Здесь важно, что Татаева одолжили чехам минимум до декабря 2019-го. В «Краснодар» 20-летний игрок в ближайшее время не вернется, зато может закрепиться в высшем дивизионе не самого плохого чемпионата. С Комличенко все развивалось примерно по тому же сценарию: еще до выкупа контракта он провел в Чехии полтора года, но в основе «Краснодара» так и не заиграл.

Игнашевич, Коэльо, голы

Только за последнее время по арендам в Чехии у россиян есть несколько примеров неудачного опыта. Например, «Спартак» тоже отдавал Дениса Давыдова в «Младу Болеслав», но все закончилось травмой и возвращением без игровой практики. Либерецкий «Слован» подготовил для ЦСКА Дмитрия Ефремова, но Караваева и Базелюка здесь обкатали для отдачи в другие команды. Комличенко – единственный игрок, у которого тут по-настоящему пошло.

Татаев уже дебютировал за «Младу Болеслав» в чемпионате Чехии. Он дважды выходил на замену, но по игровому времени наиграл на целый матч (91 минута). В двух встречах с участием Татаева «Млада Болеслав» набрала четыре очка. Дебют получился успешным, а в адаптации и с переводом непонятных указаний пока помогает Комличенко. С партнерами Татаев общается на английском языке, но выучил несколько фраз и на чешском.

Алексея давно считают перспективным, а ЕВРО-2015 для игроков не старше 17 лет стало турниром, где его заметили. Россияне дошли до полуфинала, где уступили Германии. Зато в четвертьфинале Татаев забил единственной гол в ворота сборной Англии.

Во время стандартов и фланговых подач Татаев отлично играет на опережение и пользуется собственным корпусом. Вот так он забивал за «Краснодар» в ПФЛ:

После хорошей игры на турнире со сборной Алексей дал интервью порталу FootballHD.ru. Вот самые интересные факты о Татаеве из этого материала:

Обыгрывал в шахматы Сергея Галицкого.

Любимое произведение – «Алхимик» Пауло Коэльо.

С детства восхищается Игнашевичем.

Считает большие зарплаты у молодых игроков проблемой российского футбола.

Поиграл за все команды

«Хочу взять все самое лучшее из чемпионата Чехии и набраться нужного опыта для дальнейшего развития. Я еще не готов для основного состава «Краснодара», поэтому я здесь, еще раз повторюсь, чтобы прогрессировать и набираться опыта», – рассказал Татаев на официальном сайте «Краснодара».

Важно, что этим он намекнул на будущее возвращение в команду, а сама аренда – неожиданность абсолютно для всех. В этом сезоне Алексей был основным игроком «Краснодара-2» в ФНЛ (16 матчей, среднее время – 75 минут). Параллельно с этим Татаев дважды сыграл за третью команду «Краснодара» в ПФЛ и один раз помог молодежке.

Защитник использовался в ротации второстепенных команд, но так и не сыграл в РПЛ. Хотя в основной команде Татаев дебютировал еще в сентябре 2016-го, когда отыграл весь матч против нальчикского «Спартака» в Кубке России. Сейчас в первую команду не пробиться, а капитан Мартынович еще и лишится статуса легионера. Для Татаева все станет только сложнее, но «Млада Болеслав» всегда будет актуальным вариантом. Комличенко его уже использовал.

Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

Видео взяты с канала РФС и с официального канала «Краснодара» на YouTube