В РПЛ отменили лимит для белорусов. К этому есть вопросы

Решение озвучил лично Путин.

Вопрос об об отмене статуса легионеров для белорусских футболистов решался на уровне президентов стран. «Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами», – сказал Путин на встрече с Лукашенко.

Эта проблема обсуждается как минимум год. У Лукашенко есть важная причина, чтобы уделять футболу так много времени.

Зачем это белорусам?

На первый взгляд может показаться, что это решение навредит белорусскому футболу. Чемпионат Белоруссии – 21-й в рейтинге УЕФА, рядом с Казахстаном и Азербайджаном. Изменение лимита в РПЛ приведет к тому, что многие белорусы переедут в более сильный чемпионат. На прошлой неделе БАТЭ удивил всех, обыграв «Арсенал» в Лиге Европы: в матче зажигали игроки сборной Белоруссии Драгун и Стасевич, которые легко смогут найти место в российской лиге, несмотря на внушительный возраст (30 и 33 года).

Но главная причина беспокойства Лукашенко – сборная, а не чемпионат. Все началось с хоккея: в КХЛ тоже было лимит на легионеров. Белорусам было тяжело конкурировать за легионерские места, на которые претендовали американцы, канадцы и шведы. Многие выбрали простой способ – получить гражданство России, отказавшись от выступления за сборную Белоруссии.

Лимит в хоккее отменили прошлым летом. Теперь взялись за футбол, тем более, что прецедент уже был. 19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко считался одним из главных белорусских талантов: в 2014-м он уехал заниматься в академию «Краснодара», где произвел на всех впечатление и получил предложение из Санкт-Петербурга. Чтобы быстрее пробиться в состав «Зенита», Капленко сменил гражданство.

Сейчас в РПЛ выступают шестеро белорусских легионеров. Только четверо из них принимали участие в матчах нынешнего сезона: это Сергей Корниленко («Крылья»), Тимофей Калачев («Ростов»), Александр Мартынович («Краснодар») и Михаил Сиваков («Оренбург»).

Раньше футболистов из Белоруссии было намного больше. По подсчетам «Спорт-Экспресса», в каждом сезоне РПЛ до 2016/17 участвовали не меньше 10 белорусов.

В Белоруссии уже отменяли лимит на легионеров для россиян: это случилось в 2013-м году. Кстати, именно тогда в минское «Динамо» перешел Дмитрий Сычев. Когда стало понятно, что ответных шагов не будет, правило отменили.

Реакция на переход Капленко

В 2017-м мы писали, к чему привел трансфер Капленко и последующая смена гражданства. Если вкратце, то белорусская федерация футбола обратилась с жалобой в ФИФА. В дело вмешался даже президент «Зенита» Фурсенко: «Футболист написал письмо белорусской федерации футбола, что не хочет играть за белорусскую сборную. Какие нарушения?».

В итоге все оставили как есть: Капленко пока не прошел в основу «Зенита» и сборной России, но уже сыграл за молодежку. Белорусский защитник «Краснодара» Мартынович отнесся с пониманием: «Если бы не русский паспорт, возможно, Капленко сложнее было бы попасть в «Зенит». Если бы в Белоруссии были лучшие условия, в том числе финансовые, вряд ли бы кто-то отказывался от гражданства. Но это футбол».

Сам Мартынович, кстати, не раз протестовал против легионерского статуса для белорусов. В 2013-м он даже подавал в суд, аргументируя свою позицию рабочими соглашениями между странами, но тогда он ничего не добился.

Почему клубы РПЛ против?

В РФС этот вопрос обсуждали еще летом 2018-го. Тогда клубы попросили отправить законопроект на доработку. Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что главная причина жесткой позиции клубов – лазейки по обходу лимита не легионеров:

«Может случиться так, что африканцы начнут получать гражданство Белоруссии, потому что там это легче сделать. Особенно это может помочь клубам из нижней части таблицы. Денег нет, потому таким образом будут обходить лимит», – заявил Лебедев.

Похожее мнение высказал член комитета по этике Андрей Созин: «Нельзя путать политику и спорт. Хотя сейчас, к сожалению, это неразрывные вещи. Дело в том, что в Белоруссии гражданство можно получить образно, за один-два дня».

В Белоруссии действительно так легко получить паспорт?

Не совсем. Обязательное правило – 7 лет непрерывного проживания на территории страны. Это даже жестче, чем в России, где достаточно проживать 5 лет.

Но есть несколько исключений. Одно из них предполагает сокращение семилетнего срока, если кандидат имеет «выдающиеся заслуги в области культуры и спорта» или если «квалификация представляет государственный интерес» для страны. Возможно, именно этот пункт смутил клубы РПЛ.

Впрочем, пока это все равно звучит как отговорка. На данный момент в сборной Белоруссии нет ни одного натурализованного игрока из дальнего зарубежья, и едва ли после этого решения паспорта начнут выдавать намного чаще.

Что будет теперь?

Официально решение еще не принято, но, похоже, это лишь формальность. Министр спорта Колобков говорит об этом как о случившемся факте: «Сейчас последний приказ по футболу, он будет утвержден, будет внесено в регламент Российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие».

В ближайшие месяцы могут быть и другие изменения в лимите на легионеров. 22 февраля должен смениться президент РФС, единственный кандидат – Александр Дюков. Он уже заявил, что лимит может измениться: «Считаю, лимит создаeт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17» и принять решение в ходе дискуссии».

Но одно понятно уже сейчас: клубы РПЛ будут активнее следить за чемпионатом Белоруссии. Когда слухи об отмене ограничения только появились, «Урал» сразу же подписал первого белорусского футболиста. «Вот мы взяли защитника сборной Белоруссии Полякова. Были уверены, что он не будет считаться легионером, а тут такое… Как быть? Он что, на лавке что ли должен сидеть теперь?», – возмущался президент «Урала» Григорий Иванов.

Теперь решение принято официально: у клубов РПЛ есть время до лета, чтобы подробнее изучить белорусскую лигу.

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