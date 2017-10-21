Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Игрок «Зенита» попал в серьезный скандал. Что случилось?

    Игрок «Зенита» попал в серьезный скандал. Что случилось?


    3.1
    Голосов: 13
    21.10.2017 13:22
    Капленко отказывается выступать за сборную Беларуси, а на его клуб заведут дисциплинарное дело.

    Что еще за Капленко?

    Кирилл Капленко – молодой полузащитник «Зенита». В июне ему исполнилось 18 лет, а совсем недавно он играл за клуб в Кубке России. Капленко прошел через академию БАТЭ и «Краснодара». Из клуба Сергея Галицкого его и забрал «Зенит». Кстати, семья у Капленко футбольная. В составе минского «Динамо» играет его брат Никита.

    Матч против «Динамо-СПб» подарил белорусу Капленко известность. «Зенит» отыгрался с 0:2 после первого тайма, но в дополнительное время пропустил гол с пенальти. «Зенит» хорошо встрепенулся, но клоун Капленко все испортил», – гневно высказался бывший советский футболист Борис Чухлов. В российской Премьер-лиге Капленко отыграл лишь девять минут победного матча с «Уфой». За «Зенит-2» на его счету пять матчей в ФНЛ.

    Что за скандал?

    Капленко считается талантливым игроком. Сборная Беларуси хочет заиграть футболиста у себя, но сам Капленко мечтает о российской команде. «У Капленко есть российское гражданство. Он сам может выбирать, за какую сборную выступать. Футболист написал письмо белорусской федерации футбола, что не хочет играть за белорусскую сборную. Какие нарушения?», – негодовал Сергей Фурсенко, когда выслушивал устные претензии представителей сборной Беларуси. Теперь дело дошло до ФИФА.

    «Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – утверждают в БФФ. Капленко не явился на сбор молодежной команды Беларуси, хотя был в числе вызванных футболистов.

    Почему это всех достало?

    Ярче всех описал ситуацию тренер белорусской молодежки Людас Румбутис. «Вопрос Капленко оставим федерации и «Зениту». Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», – сказал Румбутис журналистам. С учетом ситуации в основной команде Беларуси, где наблюдается упадок талантов, стремление получить даже игрока уровня Капленко понятно. Но пока претензии БФФ выглядят серьезными, но не очень оправданными.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 22 октября 2017, 12:29

      Насильно мил не будешь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 22 октября 2017, 10:12

      У нас в нем почему-то футболиста не видели. А теперь унижаются просят приехать в сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 22 октября 2017, 10:06

      Все правильно пацан делает. Знал его ещё малым. Играл с моим сыном за Динамо Минск. Кстати в БАТЭ он никогда не играл. Че автор пишет? Потом уехал в Краснодар с Ермаковичем (сын) а оттуда уже в Зенит. Зачем ему в нашу помойку возвращаться, в любом случае уже засветился, потренируется под руководством крутого тренера, наберёт и дай бог заиграет где-нибудь. А наши функционеры (белорусские) пусть лапу сосут. Нет футбола и не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 21 октября 2017, 21:48

      насильно мил не будешь, если б забрали можно было наклепать парочку другую автоголов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18392

      paracetamol 21 октября 2017, 21:47

      Да пусть забирают. У нас таких "талантов" вагон и маленькая тележка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 октября 2017, 20:21

      батько его проклянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 21 октября 2017, 20:09

      Даже тренер молодёжки рукой махнул, а БФФ не может успокоится. По мне дак не хочет кто-то играть за команду, всё до свиданья . Насильно мил не будешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 18:33

      сам выберет и никто заставлять не должен.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > OfaZavr 21 октября 2017, 18:44

      извини, нечаянной минуснул.(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Tostao 22 октября 2017, 09:35

      да все нормально, пустяки)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 октября 2017, 17:11

      А в ФИФА уже рабство введено? Или пока только в БФФ? Может футболист пока вообще не хочет ни за какую сборную играть? Разве это не его право? Захочет, выберет себе сборную с учётом имеющихся у него гражданств или подданств...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 21 октября 2017, 17:05

      Естественно, ФИФА вынесет наказание российской команде и российскому футболисту. Это - как пить дать. Но потом все забудется и Капленко будет играть и за Зенит, и, если бог даст, за сборную России.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 