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Игрок «Зенита» попал в серьезный скандал. Что случилось?

Что еще за Капленко?

Кирилл Капленко – молодой полузащитник «Зенита». В июне ему исполнилось 18 лет, а совсем недавно он играл за клуб в Кубке России. Капленко прошел через академию БАТЭ и «Краснодара». Из клуба Сергея Галицкого его и забрал «Зенит». Кстати, семья у Капленко футбольная. В составе минского «Динамо» играет его брат Никита.

Матч против «Динамо-СПб» подарил белорусу Капленко известность. «Зенит» отыгрался с 0:2 после первого тайма, но в дополнительное время пропустил гол с пенальти. «Зенит» хорошо встрепенулся, но клоун Капленко все испортил», – гневно высказался бывший советский футболист Борис Чухлов. В российской Премьер-лиге Капленко отыграл лишь девять минут победного матча с «Уфой». За «Зенит-2» на его счету пять матчей в ФНЛ.

Что за скандал?

Капленко считается талантливым игроком. Сборная Беларуси хочет заиграть футболиста у себя, но сам Капленко мечтает о российской команде. «У Капленко есть российское гражданство. Он сам может выбирать, за какую сборную выступать. Футболист написал письмо белорусской федерации футбола, что не хочет играть за белорусскую сборную. Какие нарушения?», – негодовал Сергей Фурсенко, когда выслушивал устные претензии представителей сборной Беларуси. Теперь дело дошло до ФИФА.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – утверждают в БФФ. Капленко не явился на сбор молодежной команды Беларуси, хотя был в числе вызванных футболистов.

Почему это всех достало?

Ярче всех описал ситуацию тренер белорусской молодежки Людас Румбутис. «Вопрос Капленко оставим федерации и «Зениту». Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», – сказал Румбутис журналистам. С учетом ситуации в основной команде Беларуси, где наблюдается упадок талантов, стремление получить даже игрока уровня Капленко понятно. Но пока претензии БФФ выглядят серьезными, но не очень оправданными.

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Россия. Премьер-лига Европа Зенит Беларусь Россия Капленко Кирилл
Комментарии (15)
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Михаил_Боярский
1508583104
Зенит то причем? Как будто это они его заперли на базе и не пускают на сборы.
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Freyk
1508585075
Любой игрок имеет полное право сам выбирать, за какую сборную выступать и выступать ли за нее вообще. Нарушения какие-то могли бы быть, если бы сам игрок признался, что клуб его заставил выступать за сборную России, но у меня есть большие сомнения, что он об этом заявит, даже если это действительно так.
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Kollljan
1508590854
Короче, полная лабуда. Какие-то белорусы требуют российского гражданина играть за их никчемную сборную. Ну не смешно ли?
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Федорыч-НН
1508594704
Естественно, ФИФА вынесет наказание российской команде и российскому футболисту. Это - как пить дать. Но потом все забудется и Капленко будет играть и за Зенит, и, если бог даст, за сборную России.
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cska-62
1508595117
А в ФИФА уже рабство введено? Или пока только в БФФ? Может футболист пока вообще не хочет ни за какую сборную играть? Разве это не его право? Захочет, выберет себе сборную с учётом имеющихся у него гражданств или подданств...
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OfaZavr
1508600039
сам выберет и никто заставлять не должен.
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Silver 76
1508605757
Даже тренер молодёжки рукой махнул, а БФФ не может успокоится. По мне дак не хочет кто-то играть за команду, всё до свиданья . Насильно мил не будешь.
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mishkahaker
1508656002
Все правильно пацан делает. Знал его ещё малым. Играл с моим сыном за Динамо Минск. Кстати в БАТЭ он никогда не играл. Че автор пишет? Потом уехал в Краснодар с Ермаковичем (сын) а оттуда уже в Зенит. Зачем ему в нашу помойку возвращаться, в любом случае уже засветился, потренируется под руководством крутого тренера, наберёт и дай бог заиграет где-нибудь. А наши функционеры (белорусские) пусть лапу сосут. Нет футбола и не будет.
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mishkahaker
1508656355
У нас в нем почему-то футболиста не видели. А теперь унижаются просят приехать в сборную.
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TUMS
1508664581
Насильно мил не будешь...
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