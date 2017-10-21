Игрок «Зенита» попал в серьезный скандал. Что случилось?

Что еще за Капленко?

Кирилл Капленко – молодой полузащитник «Зенита». В июне ему исполнилось 18 лет, а совсем недавно он играл за клуб в Кубке России. Капленко прошел через академию БАТЭ и «Краснодара». Из клуба Сергея Галицкого его и забрал «Зенит». Кстати, семья у Капленко футбольная. В составе минского «Динамо» играет его брат Никита.

Матч против «Динамо-СПб» подарил белорусу Капленко известность. «Зенит» отыгрался с 0:2 после первого тайма, но в дополнительное время пропустил гол с пенальти. «Зенит» хорошо встрепенулся, но клоун Капленко все испортил», – гневно высказался бывший советский футболист Борис Чухлов. В российской Премьер-лиге Капленко отыграл лишь девять минут победного матча с «Уфой». За «Зенит-2» на его счету пять матчей в ФНЛ.

Что за скандал?

Капленко считается талантливым игроком. Сборная Беларуси хочет заиграть футболиста у себя, но сам Капленко мечтает о российской команде. «У Капленко есть российское гражданство. Он сам может выбирать, за какую сборную выступать. Футболист написал письмо белорусской федерации футбола, что не хочет играть за белорусскую сборную. Какие нарушения?», – негодовал Сергей Фурсенко, когда выслушивал устные претензии представителей сборной Беларуси. Теперь дело дошло до ФИФА.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – утверждают в БФФ. Капленко не явился на сбор молодежной команды Беларуси, хотя был в числе вызванных футболистов.

Почему это всех достало?

Ярче всех описал ситуацию тренер белорусской молодежки Людас Румбутис. «Вопрос Капленко оставим федерации и «Зениту». Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», – сказал Румбутис журналистам. С учетом ситуации в основной команде Беларуси, где наблюдается упадок талантов, стремление получить даже игрока уровня Капленко понятно. Но пока претензии БФФ выглядят серьезными, но не очень оправданными.

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