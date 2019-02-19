Агент Селюк – о трансфере Скопинцева: «Краснодар» – идиоты»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар». Представитель игроков считает кубанцев идиотами.

«Я Скопинцева очень хорошо знаю. Год назад, когда он играл в «Балтике», я говорил «Краснодару» о нeм. Он россиянин, любящий играть в атаку. Но его переход из «Ростова» в «Краснодар» показывает, насколько хреново иметь лимит на легионеров в стране. Если бы лимита не было, то его трансфер не стоил бы в районе 5 миллионов. Мягко говоря, его в Европе за такие деньги никто не купит, исходя из показателя цена — качество. На мой взгляд, его цена до одного миллиона евро.

Здесь молодцы «Ростов», которые вновь продали игрока, но «Краснодар» — идиоты. Его можно было взять раньше гораздо дешевле. А сейчас это показывает, что некоторые не понимают в футболе ни хера. Увидели, что он играет в «Ростове», так сразу готовы заплатить практически 5 миллионов евро. Просто у «Краснодара» всe хорошо, а у Сергея Галицкого много денег. Он может платить сколько угодно. Но он должен спросить с тех, кто год назад не взял его за 1 миллион из «Балтики», а сейчас заплатили гораздо больше», – сказал Селюк.