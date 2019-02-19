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    Агент Селюк – о трансфере Скопинцева: «Краснодар» – идиоты»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар». Представитель игроков считает кубанцев идиотами.

    «Я Скопинцева очень хорошо знаю. Год назад, когда он играл в «Балтике», я говорил «Краснодару» о нeм. Он россиянин, любящий играть в атаку. Но его переход из «Ростова» в «Краснодар» показывает, насколько хреново иметь лимит на легионеров в стране. Если бы лимита не было, то его трансфер не стоил бы в районе 5 миллионов. Мягко говоря, его в Европе за такие деньги никто не купит, исходя из показателя цена — качество. На мой взгляд, его цена до одного миллиона евро.

    Здесь молодцы «Ростов», которые вновь продали игрока, но «Краснодар» — идиоты. Его можно было взять раньше гораздо дешевле. А сейчас это показывает, что некоторые не понимают в футболе ни хера. Увидели, что он играет в «Ростове», так сразу готовы заплатить практически 5 миллионов евро. Просто у «Краснодара» всe хорошо, а у Сергея Галицкого много денег. Он может платить сколько угодно. Но он должен спросить с тех, кто год назад не взял его за 1 миллион из «Балтики», а сейчас заплатили гораздо больше», – сказал Селюк.

    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за футболиста 6 миллионов евро.
    • В 2017 году Скопинцев выступал на правах аренды за «Балтику» в ФНЛ.
    • В сезоне-2018/19 Дмитрий провел в РПЛ за «Ростов» 15 матчей и отдал 2 результативные передачи.

    Источник: Metaratings

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    19.02.2019 22:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 февраля 2019, 19:13

      Да, если Галицкий может платить сколько угодно, то Селюк может п...ть сколько угодно. Каждый делает то, что у него получается лучше всего.

      3
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      ...
      Рейтинг: +177

      ДениМ > erma 20 февраля 2019, 23:42

      Да у него и п...ть-то толком и не получается. похоже на сопли малолетнего дебила, которого шпана в переулке наиграла на карманные деньги. Печально другое, что Бомбардир этот его похабный монолог публикует, опускаясь до уровня этого самого селюка с хутора.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 19:11

      СелЬдюк разгневан :Добыча уплыла из его потных рук.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 21 февраля 2019, 17:31

      А что он сказал не так? Игрока можно было купить за миллион и зарплату ему меньше положить ,чем нынче.Но из за дилетантизма скаутов Краснодара клуб попал на серьёзные бабки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 20 февраля 2019, 15:22

      Предложение Селюку: если он оформит Заболотного в "Реал" или в "Барсу" он будет считаться самым великим Агентом.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 20 февраля 2019, 13:26

      Пернул мозгом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 февраля 2019, 12:49

      Пролетел мимо кассы, теперь на г**но исходит. Учит Галицкого деньги зарабатывать!!! В сравнении с Галицким, к нему подходит вечный одесский вопрос: Если ты такой умный, почему такой бедный?

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:30

      Без его поучений конечно здесь не обойтись.

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 10:47

      жаба душит что ему бонусы не перепали.

      8
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 20 февраля 2019, 10:35

      "...некоторые не понимают в футболе ни хера"
      ...а некоторые понимают в футболе только про этот самый хер))) (лексика из первоисточника, сорри)

      1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 08:19

      я как и селюк прошел мимо кассы в этом трансфере .И что нужно нести чушь? как это чучело? а он случаем не хохол?

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 12:43

      Ну, если фамилия его - Селюк, то не хохол точно.
      Либо эвенк, либо якут. )))

      5
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 20 февраля 2019, 08:17

      Откуда у бомбардира инфа о трансфере в 6 лимонов, даже в трансфермаркете указана цена трансфера - просто посмотреть даже не могут!

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