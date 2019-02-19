Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев перешел в «Краснодар».

Стороны согласовали все условия. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

Контракт с 21-летним футболистом подписан на 4,5 года.

Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на 3 года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

В 2017 году Скопинцев выступал на правах аренды за «Балтику» в ФНЛ.

В сезоне-2018/19 Дмитрий провел в РПЛ за «Ростов» 15 матчей и отдал 2 результативные передачи.