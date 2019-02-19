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    Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев перешел в «Краснодар».

    Стороны согласовали все условия. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

    Контракт с 21-летним футболистом подписан на 4,5 года.

    Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на 3 года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

    В 2017 году Скопинцев выступал на правах аренды за «Балтику» в ФНЛ.

    В сезоне-2018/19 Дмитрий провел в РПЛ за «Ростов» 15 матчей и отдал 2 результативные передачи.

    • После 17 туров «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ.
    • «Краснодар» с 33 очками расположился на 2-м месте.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    19.02.2019 07:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2019, 15:02

      краснодар грамотно усиляется....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 > 84aivengo 19 февраля 2019, 18:31

      А Ростов бездумно ослабляется(((

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 14:27

      Для Краснодара это удача.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 февраля 2019, 13:39

      Круто везде сумма прописана на 4,4 млн и только на бомбе 6

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      arok 19 февраля 2019, 13:19

      Усиливаемся!!!!!Держим путь к золоту. Ростовчанам удачи и побед!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 12:57

      За Диму рады, что не в Зенит, Валере сочувствуем.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 19 февраля 2019, 12:18

      удачи ....
      будем смотреть как впишется

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 февраля 2019, 11:50

      Да не позавидуешь Валере,,,пол состава ушло ,,да пришли Ерёменко и Попов,,,,,весной новая практически команда,,

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 февраля 2019, 10:47

      красавчики быки

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 19 февраля 2019, 10:47

      Галицкий, если Скопинцев не снизит, а, наоборот, повысит свой уровень в Краснодаре, хочет замахнуться на "золото" чемпионата?
      Думаю, что так оно и есть.

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > derrik2000 19 февраля 2019, 11:00

      Да там и так понятно за золотом быки прут удаи им ))) Ростов с вами

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 февраля 2019, 10:31

      Краснодар определенно усилился. Ростову нужно Мирзова возвращать.

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