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    «Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту


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    Голосов: 9
    05.03.2019 17:15
    Шапи тоже могут отправить играть в ФНЛ.

    «Краснодар» давно сделал развитие молодежи главной задачей клуба. Первый результат работы академии – нападающие Иван Игнатьев и Шапи Сулейманов, забившие на двоих 9 голов в РПЛ. Вдвойне круто, что Шапи забил все пять своих голов, выходя на замену: до вчерашнего матча он вообще ни разу не выходил в основе.

    А вот Игнатьев на матч со «Спартаком» не приехал. Официальную позицию озвучил тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Игнатьев был не готов к сегодняшнему матчу. Никакого конфликта нет». По информации журналиста Ивана Карпова, причина в другом – стороны не смогли договориться по новому контракту.

    Что за проблемы с контрактом?

    Вот как описывает ситуацию Карпов в своем телеграм-канале:

    • В пятницу Игнатьеву предложили новый контракт на 5 лет. Зарплата – сильно ниже средней в клубе.
    • Игнатьев отказался подписывать контракт в присутствии главного тренера.
    • В качестве наказания нападающего отправили играть за вторую команду клуба. Там Игнатьев сыграл один тайм в матче с «Лучом».

    Уточняется, что такое же предложение получил Шапи Сулейманов. Он пока не дал ответ, и поэтому играл в матче со «Спартаком», однако в случае отказа также может оказаться во второй команде. В то же время Игнатьев, чей контракт будет действовать еще два с половиной года, комментировать ситуацию отказался.

    От кого информация?

    Источник новостей – журналист Иван Карпов. Раньше он работал в «Чемпионате», но уже полгода занимается своим телеграм-каналом.

    У Карпова есть подтвердившиеся инсайды – например, он одним из первых рассказал о переходе Ракицкого в «Зенит». Но есть и другие: по его информации, Сослан Джанаев договорился с «Енисеем», хотя на самом деле он будет играть за польскую «Медзь».

    Другой источник – популярный телеграм-канал «СБГ-Аналитика». Канал посвящен разбору матчей «Зенита» и редко дает инсайды по другим клубам: скорее всего, их заметка также основана на информации Карпова.

    Почему это важно?

    Игнатьев и Шапи – важные игроки в атаке «Краснодара». Мы уже подробно рассказывали о необычной результативности Сулейманова, вот чем еще они запомнились в этом сезоне:

    • Игнатьев выходил в основе «Краснодара» в семи последних играх до матча со «Спартаком», в том числе в матчах Лиги Европы.
    • Гол Шапи Сулейманова помог клубу пройти «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы. Также он запомнился победным голом в матче с «Локомотивом» на 92 минуте.
    • Оба футболиста в этом сезоне забивают не реже, чем Федор Смолов, который был основным форвардом «Краснодара» в прошлом сезоне. У Смолова 4 гола в 13 матчах, у Игнатьева – 4 в 12, у Шапи – 5 в 10.
    • В феврале один из юмористических пабликов распространил в социальных сетях информацию о том, что Шапи скрывает свой настоящий возраст. Мурад Мусаев отреагировал шуткой: «Всю неделю говорили, что Шапи 23 года, поэтому пора в основе выходить».

    Другие атакующие игроки «Краснодара» – Ари и Виктор Классон. Они тоже забивают часто: у обоих 6 голов в этом сезоне.

    Как к этому стоит относиться?

    Достоверной информации слишком мало. С одной стороны, отправка Игнатьева в «Краснодар-2» – это странно. Как минимум, потому что отыграл он всего один тайм: едва ли Мусаев решил ради 45 минут лишиться возможности выпустить Игнатьева хотя бы на замену.

    С другой стороны, Игнатьев не впервые играет за «Краснодар-2» в этом сезоне. До этого были еще четыре домашних матча за вторую команду: последний из них 18 ноября с «Мордовией». И хотя с того момента он не раз забивал за основу, слишком рано считать его постоянным игроком первой команды.

    Даже если инсайд Карпова подтвердится, вся ситуация вполне может оказаться лишь небольшой частью рабочего процесса. Вот что рассказывал Курбан Бердыев на днях о молодом футболисте «Рубина» Сагитове: «Звездная болезнь у него есть. Из-за нее он провел в дубле второй сбор».

    Уже в этом туре Сагитов вышел на замену и забил единственный гол «Рубина» на 94-ой минуте. Скандал с Игнатьевым вполне может закончиться так же быстро: например, с голом в ворота «Валенсии» в следующем матче Лиги Европы.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 6 марта 2019, 10:18

      Вполне возможным , что в этом деле замешаны и агенты молодых игроков. Этим людям , которые якобы представляют интересы игроков, нет никакого дела до этики и морали. У них задача каждый год продавать игрока и иметь с этого проценты. К чему это может привести мы знаем по многим историям.

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 5 марта 2019, 20:52

      Если судить по инфе на соседних ветках, то Сафонов (вратарь) и Шапи -Сулейманов(нап) подписали контракт, и указывается примерная сумма 400-500 тыщ руб в месяц(вместо 200.000р). Если Игнатьев от такого контракта отказался???? Сильно сомневаюсь , что из него будет толк.

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 5 марта 2019, 20:24

      Правильно пусть игроки побадаются. Краснодар тоже перегнул, нужно проявлять в таких вопросах гибкость, а не "врубать босса" и ставить свои условия. У нас с легкостью отвалят иностранному игроку или тренеру огромную зарплату, а доморощенному игроку будут нервы мотать за пять копеек. Воспитательный процесс конечно же важен, но и к росту молодых футболистов тоже нужно относиться внимательней.

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      Рейтинг: +3136

      m40 5 марта 2019, 18:04

      Незная всех деталей, сложно судить. Допустим, им реально предложили по 700к. На фоне Ари и Классона- мало, с другой стороны, игроки еще не сформировались. Могут поймать звездняк и забить на футбол. А если продолжат прогрессировать, то, скорее всего, вскоре с ними переподпишут контракт на более выгодных условиях. Думаю, Галицкий всё это отлично понимает, но манипулировать таким образом не позволит, тем более, что в игроков немало вложено было

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 марта 2019, 13:31

      Нужно играть, а не миллионы просить! Сомневаюсь, что даже у молодых игроков стартового состава в Краснодаре нищенские зарплаты! Играй, доказывай, расти, набирайся опыта! потом и будут у тебя миллионы с яхтами, самолётами и рекламными контрактами! А то ей богу, забил пару мячей и уже считает, что может какие-то условия ставить!

      2
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 5 марта 2019, 12:19

      Совсем недавно на всех спортивных сайте народ возмущался слишком высокими зарплатами наших футболистов. Теперь все радуются , что игрок показал зубы. Да вот недавно Кокорин показал зубы чиновнику, а Мамаев показал зубы водителю. Все на перебой кричали , что зарплаты у них слишком большие. Странно теперь читать о рабстве.

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      Рейтинг: +838

      sined1951 5 марта 2019, 11:13

      Если предлагают зарплату ниже средней но с таким большим сроком(почти полкарьеры в футболе), то это рабство. Если подпишет, то будет бесправным и получать по минимуму как бы он не играл. Реальный срок контракта 1-2 года.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 > sined1951 5 марта 2019, 12:06

      А если оставить на старом контракте? И ещё два с половиной сезона не повышать зарплату? И кто мешает хозяину клуба, через год ,увидев рост мастерства и результат предложить новые условия?

      2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 5 марта 2019, 08:50

      парень молодец. хоть кто-то зубы показал. Этот ц.рь многое странное стал делать. интересно в МОСКВЕ может такое прокатить-человек передумал идти на футбол продал у кассы или на авито билет по номиналу а его Фк Краснодар официально в черный список с вечным запретом на стадион?

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > Серёга Краснодарский 5 марта 2019, 12:03

      Прежде чем показывать зубы нужно научиться играть . Нужно показать результат. Зубы показывать все мастера, а вот играть стабильно, постоянно забивать , к сожалению раз - два и обчелся

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > gosproektikabinet 5 марта 2019, 13:06

      Не знаю как Серёга, я точно Краснодарский.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > gosproektikabinet 5 марта 2019, 18:13

      да точно если для вас это важно.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 марта 2019, 07:45

      Опять за бабло рубятся, что одни что другие..... Пора Красаву звать разбираться ))

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 4 марта 2019, 20:59

      Что то в памяти всплыли достижения этих игроков в международных встречах U19, то выносят команду 4:0, то следом бесславно проигрывают турниры. Как бы это не звенья одной цепочки. Похоже рановато мальчишки стали требовать большой рубль.

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