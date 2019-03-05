«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту

Шапи тоже могут отправить играть в ФНЛ.

«Краснодар» давно сделал развитие молодежи главной задачей клуба. Первый результат работы академии – нападающие Иван Игнатьев и Шапи Сулейманов, забившие на двоих 9 голов в РПЛ. Вдвойне круто, что Шапи забил все пять своих голов, выходя на замену: до вчерашнего матча он вообще ни разу не выходил в основе.

А вот Игнатьев на матч со «Спартаком» не приехал. Официальную позицию озвучил тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Игнатьев был не готов к сегодняшнему матчу. Никакого конфликта нет». По информации журналиста Ивана Карпова, причина в другом – стороны не смогли договориться по новому контракту.

Что за проблемы с контрактом?

Вот как описывает ситуацию Карпов в своем телеграм-канале:

В пятницу Игнатьеву предложили новый контракт на 5 лет. Зарплата – сильно ниже средней в клубе.

Игнатьев отказался подписывать контракт в присутствии главного тренера.

В качестве наказания нападающего отправили играть за вторую команду клуба. Там Игнатьев сыграл один тайм в матче с «Лучом».

Уточняется, что такое же предложение получил Шапи Сулейманов. Он пока не дал ответ, и поэтому играл в матче со «Спартаком», однако в случае отказа также может оказаться во второй команде. В то же время Игнатьев, чей контракт будет действовать еще два с половиной года, комментировать ситуацию отказался.

От кого информация?

Источник новостей – журналист Иван Карпов. Раньше он работал в «Чемпионате», но уже полгода занимается своим телеграм-каналом.

У Карпова есть подтвердившиеся инсайды – например, он одним из первых рассказал о переходе Ракицкого в «Зенит». Но есть и другие: по его информации, Сослан Джанаев договорился с «Енисеем», хотя на самом деле он будет играть за польскую «Медзь».

Другой источник – популярный телеграм-канал «СБГ-Аналитика». Канал посвящен разбору матчей «Зенита» и редко дает инсайды по другим клубам: скорее всего, их заметка также основана на информации Карпова.

Почему это важно?

Игнатьев и Шапи – важные игроки в атаке «Краснодара». Мы уже подробно рассказывали о необычной результативности Сулейманова, вот чем еще они запомнились в этом сезоне:

Игнатьев выходил в основе «Краснодара» в семи последних играх до матча со «Спартаком», в том числе в матчах Лиги Европы.

Гол Шапи Сулейманова помог клубу пройти «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы. Также он запомнился победным голом в матче с «Локомотивом» на 92 минуте.

Оба футболиста в этом сезоне забивают не реже, чем Федор Смолов, который был основным форвардом «Краснодара» в прошлом сезоне. У Смолова 4 гола в 13 матчах, у Игнатьева – 4 в 12, у Шапи – 5 в 10.

В феврале один из юмористических пабликов распространил в социальных сетях информацию о том, что Шапи скрывает свой настоящий возраст. Мурад Мусаев отреагировал шуткой: «Всю неделю говорили, что Шапи 23 года, поэтому пора в основе выходить».

Другие атакующие игроки «Краснодара» – Ари и Виктор Классон. Они тоже забивают часто: у обоих 6 голов в этом сезоне.

Как к этому стоит относиться?

Достоверной информации слишком мало. С одной стороны, отправка Игнатьева в «Краснодар-2» – это странно. Как минимум, потому что отыграл он всего один тайм: едва ли Мусаев решил ради 45 минут лишиться возможности выпустить Игнатьева хотя бы на замену.

С другой стороны, Игнатьев не впервые играет за «Краснодар-2» в этом сезоне. До этого были еще четыре домашних матча за вторую команду: последний из них 18 ноября с «Мордовией». И хотя с того момента он не раз забивал за основу, слишком рано считать его постоянным игроком первой команды.

Даже если инсайд Карпова подтвердится, вся ситуация вполне может оказаться лишь небольшой частью рабочего процесса. Вот что рассказывал Курбан Бердыев на днях о молодом футболисте «Рубина» Сагитове: «Звездная болезнь у него есть. Из-за нее он провел в дубле второй сбор».

Уже в этом туре Сагитов вышел на замену и забил единственный гол «Рубина» на 94-ой минуте. Скандал с Игнатьевым вполне может закончиться так же быстро: например, с голом в ворота «Валенсии» в следующем матче Лиги Европы.

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