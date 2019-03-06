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    Мусаев – о ситуации с Игнатьевым: «Для него футбол не на первом месте»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с форвардом Иваном Игнатьевым.

    • Игрок не полетел с командой на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией».
    • По неофициальной информации, Игнатьев отказался продлевать контракт с клубом и поэтому его отправили в дубль.

    — Игнатьев и Сулейманов — основная голевая мощь «Краснодара». Игнатьев не прилетел в Валенсию. Прилетел ли Сулейманов?

    — Я не согласен, что они основная голевая мощь. Основная голевая мощь — вся команда. То, что пишут в прессе, не соответствует действительности. Контракт Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два. И получает он не ту сумму, которую указывают, а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте.

    Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. В ответ на это мы ждем от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации.

    — Что скажете о сопернике?

    — «Валенсия» — команда высочайшего уровня. С похожими командами мы в последнее время не встречались. Помимо того, что им присущ испанский стиль, каждый их игрок хорошо владеет мячом. Команда дисциплинирована. Опасна как в быстрых, так и в позиционных атаках. Мы рассчитываем на максимальный результат.

    • Матч с «Валенсией» пройдет завтра, 7 марта.
    • Ответная встреча состоится 14 марта.

    «Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2019 21:41
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 марта 2019, 14:18

      Молодец Галицкий. Краснодар всё больше радует.
      Наконец-то хоть кто-то занялся воспитанием молодёжи.
      И не денег ему жалко, просто не хочет растить ещё одних кокориных и мамаевых.
      На первом месте футбол остальное придёт в своё время и в достаточном количестве.
      И тогда игроки, достигнув успеха, будут стараться его развивать, а не праздновать всё оставшееся время. Им на славу, нам на радость.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:41

      Если Игнатьеву не нравится играть в Краснодаре ,он может это сделать более уважительным к команде способом.

      5
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      Рейтинг: +846

      sined1951 7 марта 2019, 12:55

      Идея Галицкого играть своими воспитанниками нереальна. Когда молодежь заиграет, ее сразу будут перекупать богатые клубы. Реально- это растить игроков на продажу, как Порту. Игнатеьв тому пример.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 7 марта 2019, 10:32

      Не, Мусаеву, конечно, благодарность за то, что Краснодар после ухода Шалимова просто таки преобразился в наилучшую сторону, но интервью по каким-то "скользким" вопросам, в т. ч. о роли отдельных игроков в ИГРЕ команды, их желании-нежелании перезаключать контракт, об игровых качествах сторонних игроков (Азмуна, в частности) и т. п., лучше бы не давал, а усиленно жуя, отказался от интервью.
      А то читаешь и смеёшься.
      По моему мнению, этим вью Мусаев несколько подпортил свой образ ДУМАЮЩЕГО тренера. И не только в вопросах постановки ИГРЫ и всего тренировочного процесса.

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > derrik2000 7 марта 2019, 12:08

      Свое мнение можешь сказать в платочек завернуть и бросить в урну или передай Кононову если есть возможность!

      1
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      ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr > Krasnodar 123 7 марта 2019, 14:08

      Ужасно беспардонный ответ на вполне корректно высказанное мнение.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Spinorr 7 марта 2019, 16:08

      А не надо совать нос куда собака свой хвост не сует!

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    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 7 марта 2019, 08:33

      А если человек хочет отработать свой контракт добросовестно и уйти? Почему он должен продлевать его именно с Краснодаром? Когда по закону положено продлевать или не продлевать контракты? Уж не как за 3,5 года до окончания контракта. То, что делает руководство клуба называется ШАНТАЖ. Уголовно наказуемое деяние, кстати.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > gosproektikabinet 8 марта 2019, 07:15

      Об этом нет информации.

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 марта 2019, 06:59

      Пора в молодых пацанах воспитывать чувство меры. Ну не играете вы на те деньги, которые хотите получать!!!

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Нас Много 7 марта 2019, 07:32

      Так они может и не хотели, но клубы сами им мешки с баблом пихают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 марта 2019, 05:26

      Раз свой, можно платить копейки?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > paracetamol 7 марта 2019, 14:07

      200 - 700 тыс.руб./мес в нашей стране копейки?!?
      Ты вообще где живёшь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      Suicide > maygli 7 марта 2019, 18:51

      по меркам Кокорина - копейки))) извините не удержался(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 марта 2019, 02:42

      Политика клуба адекватная, купи Краснодар к примеру Азмуна- где бы был, играл- Игнатьев? узнали бы кто такой Шапи Сул. -навряд ли. Краснодар в ущерб своим амбициям старается своих воспитанников привлечь к основе, а те звезду ловят и начинают своё качать, или не профессионально относится к делу. Мусаеву я больше верю чем сми.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Рубинище 7 марта 2019, 07:36

      Согласен. Молодежь друг с другом общаются. Понятно, что, условно, тот же Игнатьев, зная сколько его одногодки получают в зените хочет получать столько же.
      Сейчас зенит предложит игнатьеву контракт и тот начнет матчи сливать и в пресса ахинею нести, чтобы его скорей продали.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 марта 2019, 23:14

      Жамалетдинов в ЦСКА тоже язычком трепал, хотя он и не сам дуралей, а агент его заставлял и вталкивал, хотя как бы у самого мозгов нет и отправили его в аренду в Лех и давай доказывай звезда, а тот спекся и этот же по такому сценарию идет, звезду поймал и давай баблишко, хотя на практике мешок мешком и таких звездочек в каждом дубле по 10ку и того же Кокорина считают перспективным нападающем в 27 лет бл9, когда уже давно в 27 лет становятся лидерами и думают об трофеях и топ командах, а у них только бабки на уме и в жопе мыло

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 22:28

      как бы кто не говорил, а дальше нашим командам не пройти к сожалению сейчас таков уровень российского клубного футбола здесь и лимит и нет в нашем футболе новых талантов зато бабла команды тратят не по результатам очень много

      3
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Garrincha58 6 марта 2019, 23:59

      ну у Зенита шанс есть ( Вильяреал не феерверк) , а вот Краснодар нигрался в ЛЕ это точно. это Их уровень и выше головы уже не прыгнут

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Garrincha58 7 марта 2019, 06:13

      зенит вполне пройдет азмун сейчас в форме а Краснодар думаю в Испании проиграет в 2 мяча увы

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      Рейтинг: +3609

      александр п > anri1703 7 марта 2019, 08:12

      И те и те могут вылететь, а могут пройти.Мяч круглый.

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