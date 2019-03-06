Мусаев – о ситуации с Игнатьевым: «Для него футбол не на первом месте»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с форвардом Иваном Игнатьевым.

Игрок не полетел с командой на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией».

По неофициальной информации, Игнатьев отказался продлевать контракт с клубом и поэтому его отправили в дубль.

— Игнатьев и Сулейманов — основная голевая мощь «Краснодара». Игнатьев не прилетел в Валенсию. Прилетел ли Сулейманов?

— Я не согласен, что они основная голевая мощь. Основная голевая мощь — вся команда. То, что пишут в прессе, не соответствует действительности. Контракт Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два. И получает он не ту сумму, которую указывают, а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте.

Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. В ответ на это мы ждем от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации.

— Что скажете о сопернике?

— «Валенсия» — команда высочайшего уровня. С похожими командами мы в последнее время не встречались. Помимо того, что им присущ испанский стиль, каждый их игрок хорошо владеет мячом. Команда дисциплинирована. Опасна как в быстрых, так и в позиционных атаках. Мы рассчитываем на максимальный результат.

Матч с «Валенсией» пройдет завтра, 7 марта.

Ответная встреча состоится 14 марта.

«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту