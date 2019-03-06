«Спорт-Экспресс»: Игнатьев отказался от нового контракта с «Краснодаром» на улучшенных условиях

Попытка «Краснодара» продлить контракт с нападающим Иваном Игнатьевым провалилась.

По информации «Спорт-Экспресса», пятилетнее соглашение предусматривало, что «быки» увеличат зарплату 20-летнего футболиста в 2–3 раза, но сам Игнатьев отказался от предложения. При этом не исключается, что воспитанник и руководство придут к компромиссу.

В настоящее время зарплата Игнатьева – около 200 тысяч рублей в месяц. Форвард выступает и за основной состав «Краснодара» в РПЛ, и за «Краснодар-2» в ФНЛ.