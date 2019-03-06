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    «Спорт-Экспресс»: Игнатьев отказался от нового контракта с «Краснодаром» на улучшенных условиях

    Попытка «Краснодара» продлить контракт с нападающим Иваном Игнатьевым провалилась.

    По информации «Спорт-Экспресса», пятилетнее соглашение предусматривало, что «быки» увеличат зарплату 20-летнего футболиста в 2–3 раза, но сам Игнатьев отказался от предложения. При этом не исключается, что воспитанник и руководство придут к компромиссу.

    В настоящее время зарплата Игнатьева – около 200 тысяч рублей в месяц. Форвард выступает и за основной состав «Краснодара» в РПЛ, и за «Краснодар-2» в ФНЛ.

    • Действующее соглашение футболиста рассчитано еще на 2,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2019 09:12
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +3491

      serhio80 7 марта 2019, 13:29

      даже если увеличить текущую втрое то получится $100к в год) удивительно что отказался, правда?)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 20:07

      Игрок хороший. Но думаю все должно уладиться.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 марта 2019, 13:05

      Другие клубы, по одной из версий, положили ему больше и у него поехала крыша.
      Футболисты не играют на те БЕШЕНЫЕ деньги, что им платят в Спартаке и в Зените.
      Вот и Игнатьев решил идти по их стопам.
      Главное выбить миллионы, а играет и бегает пусть лошадь.
      200 тысяч рублей в месяц большие деньги, но некоторым и этого мало.
      Руководители некоторых клубов избаловали игроков большими деньгами, а потом удивляются почему они не играют, а ходят пешком на поле.
      Зря Игнатьев в дурь попёр.
      Не учится на ошибках других.
      Ташаев погнался за спартаковскими деньгами и ЗАКИС в Спартаке.
      По деньгам выиграл, а по уровню мастерства и игровому времени - ПРОИГРАЛ!!!
      За БЕШЕНЫЕ деньги ПОЛИРУЕТ запасную скамейку Спартака.
      Примеров множество.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > amazonaws 6 марта 2019, 17:49

      Зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями. (Это тебе).
      Да, для большинства жителей России 200т.р. в месяц- это БЕШЕНЫЕ деньги, но не Игнатьев придумал такие ставки в футболе. Он просто хочет получать з/п, сопоставимую с з/п других людей, выполняющих такую же работу. И здесь дело может быть не только в деньгах, но и в статусе.
      Кстати, я считаю, что платить такие деньги спортсменам, просто СУМАСШЕСТВИЕ!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > sochi-2013 6 марта 2019, 18:20

      Ему предложили до 600 в месяц,,,,,,а больше он пока и не стоит,,,,,так при чём зависть,,,,,не должен получать работник больше чем он приносит,,,,закон экономики,,,,,а у нас нонсенс заработки больше прибыли клуба,,,

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > slavutiq70 6 марта 2019, 19:02

      Каждый товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить, но... покупатель хочет приобрести его (товар) за копейку, а хозяин продать за рубль. Если запросить нереальную цену, то покупатель просто уйдет, а если чуть выше разумной- начинается торг. Увидим результат- узнаем, что и как.
      Да, а с прибылью или хотя бы на самоокупаемости, в МИРЕ функционирует не так уж много клубов.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > sochi-2013 6 марта 2019, 19:13

      Вот как раз во всём мире клубы живут за счёт прибыли,,,У последней команды Англии прибыль 99 миллионов фунтов,,,,,,если интересно погугли про все чемпионаты,,,,и везде команды в основном в прибыли а если где не окупаются,,,,то там и получек нет как у нас ,,,,

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > slavutiq70 6 марта 2019, 21:50

      Англия- это не весь мир. Испания с Германией тоже.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > slavutiq70 6 марта 2019, 22:03

      С последним согласен. Ради показухи мы готовы от необходимого отказаться. Я давно пишу и говорю, что у нас в стране футболисты, чтобы заработать большие деньги, должны стремиться в вышеперечисленные чемпионаты. Пример балканских стран. Поэтому в Сербии пенсия в 1.5 раза выше чем у нас.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 12:43

      В настоящее время зарплата форварда не дотягивает до 2.5 лямов деревянными в год. Стоит на такой "зарплате" еще 7,5 лет ноги ломать, а потом поломанному остаток жизни по врачам ходить?

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      Рейтинг: +728

      GammiD > prezent2017 6 марта 2019, 15:59

      Согласен! форварды товар штучный, пока ему еще рано лепешку в год платить, но можно как то прогрессивно контракт выстроить....

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 марта 2019, 11:25

      Не всё благополучно в королевстве галицком...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Агасфер 6 марта 2019, 12:43

      Жмоты!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 марта 2019, 11:19

      лучше в европу пусть едет..... а краснодар жаль.... рушится мечта по тихонечку о 11 воспитанниках...

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 11:12

      Обобрать Галицкий хочет парня. Раз выучили, так и платить можно копейки. 5 лет +2.5 - это же кабала на всю футбольную жизнь!

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > prezent2017 6 марта 2019, 17:52

      Галицкий только вырастил парня, а в кабалу его хочет взять Арутюнян. ))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2019, 11:05

      Зенит или спартак И.Игнатьева выкупят и дадут хорошую зарплату.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 6 марта 2019, 11:10

      Зенит не выкупит, он ему и на кер не нужен. Свои качества форварду надо подкреплять стабильностью, а где это подтверждение?

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 6 марта 2019, 11:02

      Игнатьев отказался заголовке "Игнатьев отказался", в статье - "Игнатьев пока не дал свой ответ"... Бомбардир как всегда...

      11
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 6 марта 2019, 10:14

      Очень много статей в разных источниках, что Спартак собирается расставаться летом с одним из легионеров форвардов. Уж не связана ли история с Игнатьевым с этими грядущими событиями? Спартаку то нужен будет новый форвард. И желательно с паспортом и молодой..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > oyabun 6 марта 2019, 10:20

      Не связан, у него действующий контракт до лета 2021г.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 6 марта 2019, 10:56

      Ну и что, заплатит спартак неустойку и выкупит, первый
      раз что-ли.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 6 марта 2019, 11:20

      Ваня, конечно, неплохой нападающий. Да и молодой. Перспективный не на словах, а на деле. Только, вот, Адриану даже сейчас посильнее Вани будет.
      Или Спартак нацелился и правда на выдачу зарплаты в рублях с начала нового сезона, как писали некоторые СМИ?
      Если - да, то в этом случае Адриану, думаю, уйдёт. (((

      P.S. Ёлы-палы! Адриану уже по футбольным российским меркам - пенсионер, а как действует на поле!
      Просто страшно становится, ЧТО он вытворял, выступая за Шахтёр!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 6 марта 2019, 13:36

      Согласен. Адриано Мастер, каких у нас в Чемпионате мало. Но вот подвержен, как большинство бразильцев, перепадам настроения. Хорошее - выдает отличный матч, а когда плохое - то как последний с Краснодаром.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 6 марта 2019, 13:43

      Будем великодушны к Адриано: вся команда сыграла чу-у-у-уточку хуже, хотя это было видно веем, чем Краснодар.

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      Рубик Докоян > vladimir-7 6 марта 2019, 15:54

      Я ему ответил на его вопрос и предположение.Тебе так отвечу , если не продаётся до истечения контракта, то и разговора нет, тем более про неустойку. Тебе напомнить как Гинер не продал Хонду Милану по унизительной цене ?...

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > gosproektikabinet 6 марта 2019, 20:13

      Это было всего лишь мое частное предположение. Не свершившийся факт. Разницу андестенд?

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