«Краснодар» не взял Игнатьева на матч с «Валенсией». Ранее форвард отказался продлевать контракт

С одной стороны терять таких перспективных игроков жаль ,но это прежде всего говорит о нежелании игрока находится в команде.
По информации Sport24, «Краснодар» отправился на первый матч 1/8 финала Лиги Европы без нападающего Ивана Игнатьева.
В минувшие выходные 20-летний футболист также пропустил игру 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). После матча против москвичей появилась информация, что краснодарцы отправили форварда в молодежную команду из-за нежелания продлевать контракт на предложенных условиях.
- В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- Встреча «Валенсия» – «Краснодар» состоится в четверг, 7 марта.