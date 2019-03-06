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    «Краснодар» не взял Игнатьева на матч с «Валенсией». Ранее форвард отказался продлевать контракт

    По информации Sport24, «Краснодар» отправился на первый матч 1/8 финала Лиги Европы без нападающего Ивана Игнатьева.

    В минувшие выходные 20-летний футболист также пропустил игру 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). После матча против москвичей появилась информация, что краснодарцы отправили форварда в молодежную команду из-за нежелания продлевать контракт на предложенных условиях.

    • В этом сезоне Игнатьев провел за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
    • Встреча «Валенсия» – «Краснодар» состоится в четверг, 7 марта.

    Источник: Sport24

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    06.03.2019 13:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 22:31

      С одной стороны терять таких перспективных игроков жаль ,но это прежде всего говорит о нежелании игрока находится в команде.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 6 марта 2019, 19:47

      Да вообще обарзела молодежь... где бы он был если бы не попал в краснодарском академию.... гонял бы оленей в своём ачинске

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 16:33

      Во всех клубах одна и та же метода укрощение строптивых, кто не хочет продлевать контракт.

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 15:34

      слышал ему Реал предложил контракт на 5 лет с зарплатой 10 песет в день

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Garrincha58 6 марта 2019, 22:33

      За 10? Помощником дворника что ли? )))

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 марта 2019, 15:29

      Ну и молодёжь пошла,,,,да же не могу себе представить что Фёдор Черенков или Андрей Тихонов что то требовали для себя у клуба,,,,а эти звёзды сыграют несколько игр за основу и начинают звезду из себя строить,,,,понимаю другие времена,,,но всё должно быть в разумных пределах,,,а как сейчас они себя ведут это уже перебор,,,,,,

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 6 марта 2019, 18:55

      Так Черенков и умер в нищете.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > александр п 6 марта 2019, 23:01

      Фёдор остался в памяти,,,,,,,и какой нищете ты пишешь?????По твоему с какой суммы в месяц нищий????

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 марта 2019, 14:43

      Круто забил целых 4 мяча, а уже звезду из себя корчит, сломают эту горе звезду за 2 сезона и будет, как Прудников за счастье команд уровнем ПФЛ или ФНЛ играть, помню как его все хвалили новая звезда новый уровень, а так и ни чем не запомнился, только одним наверно, что играл за хлам и то по полгода

      9
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Skull_Boy 6 марта 2019, 14:46

      еще ничего не показал, кроме как перспективный по нашим меркам игрок, опять же из за лимита

      15
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 марта 2019, 14:39

      Что то рано зазвездился паренёк !!!!

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero > Nerlinger 6 марта 2019, 14:48

      Сулейманов будет в старте выходить, но у него на замену хорошо получалось.

      14
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 6 марта 2019, 14:08

      Вот что еще надо?!? Бабла немеренно прямо здесь и сейчас? У Краснодара такие условия для саморазвития! Так нет, мало, еще надо! Жадность фраера погубит. В итоге в болоте окажется как пить дать.

      8
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      Рейтинг: +67330

      portero > Drezden85 6 марта 2019, 14:47

      скорее всего погубит, много таких было , срубят несколько лямов и гулять, зачем футбол, тренировки

      13
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      Рейтинг: +748

      99-й 6 марта 2019, 14:08

      Два с половиной года еще контракт... Куда спешить? Накой усугублять?

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > 99-й 6 марта 2019, 14:44

      хотят деньжат поэкономить, вдруг заиграет

      13
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 14:03

      Вот вам и самый тихий клуб в РПЛ.Идет по стопам Спартака)))

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