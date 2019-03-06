«Краснодар» не взял Игнатьева на матч с «Валенсией». Ранее форвард отказался продлевать контракт

По информации Sport24, «Краснодар» отправился на первый матч 1/8 финала Лиги Европы без нападающего Ивана Игнатьева.

В минувшие выходные 20-летний футболист также пропустил игру 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). После матча против москвичей появилась информация, что краснодарцы отправили форварда в молодежную команду из-за нежелания продлевать контракт на предложенных условиях.