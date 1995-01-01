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    Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ


    4.1
    Голосов: 8
    Сегодня, 14:15
    Павла могут дисквалифицировать на 10 матчей.

    Все уже в курсе расистского скандала с участием Павла Погребняка. Вот основные моменты, произошедшие за последние пару дней:

    • Погребняк прокомментировал появление натурализованных футболистов в сборной. В том числе, была такая цитата: «Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».
    • В дело сразу вмешался РФС: «Несомненно, Комитет по этике должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста».
    • Погребняк уточнил, что не хотел никого обидеть и уважает всех футболистов. «В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все».

    Но ситуация, кажется, только начинает разгораться. За последний день сразу несколько крупных зарубежных изданий выпустили статьи, посвященные высказыванию Погребняка. Этот скандал – один из первых, которые могут выйти на международный уровень.

    Кто пишет об этом?

    Одними из первых заметки выпустили британские Mirror и BBC. Mirror акцентировали внимание на том, что Погребняк выступал в АПЛ и упомянул в монологе другого бывшего форварда из английской лиги, Романа Павлюченко.

    Затем – реакция УЕФА. По большому счету, здесь пока что ничего серьезного.

    «Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации.

    Что касается данного конкретного случая, мы просим обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов».

    А вот реакция из твиттера:

    «Павел Погребняк, ты опозорился!»

    «Тут худшая вещь – это даже не его заявление, а то, что Я ЕЩЕ ПОМНЮ о существовании такого футболиста, как Погребняк. Иногда плохо быть большим фанатом футбола».

    А что у нас в России?

    Самое свежее – заявление самого Ари, которое он сделал для бразильского телевидения. В интервью Ари отметил, что чувствует себя в России как дома и хотел бы продолжать жить здесь и дальше.

    «Я не стал бы ничего говорить по этому поводу, потому что он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди еще есть. Моя цель – продолжать защищать цвета сборной России».

    А вот в «Урале», за который выступает Погребняк, футболиста поддержали. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что разделяет точку зрения своего игрока:

    «Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал-то? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию».

    Как накажут Погребняка?

    На этот вопрос отвечает выдержка из дисциплинарного регламента РФС:

    «Оскорбление Игроком или Официальным лицом Клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – наказывается дисквалификацией на 10 (десять) матчей и штрафом в соответствии с пунктом 44 Приложения № 1 к настоящему Регламенту».

    По сути, если высказывание Погребняка действительно признают расистским, в этом чемпионате он уже не сыграет. Впрочем, для этого необходимо, чтобы кто-то отправил этот вопрос на рассмотрение в комитет по этике. Его глава Семен Андреев заявил, что пока что ничего подобного в РФС не поступало.

    «Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Урал»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
    Комментарии88
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5975

      Serjoga 27 минут назад

      Ликвидировать комитет по этике! Эти зажравшиеся ..... ничего не решают! А высасывают.... из пальца!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Alex76 31 минуту назад

      Ни Ари, ни Гильерми, ни Фернандес для меня никогда не будут полноценными игроками сборной России. Как бы их не красили, белым, черным, желтым... Я их воспринимаю как нанятых легионеров за неимением своих воспитанников, но это уже другая история.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5975

      Serjoga > Alex76 3 минуты назад

      Чем тебе не нравится Гилерме (пиши правильно) и Ари? Они отработали ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК в России, выучили русский язык, они ГРАЖДАНЕ России! И имеют право на все, так же, как и ты! Не нравится? Иди в ближайший ресторан и бей морду айзерам с российским паспортом(которые его купили) (если в ответку не получишь по полной программе)!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      Каменный стояк 1 час назад

      А Паша тем временем улыбается, потягивая кальян и считает количество нулей на своём балансе в Сбербанк онлайн....

      -1
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      Рейтинг: +879

      Александр52 2 часа назад

      Паша озвучил лишь то, о чём те же французы лишь только мечтают сказать. Когда есть коммерческий футбол, пусть команды типа "ПСЖ" хоть на 100 % состоят из чертей или роботов. Шейхи чудят, да и пусть. А вот на поле вышла Бастилия, национальная, а ля патри, там должны быть Рабьо и Бодлеры с Робеспьерами, как положено. Так и у нас должно быть, ну ради бога вдруг проиграем, ну ничего страшного, но бы будем болеть за этих Петрух и Пашек с Ваньками, но мы будем знать, мы будем болеть за своих. И искать в этом( в словах Погребняка) национализм и унижение других народов глупо и на это нет ни каких оснований. У себя развивай своё, это закон природы.

      4
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      Рейтинг: +59

      АлексOZ 2 часа назад

      развели в спорте эммигрантскую куйню, негры (это не оскорбление, это негроидная раса) везде выступают, за 5 минут натурализовали (оприходовали) и вперёд, по мне так не правильно, надо по факту рождения, как большинство сафриканцев во Франции или в пиндостане ..... А по факту Погребняк прав, слишком смуглый Ари для сборной России, из не "рождённых в СССР", а по делу уже и староват, лучше молодому (любому молодому) дать возможность набраться опыта ....

      3
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      Рейтинг: +1796

      Кинстифа 2 часа назад

      Снова из мухи слона раздувают.....

      1
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga > Кинстифа 25 минут назад

      Нет из слона делают муху! Точнее пытаются!

      0
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      Рейтинг: +13383

      VVM1964 2 часа назад

      А что кто то предполагал другую реакцию ? Конечно Гейропа уцепится за подобное дуреломство и это можно было предвидеть (((

      0
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      Рейтинг: +192

      х** вам всем 2 часа назад

      А нах** своих то воспитывать когда можно купить .Ни чего личного просто бизнес

      1
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      Рейтинг: +529

      Sviro 3 часа назад

      Не понятно о чём спор! Ари гражданин России? Гражданин, значит имеет право играть в сборной, если заслужил! А гребняк пусть своё мастерство оттачивает, чтобы его, а не Ари взяли в сборную.

      1
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga > Sviro 19 минут назад

      Он не жаловался, что его не берут в сборную! Ты "божий дар" с "яишницей" не путай! И последнее он ПРАВ в том, что человек, получивший российское гражданство должен ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК! Ари чуток знает. Гилерме, почти свободно общается, но Фернандес....??????????????? Он не россиянин, и русский язык изучать не собирается! Вот об этом речь! Ну и темнокожий....? Господа, вы в России видели чернокожего гражданина ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ? Вот Погребняк и высказался об АНОМАЛИИ!

      0
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      Рейтинг: +452

      Иванов Иван Иванович 3 часа назад

      Зае Бали уже с этим рассизмом.

      4
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