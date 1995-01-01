Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

Павла могут дисквалифицировать на 10 матчей.

Все уже в курсе расистского скандала с участием Павла Погребняка. Вот основные моменты, произошедшие за последние пару дней:

Погребняк прокомментировал появление натурализованных футболистов в сборной. В том числе, была такая цитата: «Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

В дело сразу вмешался РФС: «Несомненно, Комитет по этике должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста».

Погребняк уточнил, что не хотел никого обидеть и уважает всех футболистов. «В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все».

Но ситуация, кажется, только начинает разгораться. За последний день сразу несколько крупных зарубежных изданий выпустили статьи, посвященные высказыванию Погребняка. Этот скандал – один из первых, которые могут выйти на международный уровень.

Кто пишет об этом?

Одними из первых заметки выпустили британские Mirror и BBC. Mirror акцентировали внимание на том, что Погребняк выступал в АПЛ и упомянул в монологе другого бывшего форварда из английской лиги, Романа Павлюченко.

Затем – реакция УЕФА. По большому счету, здесь пока что ничего серьезного.

«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации.

Что касается данного конкретного случая, мы просим обратиться в Российский футбольный союз, который является компетентным органом для решения внутренних вопросов».

А вот реакция из твиттера:

«Павел Погребняк, ты опозорился!»

O pior n é nem a declaração bosta e sim que EU LEMBRO DO POGREBNYAK às vezes é dolorido ser tão fã de futebol https://t.co/8GzVQ03WRQ — thales (@ThaalesSL) 19 марта 2019 г.

«Тут худшая вещь – это даже не его заявление, а то, что Я ЕЩЕ ПОМНЮ о существовании такого футболиста, как Погребняк. Иногда плохо быть большим фанатом футбола».

А что у нас в России?

Самое свежее – заявление самого Ари, которое он сделал для бразильского телевидения. В интервью Ари отметил, что чувствует себя в России как дома и хотел бы продолжать жить здесь и дальше.

«Я не стал бы ничего говорить по этому поводу, потому что он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди еще есть. Моя цель – продолжать защищать цвета сборной России».

А вот в «Урале», за который выступает Погребняк, футболиста поддержали. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что разделяет точку зрения своего игрока:

«Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал-то? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию».

Как накажут Погребняка?

На этот вопрос отвечает выдержка из дисциплинарного регламента РФС:

«Оскорбление Игроком или Официальным лицом Клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – наказывается дисквалификацией на 10 (десять) матчей и штрафом в соответствии с пунктом 44 Приложения № 1 к настоящему Регламенту».

По сути, если высказывание Погребняка действительно признают расистским, в этом чемпионате он уже не сыграет. Впрочем, для этого необходимо, чтобы кто-то отправил этот вопрос на рассмотрение в комитет по этике. Его глава Семен Андреев заявил, что пока что ничего подобного в РФС не поступало.

«Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать».