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    Погребняк – об Ари: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказал негативное отношении к выступлению за сборную России натурализованных иностранных футболистов, в частности, форварда «Краснодара» Ари.

    «Как отношусь к тому, что сейчас в сборной России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев? Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил?

    С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот – топовый игрок, но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – сказал Погребняк.

    • Ари получил российское гражданство весной 2018 года.
    • За сборную России уроженец Бразилии провел два матча (товарищеский против Германии и Лиги наций со Швецией).

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии99
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 4 часа назад

      Ну,Смольников то на голову слабее Марио.Погребняк что-то под старость лет бред несет.

      0
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      Рейтинг: +23

      andreyterex 6 часов назад

      ничего плохого он не сказал.

      1
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > andreyterex 4 часа назад

      Точно???

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      Рейтинг: +2240

      serppion 6 часов назад

      Есть такой футболист Алекса́ндр Ива́нович Ленёв (25 сентября 1944, Сталиногорск) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1968). В составе сборной СССР провёл 10 матчей. Участник чемпионата Европы 1968.
      Меня от земляка до сих пор гордость распирает. Сборная с ним вообще самая-самая лучшая была. За других тоже болеется, но как-то не очень, не так. Марио Фернандес умница, спаситель России. А есть чувство, что всё-таки он наемный рабочий, хорошо знающий своё дело. И... не наш. Я - тоже расист?

      4
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      Рейтинг: +2529

      александр п > serppion 4 часа назад

      Это тот Ленёв ,что с центра поля Пшеничникову забил?

      1
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      Рейтинг: +60

      solodealer 7 часов назад

      Разговор "шире")))
      Смешно, когда в "нашем" самолёте столько импортных деталей (в т.ч. американских), что РАЗРЕШЕНИЕ НА ЕГО ПРОДАЖУ там или сям ВЫДАЮТ америкосы))))
      И, как результат, естественно, - НЕ ВЫДАЮТ))))
      Да..Я про "Сухой суперджет")))
      Так что..разговор не о футболе....
      Ари - помощь реальная нашей сборной. но Ари, одновременно, И ПОЗОР РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ДАЖЕ В ФУТБОЛЕ ПЕРЕЩЛИ НА ИМПОРТНЫЕ УКОМПЛЕКТУЮЩИЕ)))

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      Рейтинг: +5382

      андрей андреев > solodealer 5 часов назад

      Аэробус делают в 4 странах(Франция, Германия, Великобритания, Испания) и никого это не напрягает.Даже богатые страны не могут в одиночку потянуть такое затратное производство,но мы хотим САМИ.Дороги,медицина,(пенсии...лядь)никакущие,но туда же...Да машину нормальную сделать не могут.Гранта на гарантии,задолбала ломаться.

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      Рейтинг: +306

      Grag 8 часов назад

      Ничего смешного, Паша!!!

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      Рейтинг: +488

      Докторо123 8 часов назад

      Нападающий «Урала» П. Погребняк ! Человеку 35 лет, а молодым место не уступает ! Вот из-за таких "погребняков" (которые никак не нажрутся) наша молодежь полирует лавку.

      1
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      Рейтинг: +3255

      sochi-2013 9 часов назад

      Не смешнее игроков сборной Германии, по сравнению с которыми, Ари просто снегурочка. И не все они (типа немцы), родились там.

      1
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 9 часов назад

      Наверное у него самого есть желание поиграть в сборной.

      2
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      Рейтинг: +2194

      arzamas 9 часов назад

      А давайте на минуточку представим себе сборную Исландии с индусами в чалмах. Ну, разве не ржачка?))

      3
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > arzamas 4 часа назад

      А почему ты в Исландию именно индусов отправил???

      1
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      Рейтинг: +30

      Iupiterss 10 часов назад

      Бог не всем мозги дал?

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