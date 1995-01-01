Погребняк – об Ари: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказал негативное отношении к выступлению за сборную России натурализованных иностранных футболистов, в частности, форварда «Краснодара» Ари.

«Как отношусь к тому, что сейчас в сборной России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев? Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил?

С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот – топовый игрок, но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – сказал Погребняк.