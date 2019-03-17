Погребняк: «Я не против темнокожих. В сборной хотелось бы видеть футболистов, родившихся в России»

Он точно нацист
Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с интервью, в котором назвал присутствие Ари в сборной России смешным.
Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов раскритиковал футболиста и сказал, что дело должен рассмотреть комитет по этике.
«Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков.
В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все.
Я никого не хотел обидеть», – сказал Погребняк.
- Погребняк выступал за «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».
- В сборной также играют натурализированные бразильцы Марио Фернандес и Гилерме.
- Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сказал, что ситуация не заслуживает внимания.