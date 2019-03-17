Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Погребняк: «Я не против темнокожих. В сборной хотелось бы видеть футболистов, родившихся в России»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с интервью, в котором назвал присутствие Ари в сборной России смешным.

    Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов раскритиковал футболиста и сказал, что дело должен рассмотреть комитет по этике.

    «Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков.

    В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все.

    Я никого не хотел обидеть», – сказал Погребняк.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +323

      Санёк 17 1 час назад

      Он точно нацист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      andreyterex 3 часа назад

      Эх Паша зачем ты с этими журнашлюхами вообще разговариваешь,сейчас все выкрутят так ,что пришьют тебе экстремизм какой нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1963

      AtticusFinch 6 часов назад

      Я говорит не против))Ахахааха два дня назад совсем другое говорил - именно с формулировкой темнокожие!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Genz 7 часов назад

      Паша прав. Сборная России играет и среди игроков черный . Смешно, непривычно. Если бы Ари хорошо играл за сборную. Он конкретно не вписывается в схему и постоянно теряет мяч, судя по матчу, где его выпускал усатый тараканище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      slavutiq70 7 часов назад

      Паша походу договорился,,,,,молчание золото,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      moskowcity-petrv 7 часов назад

      Зря свой погреб открыл.играть надо, а не размышлять опилками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3631

      84aivengo 8 часов назад

      а что он такого сказал,что критикуют все ? я согласен с ним ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Genz 8 часов назад

      Фернандес тоже смешной? Про него Паша умолчал. Значит смешной синоним слова черно...опый. Ари вообще не "катит" в сборной. Он допускает элементарные ошибки. Черчесов тоже смешной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2529

      александр п 8 часов назад

      Если за нашу сборную будут играть 11 натурализованных иностранцев я их смотреть не буду ,и тем более считать сборной России.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Александр52 8 часов назад

      В целом он прав. Но мы русские разные, мы чуть чуть татары или даже корейцы, а уж украинцы тем более, да мы почти все украинцы или татары, или наоборот, и это всё нормально, и мы вот такие все смешанные русские. Паша скорее всего говорил именно о наших коренных доморощенных, о местных,, ну вот какие мы есть,такие и играем. И не более того, и не надо на него вешать какую то рассовую неприязнь, он нормальный парень. Пусть мы в футбол проиграем, но своими силами проиграем, зато в хоккей вдуем кому надо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +462

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Александр52 1 час назад

      Согласен...есть Джикия и был Самедов...я бы добавил ,что если не родился то хотя бы вырос в России

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru