Погребняк: «Я не против темнокожих. В сборной хотелось бы видеть футболистов, родившихся в России»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с интервью, в котором назвал присутствие Ари в сборной России смешным.

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов раскритиковал футболиста и сказал, что дело должен рассмотреть комитет по этике.

«Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков.

В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все.

Я никого не хотел обидеть», – сказал Погребняк.