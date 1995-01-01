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    Парфенов – о возможной дисквалификации Погребняка: «Полная ерунда. Эта история не стоит такого внимания»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал слова Александр Баранов о возможной дисквалификации Павла Погребняка.

    Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией раскритиковал нападающего «Урала» за мнение, что в сборной России не должно быть натурализированных игроков, включая Ари.

    «Полная ерунда, не знаю, как еще это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание.

    Эта история 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят», – сказал Парфенов.

    • За 4 матча в составе «Урала» 35-летний Погребняк не отметился результативными действиями.
    • Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России.
    • Полное интервью Погребняка доступно на «Бомбардире».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3743

      серега кашин 8 часов назад

      будет дисквал по любому просто чтоб другим было не повадно, да и уефа надавит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +190

      латунный сепаратист 9 часов назад

      гамулу тоже в своё время дисквалифицировали за чёрненьких матчёй 5 будет дисква

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      ajax707 9 часов назад

      молодец погреб!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 10 часов назад

      и тебе по шапке дадут раз твои игроки взрослые и умные

      1
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