Парфенов – о возможной дисквалификации Погребняка: «Полная ерунда. Эта история не стоит такого внимания»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал слова Александр Баранов о возможной дисквалификации Павла Погребняка.

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией раскритиковал нападающего «Урала» за мнение, что в сборной России не должно быть натурализированных игроков, включая Ари.

«Полная ерунда, не знаю, как еще это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание.

Эта история 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят», – сказал Парфенов.