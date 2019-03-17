РФС может дисквалифицировать Погребняка за слова об Ари: «Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России»

Разве он говорил про цвет кожи??? Хотя мнение его не поддерживаю.
Ари, мне кажется не любят.
Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал интервью Павла Погребняка об Ари.
Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть натурализированного бразильца в сборной России. Игрок «Локомотива» в июле 2018 года получил российское гражданство, а в ноябре дебютировал за команду Станислава Черчесова.
«Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.
Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.
Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста», — заявил Александр Баранов.
- 35-летний Погребняк перешел в «Урал» в августе 2018 года.
- За 4 матча не отметился результативными действиями.