РФС может дисквалифицировать Погребняка за слова об Ари: «Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России»

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал интервью Павла Погребняка об Ари.

Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть натурализированного бразильца в сборной России. Игрок «Локомотива» в июле 2018 года получил российское гражданство, а в ноябре дебютировал за команду Станислава Черчесова.

«Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста», — заявил Александр Баранов.