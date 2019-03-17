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    РФС может дисквалифицировать Погребняка за слова об Ари: «Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России»

    Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал интервью Павла Погребняка об Ари.

    Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть натурализированного бразильца в сборной России. Игрок «Локомотива» в июле 2018 года получил российское гражданство, а в ноябре дебютировал за команду Станислава Черчесова.

    «Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

    Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

    Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста», — заявил Александр Баранов.

    • 35-летний Погребняк перешел в «Урал» в августе 2018 года.
    • За 4 матча не отметился результативными действиями.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии60
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      Рейтинг: +915

      petrucho-spb 17 минут назад

      Разве он говорил про цвет кожи??? Хотя мнение его не поддерживаю.
      Ари, мне кажется не любят.

      0
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      Рейтинг: +1205

      GM 7 часов назад

      ДБъ

      0
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      Рейтинг: +9057

      Garrincha58 7 часов назад

      полностью поддерживаю Погребняка зачем тогда этот дурацкий лимит если у нас в сборной пять иностранцев и не особо одарённых таких и в России матушке на каждом шагу только никто не хочет искать

      0
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      Рейтинг: +314

      dimar 8 часов назад


      У нас тоже свихнулись на почве псевдотолерастии.

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы 9 часов назад

      Каждый человек имеет право высказать своё мнение. Кто-то за, кто-то - против. Хорошо, что публичные люди высказываются на эту тему. Сразу пресса, обсуждения, статьи, споры. По моему мнению - натурализация, это плохо. Но, если на данном этапе не смогли вырастить или найти своих игроков - пусть играют бразильцы. Главное - поступательное движение вперёд. Надо растить своих футболистов, тем более что после ЧМ осталось хорошее наследство в виде стадионов и инфраструктуры. Хотя к этому тоже немало воросов. Погребняк, сам того не желая, ещё раз напомнил руководителям РФС что надо работать, а не штаны протирать. Выступление сборной на домашнем ЧМ успехом назвать нельзя и всё покажут дальнейшие игры. А молодые, талантливые ребята у нас есть, главное их не профукать.

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер > мы_не_рабы 9 часов назад

      Он сказал о натурализации??? «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России".Далее перепугался и начал разъяснять.Против натурализации уже высказывались десятки более значимых фигур в футболе,чем этот тип.

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      Рейтинг: +1182

      EcioAuditore > мы_не_рабы 9 часов назад

      Натурализация должна быть точечная. Если нет в каком то из звеньев игроков. Но в нападении сейчас не ахти Дзюба не очень себя показывает, ЗеБолотный тоже себя не очень показывает. Смолов я вообще молчу. Чалов ну надо бы ему еще стабильности. Марио Фернандес многие спорить не будут хорошее усиление для сборной (вроде как читал, что он умеет по русский говорить немного, но стесняется). А вот на позиции голкипера я думаю тоже Гильерме не стоило брать. В защите есть свои вполне нормальные. В полузащите там через чур много можно набрать если присмотреться. А что касается молодежи, ну мы профукали тех кто брал золото Европы U17 в 2006 и 2013 (из последнего можно единицы пересчитать кто играет).

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы > EcioAuditore 8 часов назад

      Натурализация, учитывая лимит, возможна для клубов, но не для сборной. И не важно, точечная она или нет.

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы > Агасфер 8 часов назад

      Мне тоже смешно, когда бразилец играет за сборную России. И не потому что он бразилец, а потому что он получил паспорт не из любви к стране, не по воле случая, а по необходимости избежать лимита в клубе ( сугубо моё мнение ). Был в СССР великий хоккеист - Валерий Харламов. Так вот он - испанец. Волею судьбы его семья оказалась в СССР. Но кто-то думал тогда об этом? Он был Советским человеком! Воспитанным в нашей стране и прославлял наш хоккей на весь мир! Погребняк, сам того не ожидая, разворошил наше футбольное болото. Да, он включил заднюю, когда впереди замаячила дисквалификация, но слово - не воробей, вылетело - не поймаешь.

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      Рейтинг: +1182

      EcioAuditore > мы_не_рабы 8 часов назад

      Все идут по пути натурализации. Та же сборная Франции извини меня этими рубероидами полностью заболочена. И чего то я не слышу чтобы они там кричали. Нам эти негры не нужны в сборной. Давайте только белых. Если бы ЦСКА пошел по тому пути что сейчас, то я уверен играл бы Караваев ну почти на том же уровне, что и Марио. Почему Питер выращивает не для себя, а для других, а покупает всяких витцелей и халков, например? Это вопрос риторический. Хотим чтобы наши играли в сборной, давайте растить и давать шансы молодежи. А если не хотят будут иностранцы у нас играть в этой сборной.

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы > EcioAuditore 7 часов назад

      Не все идут по пути натурализации. Сборная Франции - это особый случай, так как во Франции живут и работают выходцы из бывших колоний, которые считались частью Французской Республики. Их родители переехали во Францию, и они стали французами. Как сейчас у нас много россиян из бывших союзных республик. Но в чём я с Вами полностью согласен, так это в том, что надо растить свою молодёжь и самое главное - давать им шанс, а не мурижить на лавка, как например Чалова.

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      Рейтинг: +1182

      EcioAuditore > мы_не_рабы 7 часов назад

      Как не все если посмотреть на ряд сборных и ключевых игроков есть натурализованные Пепе, Мотта, де Гузман. На том же ЧМ 2014 только Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Южная Корея, Гондурас и наши были. Остальные с натурализированными игроками. Мне лично без разницы приехали их родители из одной страны в другую. Если будут играть и приносить пользу, то лучше зарубежные чем свои. Но если будет наш сильнее того, кого пригласили, только буду рад и не важно из какого он клуба. В сборной нет предпочтений Армеец ты или Спратач. Главное чтобы приносили пользу.

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      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы > EcioAuditore 4 часа назад

      Каждый имеет своё мнение. Но я считаю, что натурализованные игроки в сборной - это плохо.

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 9 часов назад

      Ага,дисквалифицируют на два месяца :Июнь и июль! Даже сорокалетний Пашка Погребняк всё равно будет возглавлять эффективную атаку команд великого менеджера-тренера Г.Иванова.

      0
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      Рейтинг: +176

      vsolon 9 часов назад

      Паша красавец!!!

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер > vsolon 9 часов назад

      Паша -аристократ духа,Дэ Билл.

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      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 9 часов назад

      на его месте должен быть Я сказал пашка

      3
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      Рейтинг: +2186

      Сармат Ростов 10 часов назад

      Поддерживаю Погребняка!!!
      Единственный, кто публично сказал то, о чём все помалкивают и боятся сказать!!! Респект !!!!!

      4
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер > Сармат Ростов 9 часов назад

      Да вас дохрена,несть числа! И все вы сидите и смотрите,пуская слюну,Ла Колхозейру,АПЛ и Бундес.Там вам ничего не претит.

      0
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      Рейтинг: +2194

      arzamas 10 часов назад

      Попал, Паша.
      Сейчас вся свора толерастов за западные гранты оттопчутся на Пашке.

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