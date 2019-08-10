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    Гол Игнатьева – максимальный курьез: его провожали из «Краснодара», а он вернулся и забил после привоза


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    Голосов: 1
    Сегодня, 20:55
    Странная ошибка Дюпина.

    «Краснодар» и «Рубин» выдали бодрый старт матча. Когда все поутихло, неожиданно случился гол. Вратарь «Рубина» Дюпин долго держал мяч, а потом пнул его в ногу Кабелья. У новичка «Краснодара» получилась первая голевая передача в РПЛ, а мяч «Рубину» вкатил Иван Игнатьев. Этот гол остался единственным и победным. Вы уже осознали, почему еще это так важно?

    • Игнатьев не попал в заявку на матч против «Порту». «Краснодар» проиграл с минимальным счетом, а единственный голевой момент упустил как раз Кабелья. Тогда говорилось, что у Игнатьева небольшая травма. К игре с «Рубином» он оказался готов лучше – вышел сразу в старте.

    • «Чемпионат» писал, что Игнатьевым интересуется «Динамо», а сам игрок хочет уйти из «Краснодара». Пока это не сбылось, да и «Динамо» подписало Филиппа из «Боруссии» за 20 миллионов евро. «Краснодар» требует за Игнатьева похожую сумму. У «Динамо» на него просто не хватит средств.

    • В марте у Игнатьева уже был спор с «Краснодаром». Тогда Игнатьева исключали из состава и связывали с Аланом Агузаровым. Черчесов называет его своим юристом, все остальные – агентом. Игнатьев спорил с «Краснодаром» по поводу продления контракта. Потом все разрешилось: соглашение продлили, Игнатьев вернулся и забивал.

    • За этот сезон Игнатьев только дважды появлялся на поле с первой минуты. До игры с «Рубином» такое было только в матче с «Сочи». Там Игнатьев забил сразу два мяча, а «Краснодар» выиграл со счетом 3:0. В других встречах Игнатьева выпускали на замену, но играл он мало. Ари и Берг – его конкуренты по позиции.

    • Гол важен и со стороны Дюпина. До этого вратарь «Рубина» пропустил только два мяча в четырех матчах РПЛ. «Рубин» выиграл две игры с сухим счетом, сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и минимально проиграл ЦСКА (0:1). Во всех играх 31-летний Дюпин показывал, что не зря его забрали из развалившегося «Анжи».

    Так реагировали на этот гол фанаты «Краснодара» и «Рубина»:

    Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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