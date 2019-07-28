Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 15:55
    Уникальный персонаж из Африки.

    Новичок «Тамбов» – это не только громкая победа над «Спартаком», постоянные выездные матчи из-за неготовности стадиона и перлы Александра Григоряна. Теперь с клубом ассоциируется и 25-летний ивуарийский защитник, который супербодро дебютировал в РПЛ.

    На его счету два гола в пяти матчах. Впервые о Гогуа заговорили после забитого мяча «Спартаку». Конечно, у него было полно свободного пространства, но свой момент африканец реализовал очень четко.

    А вот так прилетело «Оренбургу». Герой прошлого тура Деспотович пропустил рывок игрока и не пошел за ним дальше. Гогуа вонзил мяч в ворота головой.

    С этим легионером теперь стоит познакомиться поближе. Пока он – лидер по голам среди всех защитников лиги в нынешнем сезоне и кладет эти мячи с удивительной легкостью.

    • Поразительная история – парень числился за последние годы в пяти клубах, но в чемпионатах играл лишь в одном – в «Партизане». За «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и «Даугавпилс» – ноль матчей. В «Кайрате» была только игра за Суперкубок Казахстана, до этого – семь игр за молодежную команду.

    • О таком дебюте в «Партизане» можно было лишь мечтать – сыграл сразу же с «Црвеной Звездой», еще и счет открыл, хотя клуб и проиграл, но все равно – забитый гол в матче со злейшим врагом. А потом пошли неприятности из-за нарушения режима, то приходил на тренировки пьяным, то за вождение в нетрезвом виде был сцапан полицией. Кроме того, в клубе обиделись на то, что игрок самовольно поехал на просмотр в киевское «Динамо». Контракт в итоге расторгли.

    • Еще раньше Гогуа восхитил всех в Финляндии – настолько здорово играл за местный СИК, что был признан лучшим защитником лиги, а затем помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат. Не зря прозвали «Доминатором», так это прозвище работает и по сей день.

    • Помимо чемпионства в Финляндии, Гогуа выиграл титул еще и в Кот-д’Ивуаре за «Африку Спорт». Причем дебютировал он в этом клубе вообще в 15 лет, а через год стал чемпионом.

    • В 2017 году Гогуа находился на просмотре в «Ростове» (его агент Дмитрий Селюк жаловался, что парня забраковали всего через 20 минут), через год подписал контракт со «СКА-Хабаровском», но там не сыграл, а еще через год оказался в «Тамбове».

    • «На пять процентов не реализована его карьера. Не буду говорить, по каким причинам. Если попробует зацепиться за то, что ему дал Бог, – он пойдет очень далеко. Когда приехал в Тамбов, увидел его в дубле, взял его в основу потренировать стандарты, так все и началось», – слова Григоряна о Гогуа после победы над «Спартаком», в котором этот игрок еще и чаще всех выигрывал верховые единоборства (шесть раз).

    • Гогуа в игре со «Спартаком» стал лучшим футболистом и получил специальную награду от «Матч Премьер». «Этот приз моему агенту Дмитрию Селюку», – объявил игрок. «Нам с ним пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы», – отреагировал Селюк, рассказав потом, что Гогуа уже сейчас мог бы играть за ЦСКА и «Локомотив», а его настоящий уровень – добротный клуб АПЛ.

    Если он будет так и дальше играть, поверить в слова агента будет легко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press, «Тамбов»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      SinyaaPyll 1 час назад

      Раздражают кретины-комментаторы, которые произносят его фамилию на грузинский манер. Очевидно же, что в фамилии уроженца франкоязычной страны ударение должно падать на последний слог.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru