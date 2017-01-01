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    «Чемпионат»: Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»

    По информации «Чемпионата», нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко в пятницу проходит медицинское обследование в московском «Динамо».

    • «Динамо» договорилось о покупке Комличенко за 3,5 миллиона евро и заключении с ним контракта до лета 2024 года.
    • «Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом.
    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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