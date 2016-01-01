«Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

динамо вам бы лучше выбирать фнл именно там ваше место
По информации «Чемпионата», «Динамо» собирается подписать форварда в зимнее трансферное окно.
Московский клуб выбирает между двумя кандидатами: Николаем Комличенко («Млада Болеслав») и Александром Соболевым («Крылья Советов»).
- В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
- Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов, отдал три ассиста.
«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»