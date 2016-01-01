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    «Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

    По информации «Чемпионата», «Динамо» собирается подписать форварда в зимнее трансферное окно.

    Московский клуб выбирает между двумя кандидатами: Николаем Комличенко («Млада Болеслав») и Александром Соболевым («Крылья Советов»).

    • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
    • Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов, отдал три ассиста.

    «СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»


    Источник: «Чемпионат»

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