Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления

«СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления

14 января 2020, 20:36
5

«Динамо» ведет переговоры с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста, в ходе которой агенты форварда сборной России озвучили условия своего клиента для перехода.

Руководство «Динамо» взяло время на размышления. Ожидается, что решение по трансферу будет принято в ближайшие дни.

  • Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 5,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне 24-летний футболист забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрэс
1579026022
Ах ты г..........он МЕРКАНТИЛЬНЫЙ
Ответить
BlackMurder
1579028522
Локомотив надо взять
Ответить
Boeung777
1579031287
Комличенко погнался за длинным рублём. Загубят парня.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1579072784
Вот и причина , по которой его из стана Быков продали и назад не берут. Он не играть а условия ставить хочет. Видимо звезды уже на обоих плечах по 4 золотых. А как на счёт зарплаты в 3 МРОТ?
Ответить
моэм
1579074815
Говорят разное , но я думаю что главное его требование - гарантия игры в основе , чтобы Черчесов взял в сборную...и из Краснодара он ушёл "на копейки" в непонятную Младу потому что там пообещали игру в основе...но я бы не советовал ему возвращаться в такой блудняк как РПЛ.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+