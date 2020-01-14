«СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления

«Динамо» ведет переговоры с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста, в ходе которой агенты форварда сборной России озвучили условия своего клиента для перехода.
Руководство «Динамо» взяло время на размышления. Ожидается, что решение по трансферу будет принято в ближайшие дни.
- Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 5,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний футболист забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»