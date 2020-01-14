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    «СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления

    «Динамо» ведет переговоры с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», в понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста, в ходе которой агенты форварда сборной России озвучили условия своего клиента для перехода.

    Руководство «Динамо» взяло время на размышления. Ожидается, что решение по трансферу будет принято в ближайшие дни.

    • Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 5,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний футболист забил 13 голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2020 20:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +163

      моэм 15 января, 10:53

      Говорят разное , но я думаю что главное его требование - гарантия игры в основе , чтобы Черчесов взял в сборную...и из Краснодара он ушёл "на копейки" в непонятную Младу потому что там пообещали игру в основе...но я бы не советовал ему возвращаться в такой блудняк как РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1156

      Кузьмич на трибуне 15 января, 10:19

      Вот и причина , по которой его из стана Быков продали и назад не берут. Он не играть а условия ставить хочет. Видимо звезды уже на обоих плечах по 4 золотых. А как на счёт зарплаты в 3 МРОТ?

      0
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      Рейтинг: +268

      elessar arnor 14 января, 23:00

      да ты ** ану лся, Николай

      0
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      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 22:48

      Комличенко погнался за длинным рублём. Загубят парня.

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      Рейтинг: +1352

      neim > Boeung777 15 января, 02:44

      Парней в Зените губят, по большей части, а из Динамо готовых футболистов забирают.

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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 14 января, 22:02

      Локомотив надо взять

      0
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      Рейтинг: +570

      Юрэс 14 января, 21:20

      Ах ты г..........он МЕРКАНТИЛЬНЫЙ

      0
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      Рейтинг: +1234

      Genz 14 января, 20:53

      Динамо упустишь шанс. Идите на условия комли

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