«СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления

«Динамо» ведет переговоры с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в понедельник состоялась встреча представителей клуба и футболиста, в ходе которой агенты форварда сборной России озвучили условия своего клиента для перехода.

Руководство «Динамо» взяло время на размышления. Ожидается, что решение по трансферу будет принято в ближайшие дни.