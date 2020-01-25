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  • «Краснодар» получил порядка 68 миллионов рублей за трансфер Комличенко в «Динамо»

«Краснодар» получил порядка 68 миллионов рублей за трансфер Комличенко в «Динамо»

25 января 2020, 21:47
4

«Динамо» объявило о трансфере форварда Николая Комличенко из «Млады Болеслав». Деньги от перехода также получил «Краснодар», сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Клуб Сергея Галицкого владел 30 процентами от последующей перепродажи футболиста, поэтому теперь получил около миллиона евро.

Напомню, что «Млада» выкупила права на Комличенко у «Краснодара» год назад, это стоило ей 400 тысяч евро. Так что можно считать, что в сумме Краснодар заработал на Николае около 1,4 миллиона евро», – написал Арустамян в телеграме.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Краснодар Динамо Комличенко Николай
Комментарии (4)
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Chesn0k
1579978738
галицкий продолжает продавать в втб
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paracetamol
1580027060
Не жалко быкам было продавать своего молодого забивного, а покупать старого и тупого норга?
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FanatSerj
1580032655
да тут и Млада красавчики, взяли перспективного, обкатали, а такого с правильным паспортом в России рано или поздно всё равно купят.
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portero
1580062911
денежка конечно не помешает, но далеко еще от желаемого.
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