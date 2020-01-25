«Краснодар» получил порядка 68 миллионов рублей за трансфер Комличенко в «Динамо»

«Динамо» объявило о трансфере форварда Николая Комличенко из «Млады Болеслав». Деньги от перехода также получил «Краснодар», сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Клуб Сергея Галицкого владел 30 процентами от последующей перепродажи футболиста, поэтому теперь получил около миллиона евро.

Напомню, что «Млада» выкупила права на Комличенко у «Краснодара» год назад, это стоило ей 400 тысяч евро. Так что можно считать, что в сумме Краснодар заработал на Николае около 1,4 миллиона евро», – написал Арустамян в телеграме.